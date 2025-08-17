নয়াদিল্লি, 17 অগস্ট: একদিকে ভোটমুখী বিহারের সাসারাম থেকে ভোটার অধিকার যাত্রা শুরু করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ সেই সময় রাজধানীতে সাংবাধিক বৈঠক করলেন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ তাঁর দুদিকে ছিলেন বাকি দুই কমিশনার ড. সুখবীর সিং সান্ধু, ডঃ বিবেক জোশী ৷
কংগ্রেস সাংসদ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির যে অভিযোগ করেছেন, সেই প্রসঙ্গে দেশের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সরাসরি কিছু না বললেও তাঁর মন্তব্য, "পুরো দেশ জানে এর নেপথ্য়ে কী অভিসন্ধি রয়েছে ৷"
VIDEO | In a press conference, the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar says, " from the last two decades, all the political parties have been asking for rectification of errors in electoral roll, hence sir was started from bihar. in the process of sir, all the voters, booth… pic.twitter.com/TrI7fx7QMQ— Press Trust of India (@PTI_News) August 17, 2025
বৈঠকে তিনি পরিষ্কার করে জানান, ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ভারতের যে নাগরিক 18 বছর বয়স পূর্ণ করেছেন, তাঁর ভোটাধিকার আছে ৷ নির্বাচন কমিশন কোনও বিভাজন করে না ৷ কমিশনের কাছে কোনও পক্ষ বা বিপক্ষ নেই ৷ সবাই সমান ৷ কমিশন নিজের সাংবিধানিক কর্তব্য থেকে পিছু হঠবে না ৷ সংশোধনের দাবি থেকেই বিহারে স্পেশাল ইনটেনসভি রিভিশনর (SIR) শুরু হয়েছে ৷