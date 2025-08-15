ETV Bharat / bharat

স্বাধীনতা দিবসে দীপাবলির উপহার, GST'তে বড় পরিবর্তনের ঘোষণা মোদির

লালকেল্লার ভাষণ থেকে দেশবাসীর জন্য উপহার ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ জানালেন, সাধারণ মানুষের উপর চাপ কমাতে GST-তে বড় পরিবর্তন করা হবে ৷

PM MODI ON GST RATES
স্বাধীনতা দিবসে দেশবাসীকে উপহার প্রধানমন্ত্রীর (পিটিআই)
By PTI

Published : August 15, 2025 at 2:42 PM IST

নয়াদিল্লি, 15 অগস্ট: 79তম স্বাধীনতা দিবসে দেশবাসীকে খুশির খবর শোনালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সাধারণ মানুষের উপর চাপ কমাতে সরলীকরণ করা হবে জিএসটি ব্যবস্থায় ৷ শনিবার লালকেল্লার ভাষণ থেকে এমনই ঘোষণা করলেন তিনি ৷ দীপাবলির আগেই এই পরিবর্তন করা হবে ৷ এর ফলে যথেষ্ট হারে কমবে পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) বলে জানান তিনি ৷

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "দেশবাসীকে দীপাবলির উপহার হিসেবে তার আগেই পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার শুরু করব আমরা ৷ প্রতিটি রাজ্যের সঙ্গে এই বিষয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে ৷ এর ফলে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে পণ্যের উপর করের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে ৷" তিনি আরও বলেন, "এই পরিবর্তনের ফলে আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলি ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে ৷ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমে যাওযায় দেশের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে ৷"

PM MODI ON GST RATES
লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রী (প্রধানমন্ত্রীর এক্স হ্যান্ডেল থেকে)

উল্লেখ্য, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে 2017 সালের 1 জুলাই নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য়ের উপর পরোক্ষ কর অর্থাৎ জিএসটি চালু করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এদিন লালকেল্লার ভাষণে তিনি জানান, এই কর ব্যবস্থার 8 বছর পূর্ণ হয়েছে ৷ সেকারণে, জিএসটি ব্যবস্থায় সংস্কার করা হবে ৷

উল্লেখ্য, স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের আগে জিএসটি ব্যবস্থায় সংস্কার এবং স্ল্যাব নিয়ে প্রতিটি রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের সমন্বয়ে গঠিত দলের সঙ্গে আলোচনা সেরেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ ৷ শুক্রবার বৈঠকের পর সীতারমণ জানান, জিএসটি করে দ্বিস্তরীয় পরিকাঠামোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে রাজ্যগুলিকে ৷ সেই সঙ্গে, কিছু নির্দিষ্ট পণ্য়ের জন্য বিশেষ মূল্যের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি ৷ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সেই বক্তব্যের পরই শনিবার জিএসটি ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ঘোষণা করলেন মোদি ৷

এদিকে, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরই রাজ্যগুলিকে দেওয়া প্রস্তাব নিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক জানিয়েছে, দেশবাসীর স্বার্থে তিনটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে উল্লেখ্য প্রস্তাবটি তৈরি করা হয়েছে ৷ পরিকাঠামোগত সংস্কার, হারে যুক্তিসঙ্গতকরণ এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান সরলীকরণের উপর ভিত্তি করে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷ প্রস্তাবে সাধারণ মানুষের ব্য়বহারের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য়ের উপর ধার্য কর কমানোর কথাও বলা রয়েছে ৷

বর্তমানে চারটি স্তরে- 5, 12, 18 এবং 28 শতংশ, জিএসটি ব্যবস্থার পরিকাঠামো রয়েছে ৷ আগামী সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের সঙ্গে পরবর্তী জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে ৷

পড়ুন: আর সহ্য নয়, অনুপ্রবেশকারী সমস্যা সমাধানে বিশেষ অভিযান; বার্তা মোদির

