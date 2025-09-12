হিংসার মণিপুরে উন্নয়নমূলক প্রজেক্টের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী, কটাক্ষ কংগ্রেসের

হিংসার মণিপুরে উন্নয়নমূলক প্রজেক্টের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী, কটাক্ষ কংগ্রেসের
2023 সালের মে মাসের গোড়ার দিকে দুই জনজাতির মধ্যে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মণিপুর ৷ প্রায় আড়াই বছর পর সেখানে যাবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷
By PTI
Published : September 12, 2025 at 8:57 PM IST
ইম্ফল, 12 সেপ্টেম্বর: হিংসার ঘটনায় বিধ্বস্ত মণিপুরে এখন রাষ্ট্রপতি শাসন ৷ দুই জনজাতির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে উত্তর-পূর্বের এই ছোট্ট রাজ্যটি ৷ এরপর দু'বছরেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে ৷ আগামিকাল একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন-শিলান্যাসে রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ হিংসার কারণে ঘরছাড়া মানুষদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের অভাব-অভিযোগ শুনবেন তিনি ৷ শুক্রবার মণিপুর প্রশাসনের মুখ্যসচিব পুনীত কুমার গোয়েল এই কথা জানিয়েছেন ৷
এদিকে অশান্তি শুরুর পর থেকেই বিরোধী কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া শিবিরের অন্য দলগুলি প্রধানমন্ত্রীর মণিপুরে না যাওয়া নিয়ে কড়া সমালোচনা করতে থাকে ৷ এবারও প্রধানমন্ত্রীর মণিপুর সফরকে প্রহসন বলে উল্লেখ করল কংগ্রেস ৷
Prime Minister @narendramodi to visit #Mizoram and #Manipur— PIB India (@PIB_India) September 12, 2025
🗓️13th September, 2025
💠PM to lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth over Rs 9,000 crore
💠PM to inaugurate various projects worth over ₹1,200 crore
💠PM to participate in the… pic.twitter.com/wrIrkkRSxv
শনিবার প্রথমে মিজোরামের রাজধানী আইজলে যাবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ সকাল 10টায় সেখানে 9 হাজার কোটি টাকা মূল্যের প্রজেক্টের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন ৷ এরপর জনসভায় ভাষণ দেবেন ৷ মিজোরামের কর্মসূচি শেষ করে দুপুর 2টো নাগাদ মণিপুরে পৌঁছবেন ৷ মণিপুর প্রশাসনের মুখ্যসচিব পুনীত কুমার গোয়েল জানিয়েছেন, সেখানে 8 হাজার 500 কোটি টাকার উন্নয়নমূলক প্রজেক্টের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী ৷
I will be attending programmes in Churachandpur and Imphal tomorrow, 13th September. We are fully committed to furthering inclusive and all-round development of Manipur. The foundation stone for road projects, National Highway projects, women hostels and more would be laid. The…— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2025
এদিকে তাঁর এই সফরকে কটাক্ষ করেছে কংগ্রেস ৷ দলের কমিউনিকেশনের ইন-চার্জ জয়রাম রমেশ সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "এবার সরকারের দিক দিয়ে সবাইকে জানানো হল ৷ শনিবার মণিপুরে 3 ঘণ্টারও কম সময় কাটাবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেখানে শান্তি ও সম্প্রীতির স্থাপনের পরিবর্তে তাঁর এই সফর প্রহসন ৷"
So now it is official. The PM will spend less than 3 hours in Manipur tomorrow. This visit instead of providing a force for peace and harmony is actually going to be a farce. https://t.co/kNuipxINO9— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 12, 2025
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে জানানো হয়েছে, চুরাচাঁদপুরে 7 হাজার 300 কোটি টাকা মূল্যের উন্নয়নমূলক প্রজেক্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি ৷ পাশাপাশি রাজধানী ইম্ফলে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রজেক্টের উদ্বোধন করবেন, যার মূল্য 1 হাজার 200 কোটি টাকা ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজেও এই সফরের কথা জানিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন ৷
2023 সালের মে মাসে কুকি-জো গোষ্ঠী ও মেইতেই জনজাতির মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় ৷ দীর্ঘদিন ধরে অশান্ত ছিল উত্তর-পূর্বের ছোট্ট এই রাজ্যটি ৷ এই হিংসার ঘটনায় মৃত্যু হয় 260 জনেরও বেশি মানুষের ৷ হাজার হাজার মানুষ ঘর ছেড়ে ত্রাণশিবিরে দিন কাটাচ্ছেন ৷ মণিপুরের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সেখানে গিয়েছিলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি ৷ এছাড়া তৃণমূলের সাংসদদের একটি দলও মণিপুরে গিয়েছিল ৷
