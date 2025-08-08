Essay Contest 2025

ভোটে কারচুপি, রাহুলের পাশে দাঁড়িয়ে কমিশনকে আক্রমণ প্রিয়ঙ্কার; কালীদাস-কটাক্ষ বিজেপির - RAHUL GANDHI VOTE THEFT ALLEGATION

রাহুল গান্ধিকে হলফনামা দিতে বলেছে নির্বাচন কমিশন ৷ তদন্ত না-করে হলফনামা চাওয়ায় কমিশনকে পাল্টা কটাক্ষ করলেন প্রিয়াঙ্কা ৷ রাহুলকে কালীদাস কটাক্ষ করল বিজেপি ৷

Congress MP Priyanka Gandhi
সংসদ চত্বরে কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি (ছবি: পিটিআই-এর ভিডিয়ো থেকে সংগৃহীত)
By PTI

Published : August 8, 2025 at 6:48 PM IST

Updated : August 8, 2025 at 7:12 PM IST

6 Min Read

নয়াদিল্লি, 8 অগস্ট: হলফনামায় স্বাক্ষর করে ভোট চুরির প্রমাণ তাদের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে পাঠাতে বলেছে নির্বাচন কমিশন ৷ কিন্তু লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি তো সবই দেখিয়েছেন ! তাহলে তদন্ত না করে হলফনামা চাইছে কেন নির্বাচনের নিয়ামক সংস্থা ? সাংসদ হিসাবে সংসদে শপথ নেওয়ার থেকে আর কোনও বড় শপথ হতে পারে কি ? ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরের বিষয় নিয়ে এমনই একাধিক প্রশ্ন তুলে নির্বাচন কমিশনকে কড়া আক্রমণ শানালেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ৷

বৃহস্পতিবার কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগ নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি ৷ তাঁর কাছ থেকে চুরির বিপুল প্রমাণ চেয়েছে এই সাংবিধানিক সংস্থা ৷ তাঁর প্রমাণের সমর্থনে কমিশনের পাঠানো ঘোষণাপত্রেও রাহুলকে স্বাক্ষর করার কথা জানানো হয়েছে ৷ সাংবাদিক বৈঠকের পরপরই কর্ণাটক, মহারাষ্ট্রের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকরা এই মর্মে কংগ্রেস নেতাকে চিঠি পাঠিয়েছেন ৷ কংগ্রেস নেতা স্বাক্ষর করে ভোট চুরির প্রামাণ্য নথি পাঠালে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে কমিশন ৷

রাহুল গান্ধির নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগে সাংসদের পাশে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি (ভিডিয়ো: পিটিআই)

হলফনামা নিয়ে প্রিয়াঙ্কার-প্রশ্ন

ভোট চুরির তদন্ত না করে হলফনামা চাওয়ায় কমিশনের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ ওয়েনাড়ের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা ৷ শুক্রবার সংসদ চত্বরে তিনি বলেন, "ওরা (কমিশন) যে আইনের আওতায় হলফনামা চাইছে তাতে 30 দিনের মধ্যে জবাব দিতে হবে ৷ জবাব না দিলেও কিছুই হবে না ৷ তাহলে হলফনামা চাইছে কেন ? বিশাল তথ্যভাণ্ডার সামনে আনা হয়েছে ৷ যদি মেনেও নেওয়া যায় এই ভুলগুলি অনিচ্ছাকৃত তাহলেও সেটা তদন্ত করে দেখুন ৷"

তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, নির্বাচন কমিশন কেন ইলেক্ট্রনিক্স ভোটার তালিকা দিচ্ছে না ? তদন্তই বা কেন করছে না ? রাজীব-তনয়ার বক্তব্য, "সেসব না করে আপনি হলফনামা চাইছেন ! আমরা সংসদে শপথ নিয়েছি ৷ এর থেকে বড় কোনও শপথ হতে পারে ? দেশে এর চেয়ে বড় কোনও শপথ আছে ? আমরা যা বলছি, সব জনসমক্ষে বলছি এবং প্রমাণও আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি ৷"

