নয়াদিল্লি, 15 অগস্ট: অনুপ্রবেশ দেশের জনবিন্যাস বদলে দিতে পারে ৷ একটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন জনবিন্যাস অভিযানের মাধ্যমে সেই সমস্যার সমাধান করা হবে ৷ 79তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লার ভাষণে অনুপ্রবেশকারীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
বহু মানুষের আত্মবলিদানের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়েছে ৷ দেশবাসীর কর্তব্য এই ধরনের কার্যকলাপ মেনে না-নেওয়া বলেও এদিন জানান প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁর কথায়, "বর্তমানে এক সংকটের সম্মুখীন দেশ ৷ আজ দেশের নাগরিকদের সেই উদ্বেগ নিয়ে সতর্ক করতে চাই ৷ পূর্বপরিকল্পিত ষড়ষন্ত্রের অংশ হিসেবে দেশের জনবিন্যাস পরিবর্তনের চেষ্টা করা হচ্ছে ৷ ইতিমধ্যে সেই সংকটের বীজও বপন করা হয়েছে ৷"
অনুপ্রবেশকারীদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের যুবসমাজের রুটি-রুজি ছিনিয়ে নিচ্ছে । দেশের মা-বোনদের নিশানা করছে । এটা সহ্য করা হবে না । নিরীহ আদিবাসীদের বোকা বানিয়ে তাঁদের বনভূমি দখল করে নিচ্ছে অনুপ্রবেশকারীরা । তবে, এই দেশ আর এই বিষয়টি সহ্য করবে না ৷" এরপরই মোদি জানান, এই সমস্যা সমাধানের জন্য 'জনবিন্যাস অভিযান' শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
দেশবাসীকে সতর্ক করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সারা দেশ গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হয়েছে ৷ তবে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান করা হবে ৷ ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে পদক্ষেপ করেছে দেশ ৷" তাঁর কথায়, "দেশের নিরাপত্তায় অনুপ্রবেশ এক বড় হুমকি ৷ বিশেষত, সীমান্তবর্তী এলাকাগুলির ক্ষেত্রে এই হুমকি আরও প্রকট হয়ে ওঠে ৷ তাই দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করবে দেশের সরকার বলে জানান প্রধানমন্ত্রী ৷"
মোদি বলেন, "অনুপ্রবেশ সমস্যা দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা এবং অগ্রগতির পরিপন্থী ৷ সমাজে উত্তেজনার বীজ বপন করে ৷ বিশ্বের কোনও দেশ এই সমস্যার সঙ্গে আপোস করে না ৷ তাহলে অনুপ্রবেশকারীদের হাতে কীভাবে আমরা ভারতকে তুলে দেব !"
1947 সালে দেশ স্বাধীনের জন্য যাঁরা আত্মবলিদান দেন, এদিন তাঁদের স্মরণ করে মোদি বলেন, "দেশ স্বাধীনের জন্য আমাদের পূর্বপুরুষ আত্মবলিদান দিয়েছেন ৷ তাঁদের বলিদানের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছি ৷ তাই আমাদের কর্তব্য হল এই ধরনের সমস্য়ার মোকাবিলা করা ৷ তবে বীররা তাঁদের যোগ্য সম্মান পাবেন ৷"