'আমি তোমাদেরই লোক', হিংসাদীর্ণ মণিপুরে বার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদির
2023 সালের মে মাসের হিংসার পর এই প্রথম মণিপুরে পা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ কথা বললেন ঘরছাড়াদের সঙ্গে ৷
Published : September 13, 2025 at 2:41 PM IST
ইম্ফল, 13 সেপ্টেম্বর: দেশের বাকি অংশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে মণিপুর ৷ হিংসায় বিধ্বস্ত রাজ্যে প্রায় আড়াই বছর পা দিয়ে এমনই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এখন রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি রয়েছে ৷ এমতাবস্থায় মোদির সফর বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে ৷
শনিবার সকালে কুকি অধ্যুষিত চুড়াচাঁদপুরের জনসভা থেকে তিনি বিভিন্ন সংগঠনের কাছে হিংসা বন্ধের আর্জি জানিয়েছেন ৷ পাশাপাশি মণিপুরবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন, তাঁর সরকার রাজ্যের মানুষের পাশে রয়েছে ৷ মোদি সরকার আগামিদিনে মণিপুরকে শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে ৷
এদিন সকালে মিজোরাম থেকে মণিপুরের চুড়াচাঁদপুরে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ প্রবল বৃষ্টিতে তিনি হেলিকপ্টারের বদলে সড়কপথে চুড়াচাঁদপুরে আসেন ৷ সেখানে 7 হাজার 300 কোটি টাকা মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রজেক্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি ৷ এরপর রাজধানী ইম্ফলে যাবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেখানেও 1 হাজার 200 কোটি টাকার একাধিক প্রজেক্টের উদ্বোধন হবে ৷
VIDEO | Manipur: PM Narendra Modi (@narendramodi), after laying the foundation stone for various development works in Churachandpur, says, “The land of Manipur is the land of courage and determination. These hills are a priceless gift of nature, and at the same time, they… pic.twitter.com/jma4sPNRaM— Press Trust of India (@PTI_News) September 13, 2025
এদিন প্রধানমন্ত্রী মণিপুরের উন্নয়ন নিয়ে কংগ্রেস জমানার সরকারকে দোষারোপ করেন ৷ তিনি বলেন, "এর আগে এখানে পৌঁছতে কয়েক দশক লেগে যেত দিল্লির ৷ কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে ৷ এখন মণিপুর দেশের বাকি অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উন্নতি করছে ৷"
2023 সালের মে মাসে কুকি-জো ও মেইতেই দুই জনজাতির মধ্যে সংঘর্ষের শুরু ৷ এরপর দীর্ঘ সময় অশান্তই থেকেছে উত্তর-পূর্বের এই ছোট্ট রাজ্যটি ৷ হিংসার ঘটনায় 260 জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে ৷ ঘরছাড়া হাজার হাজার বাসিন্দা ৷
অশান্তির ঘটনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "খুব দুর্ভাগ্যজনক যে, এখানে হিংসার ঘটনা ঘটেছে ৷ আজ আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, ভারত সরকার আপনাদের সঙ্গে রয়েছে ৷ আমি আপনাদের সঙ্গে আছি ৷ আমি সব গোষ্ঠী ও সংগঠনগুলির কাছে আবেদন জানাব, তারা সবাই শান্তির পথ বেছে নিক ৷"
তিনি জানান, উন্নয়নের জন্য শান্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৷ কেন্দ্রীয় সরকার শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷ রাজ্যে রেল ও সড়ক যোগাযোগে বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ প্রধানমন্ত্রী বলেন, "2014 সাল থেকে আমি মণিপুরের যোগাযোগের উন্নতি সাধনে বিশেষ জোর দিয়েছি ৷"
ভারত শীঘ্রই তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক দেশ হয়ে উঠবে ৷ চুড়াচাঁদপুরে জানান প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি জনসভায় আশ্বস্ত করেন, ভারতের উন্নয়নের ফসল দেশের প্রতিটি কোনায় পৌঁছবে ৷ এই রাজ্য সাহসিকতা ও বীরত্বের ৷ সড়কপথে ইম্ফল থেকে চুড়াচাঁদপুরে আসার সময় প্রবল বৃষ্টিতেও তাঁকে স্বাগত জানিয়েছে মণিপুরবাসী ৷ এর ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি ৷
হিংসার ঘটনায় ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়া ঘরছাড়া মানুষদের সঙ্গে দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ তিনি বলেন, "আমি ঘরছাড়া মানুষদের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ আমি এটা বলতে পারি যে, মণিপুর নতুন ভোরের অপেক্ষায় রয়েছে ৷ মানুষ শান্তির পথ খুঁজে নিয়েছে ৷" তিনি আরও বলেন, "এই কিছুক্ষণ আগেই এই মঞ্চ থেকে আমি 7 হাজার 300 টাকার প্রজেক্টের শিলান্যাস করেছি ৷ এই প্রজেক্টগুলি মণিপুরের মানুষের জীবনের মান উন্নয়ন করবে ৷ বিশেষ পাহাড়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবন ৷"