Rahul Gandhi on Vote Theft in Karnataka
মহাদেবপুরা বিধানসভায় ভোট চুরির অভিযোগ রাহুল গান্ধি (ছবি: পিটিআই)

এদিকে নির্বাচন কমিশনের একটি সূত্র জানিয়েছে, রাহুল গান্ধিকে নির্বাচনের নিয়ম মেনেই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতে বলা হয়েছে ৷ একইসঙ্গে অযোগ্যদের ভোটার তালিকায় সংযোজন ও যোগ্যদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার যে অভিযোগ তিনি তুলেছেন, সেই তালিকা কমিশনের কাছে জমা দিতে বলা হয়েছে ৷ কমিশনের একাংশ মনে করছে, রাহুল যদি এই সমস্ত নথি না দেন তাহলে দেশের নাগরিককে বিভ্রান্ত করাও তাঁর উচিত নয় ৷ ভোট পরিচালন সংস্থার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করাও বন্ধ করা উচিত রাহুলের ৷

সংসদে এসআইআর নিয়ে আলোচনা

এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবিতে উত্তাল সংসদ ৷ প্রায় প্রতিদিনই মুলতুবি হয়ে যাচ্ছে অধিবেশন ৷ এই আলোচনা প্রসঙ্গে প্রিয়াঙ্কা কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে বলেন, "সংসদে এসআইআর নিয়ে আলোচনা করার ক্ষমতা সরকারের নেই ৷ আর এই বিষয়ে কী আলোচনা হবে ? এই সরকার একেবারে দুর্বল হয়ে গিয়েছে ৷ সংসদই চালাতে পারছে না ৷ অধিবেশন চালানো এত কঠিন নয় ৷ সবার সঙ্গে বসে বলুন, আমরা আলোচনায় রাজি ৷ আলোচনায় করতে আপনাদের কী সমস্য়া ? আপনারা নিজেদের বক্তব্য পেশ করুন ৷ সবাই শুনবে ৷ আমরাও আমাদের কথা বলব ৷"

Congress MP Rahul Gandhi alleges Vote Theft in Haryana
হরিয়ানায় ভোটে কারচুপির অভিযোগ প্রেজেন্টেশনে তুলে ধরেছেন রাহুল গান্ধি (ছবি: পিটিআই)

রাহুল গান্ধির ভোট চুরির অভিযোগ

গতকাল অনলাইন প্রেজেন্টেশন দেখিয়ে রাহুল গান্ধি বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল লোকসভা কেন্দ্র এবং মহাদেবপুরা বিধানসভার ভোটারের তথ্য বিশ্লেষণ করে জানান, এই লোকসভা আসনে কংগ্রেস 6 লক্ষ 26 হাজার 208টি ভোট পেয়েছে ৷ বিজেপি পেয়েছে 6 লক্ষ 58 হাজার 915টি ভোট ৷ মাত্র 32 হাজার 707টি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছে পদ্ম শিবির ৷ এই লোকসভার সাতটি বিধানসভার মধ্যে ছ'টিতেই জয়ী হয়েছে কংগ্রেস ৷ শুধু মহাদেবপুরা বিধানসভায় 1 লক্ষ 14 হাজার ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেসকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছে বিজেপি ৷ এখানেই কংগ্রেসের অভিযোগ, মহাদেবপুরা বিধানসভায় 1 লক্ষ 250 টি ভোট চুরি হয়েছে ৷ এইভাবে ভোটে কারচুপি করে 25টি লোকসভা আসনে জিতেছে বিজেপি ৷ আর এই সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন নরেন্দ্র মোদি ৷

Leader of Opposition Rahul Gandhi alleges against Election Commission
7 অগস্ট প্রেজেন্টেশনে রাহুল গান্ধি, প্রধানমন্ত্রী মাত্র 25টি লোকসভা আসনের জন্য টিকে আছেন (ছবি: পিটিআই)

কমিশন তদন্ত করে দেখুক

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা দাদা রাহুলের সুরেই বলেন, "একটি বিধানসভা থেকে এক লক্ষেরও বেশি ভুয়ো ভোটারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ৷ নির্বাচনে যাঁরা লড়াই করেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন একটি বিধানসভা কেন্দ্রে এক লক্ষ ভুয়ো ভোটার থাকার অর্থ কী !

এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের হলফনামার দাবিতে কংগ্রেস সাংসদের প্রশ্ন, কমিশন কী করে জানল এই দাবিগুলি ভুল ? কমিশন তো এখনও তদন্ত করেনি ৷ তিনি বলেন, "সব প্রমাণ তাদের সামনেই রয়েছে ৷ তদন্ত করতে হবে ৷ তদন্ত না করেই কী করে বলছে, এটা ভুল ৷ এর থেকে বড় কোনও বিষয় নেই এখন ৷ আমাদের দেশের গণতন্ত্র ঠাট্টা-তামাশার বিষয় নয় ৷ এটা কোনও রাজনৈতিক দলেরও বিষয়ও নয় ৷ তদন্ত না করে এই ধরনের কথা বলতে পারে না ৷"

নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির গোপন আঁতাঁত নিয়ে তিনি বলেন, "কমিশনের অনেক বড় দায়িত্ব আছে ৷ কিন্তু তারা যদি মনে করে, তাদের দায়িত্ব শুধু বিজেপির প্রতি তাহলে বিষয়টি আরও একবার ভেবে দেখা উচিত ৷ আজ বিজেপি ক্ষমতায় আছে ৷ কাল অন্য কেউ ক্ষমতায় থাকবে ৷ তখন এ ধরনের কাণ্ড যারা ঘটাচ্ছেন তাঁদের জবাব দিতে হবে ৷ সেদিনের কথা ভেবে তাঁরা যেন সতর্ক থাকেন ৷"

কমিশনের বক্তব্য

রাহুলর ভোট চুরির অভিযোগের নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি নির্বাচন কমিশন ৷ কমিশনের সূত্র মনে করে, কংগ্রেস নেতা যদি বিশ্বাস করেন যে তাঁর বিশ্লেষণ সঠিক তাহলে ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতে সমস্যা হওয়ার কথা নয় ৷ নির্বাচনী নিয়মের আওতায় ওই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করুন এবং ভুলবশত যোগ বা বাদ যাওয়া ভোটারদের নামে তালিকাটি কমিশনের কাছে জমা দিন ৷ যদি কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর না করেন, তাহলে বুঝতে হবে তিনি নিজেই তাঁর ভোট চুরির বিশ্লেষণকে বিশ্বাস করছেন না এবং কমিশনের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ভিত্তিহীন ৷ সেক্ষেত্রে তাঁর দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত ৷

বিজেপির পাল্টা কটাক্ষ

নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করার পর রাহুলকে পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি ৷ তাদের মনে হয়েছে, মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের রিগিং নিয়ে রাহুল যে অভিযোগ করছেন তা আসলে, গাছের ডালে বসে সেই ডালটি কাটার মতো ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী সাংবাদিকদের বলেন, "ওরা (কংগ্রেস) কোনও যুক্তি ছাড়া আমাদের নির্বাচন কমিশনকে শিক্ষা দিচ্ছে ৷ গত 12 জুন কমিশন তাঁকে (রাহুল গান্ধি) চিঠি পাঠিয়ে তাদের কার্যালয়ে আসতে বলেছিল ৷ সেখানে সব বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে বলেছিল ৷ কিন্তু তিনি তা করেননি ৷ তাঁর কথার কোনও গুরুত্ব নেই ৷ মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও হরিয়ানার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকরা রাহুল গান্ধিকে একটি স্বাক্ষরিত হলফনামা দিতে বলেছেন ৷ সরকারি নীতি মেনে কাজ শুরু করতে এই বিষয়টি জরুরি ৷ কিন্তু তিনি তাও করেননি ৷"

