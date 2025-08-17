ETV Bharat / bharat

'ভোট চুরি' শব্দবন্ধের সমালোচনা, বিরোধীদের অভিযোগের জবাব দিল কমিশন - ELECTION COMMISSION ON VOTE THEFT

নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগে দেশজুড়ে বিরোধীরা সরব হয়েছে ৷ এর প্রতিবাদে যাত্রা করছেন রাহুল গান্ধি ৷ এই অবস্থায় সাংবাদিক বৈঠক করল কমিশন ৷

Election Commission of India Press Conference
দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের বৈঠক (ছবি: ভিডিয়ো থেকে সংগৃহীত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 17, 2025 at 4:12 PM IST

1 Min Read

নয়াদিল্লি, 17 অগস্ট: একদিকে ভোটমুখী বিহারের সাসারাম থেকে ভোটার অধিকার যাত্রা শুরু করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ সেই সময় রাজধানীতে সাংবাধিক বৈঠক করলেন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ তাঁর দুদিকে ছিলেন বাকি দুই কমিশনার ড. সুখবীর সিং সান্ধু, ডঃ বিবেক জোশী ৷

কংগ্রেস সাংসদ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির যে অভিযোগ করেছেন, সেই প্রসঙ্গে দেশের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সরাসরি কিছু না বললেও তাঁর মন্তব্য, "পুরো দেশ জানে এর নেপথ্য়ে কী অভিসন্ধি রয়েছে ৷"

বৈঠকে তিনি পরিষ্কার করে জানান, ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ভারতের যে নাগরিক 18 বছর বয়স পূর্ণ করেছেন, তাঁর ভোটাধিকার আছে ৷ নির্বাচন কমিশন কোনও বিভাজন করে না ৷ কমিশনের কাছে কোনও পক্ষ বা বিপক্ষ নেই ৷ সবাই সমান ৷ কমিশন নিজের সাংবিধানিক কর্তব্য থেকে পিছু হঠবে না ৷ সংশোধনের দাবি থেকেই বিহারে স্পেশাল ইনটেনসভি রিভিশনর (SIR) শুরু হয়েছে ৷

নয়াদিল্লি, 17 অগস্ট: একদিকে ভোটমুখী বিহারের সাসারাম থেকে ভোটার অধিকার যাত্রা শুরু করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ সেই সময় রাজধানীতে সাংবাধিক বৈঠক করলেন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ তাঁর দুদিকে ছিলেন বাকি দুই কমিশনার ড. সুখবীর সিং সান্ধু, ডঃ বিবেক জোশী ৷

কংগ্রেস সাংসদ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির যে অভিযোগ করেছেন, সেই প্রসঙ্গে দেশের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সরাসরি কিছু না বললেও তাঁর মন্তব্য, "পুরো দেশ জানে এর নেপথ্য়ে কী অভিসন্ধি রয়েছে ৷"

বৈঠকে তিনি পরিষ্কার করে জানান, ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ভারতের যে নাগরিক 18 বছর বয়স পূর্ণ করেছেন, তাঁর ভোটাধিকার আছে ৷ নির্বাচন কমিশন কোনও বিভাজন করে না ৷ কমিশনের কাছে কোনও পক্ষ বা বিপক্ষ নেই ৷ সবাই সমান ৷ কমিশন নিজের সাংবিধানিক কর্তব্য থেকে পিছু হঠবে না ৷ সংশোধনের দাবি থেকেই বিহারে স্পেশাল ইনটেনসভি রিভিশনর (SIR) শুরু হয়েছে ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

ELECTION COMMISSIONELECTION COMMISSION OF INDIAVOTE THEFTভোট চুরিELECTION COMMISSION ON VOTE THEFT

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.