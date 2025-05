ETV Bharat / bharat

ফ্রান্স-রাশিয়া নয়, ভারতের নিজের অস্ত্রেই ঘায়েল পাকিস্তান; জানাল সেনা - OPERATION SINDOOR

সাংবাদিকদের মুখোমুখি সেনার তিন ডিজিএমও ( ছবি: এএনআই ভিডিয়ো )

নয়াদিল্লি, 12 মে: ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম পাকিস্তানের হামলার সব প্রচেষ্টাকে রুখে দিয়েছে ৷ এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভারতের একেবারে নিজস্ব ৷ পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের শুধুমাত্র জঙ্গিঘাঁটিগুলিকেই নিশানা করেছিল ভারতীয় সেনা ৷ আগামী দিনে যে কোনও অভিযানের জন্য প্রস্তুত সেনার তিন বাহিনী ৷ সাংবাদিক বৈঠক থেকে আরও একবার এমনই দাবি করল সেনা ৷ রবিবার সন্ধ্যার পর সোমবার দুপুরেও অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই ৷ তিনি ছাড়াও ছিলেন এয়ার অপারেশনের ডিরেক্টর জেনারেল এয়ার মার্শাল একে ভারতী এবং নাভাল অপারেশনের ডিরেক্টর জেনারেল ভাইস অ্যাডমিরাল এএন প্রমোদ ৷ এদিনও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথা বিশদে তুলে ধরেন সেনাবাহিনীর এই তিন শীর্ষ কর্তা ৷ একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে বিপুল বরাদ্দের কথা উল্লেখ করেন এয়ার মার্শাল একে ভারতী ৷ তিনি জানান, এই বরাদ্দ না থাকলে অত্যাধুনিক অস্ত্র মজুত করা এবং তা ব্যবহার করা সম্ভব হত না ৷ ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম কীভাবে পাকিস্তানের একের পর এক ড্রোন, ইউএভি, ইউক্যাভ, ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মোকাবিলা করেছে, তা বোঝাতে তিনি ক্রিকেটের উদাহরণ দেন ৷ এয়ার মার্শাল একে ভারতী বলেন, "ঝাঁকে ঝাঁকে ড্রোন এবং আনম্যান্ড কমব্যাট এরিয়াল ভেহিকল পাঠাচ্ছিল পাকিস্তান ৷ ভারতের নিজস্ব সফ্ট এবং হার্ড কিল কাউন্টার-ইউএএস সিস্টেম এবং সুপ্রশিক্ষিত ভারতীয় বায়ু সেনার আধিকারিকরা তা রুখে দিয়েছেন ৷" তাঁর বক্তব্য, "আমরা আগেও বলেছি আমাদের যুদ্ধ শুধুমাত্র জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ৷ তাই 7 মে আমরা শুধু জঙ্গি ঘাঁটিগুলিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছি ৷ কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাকিস্তান সেনা জঙ্গিদের সঙ্গে হাত মেলানোকেই ঠিক বলে মনে করেছে ৷ জঙ্গিদের লড়াইকে তারা নিজেদের লড়াইতে পরিণত করেছে ৷ এই অবস্থায় আমাদের জবাব দেওয়াটা অবশ্য প্রয়োজন ছিল ৷ এই সংঘাতে ওদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার জন্য ওরা নিজেরা দায়ী ৷" এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের গ্রাফিক্স (ছবি: ভারতীয় সেনা) এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এনিয়ে এয়ার মার্শাল ভারতী বলেন, "আমাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম একটা শক্তিশালী দেওয়ালের মতো দেশকে বাঁচিয়েছে ৷ শত্রুরা এই দেওয়াল ভেদ করতে পারেনি ৷ পাকিস্তানের নিরন্তর প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করেছে ভারতের বহুস্তরীয় ও সংহত এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ৷ এর মধ্যে ভারতীয় সেনা, ভারতীয় নৌবাহিনী এবং ভারতীয় বায়ুসেনার বিভিন্ন জায়গায় এই এডিএস স্থাপন করেছিল সেনা ৷"

এই বিশাল এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমে বহু সংখ্যায় বিভিন্ন ধরনের এয়ার ডিফেন্স সেন্সর এবং অস্ত্র ব্যবস্থা রয়েছে ৷ যেমন- লো লেভেল এয়ার ডিফেন্স গানস, কাঁধে রেখে গোলা বর্ষণের অস্ত্র (শোলডার ফায়ার্ড ম্যান প্যাডস), স্বল্প পাল্লার ভূমি থেকে আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র (সারফেস টু এয়ার মিসাইল, এসএএমএস) ৷ এছাড়া এরিয়া ডিফেন্স ওয়েপন- যেমন এয়ার ডিফেন্স যুদ্ধবিমান, দূর পাল্লার ভূমি থেকে আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র ৷ ভারতের নিজস্ব এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম আকাশ (ছবি: ভারতীয় সেনা) পাকিস্তানের পাঠানো অসংখ্য ড্রোন, আনম্যান্ড ভেহিকলকে আকাশেই ধ্বংস করেছে ভারতের নিজস্ব সফ্ট ও হার্ড কিল কাউন্টার-ইউএএস সিস্টেম এবং ভারতীয় বায়ু সেনার দক্ষ আধিকারিকরা ৷ আর এই সবকিছুর সমন্বয় ঘটিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার ইন্টিগ্রেটেড এয়ার কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম ৷ আধুনিক যুগের এই যুদ্ধ ব্যবস্থার ক্ষমতা ইন্টারনেটকে কেন্দ্র করে তৈরি ৷ নতুন এডি সিস্টেমের পাশাপাশি পুরনো এডি সিস্টেমও এই সংঘাতে কাজ করেছে ৷ সর্বোপরি ভারতের নিজস্ব আকাশ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের পারফরমেন্স ছিল দুর্দান্ত ৷ বিগত কয়েক বছরে কেন্দ্রের মোদি সরকারের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দের জন্য এই অত্যাধুনিক এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম-এ ভারত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, জানান এয়ার মার্শাল একে ভারতী ৷ পাকিস্তানের ব্যবহৃত চিনে তৈরি পিএল মিসাইল (ছবি: ভারতীয় সেনা) পাকিস্তানের ব্যবহৃত অস্ত্র ভারতের সেনাঘাঁটি ও নাগরিক পরিকাঠামোগুলির নিশানায় পাকিস্তান চিনের পিএল মিসাইল ব্যবহার করেছে বলে জানান বায়ুসেনা আধিকারিক ৷ সেই ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষের ছবিও দেখানো হয় ৷ চিনে ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়া পাকিস্তান দূর পাল্লার রকেট, লয়টার মিউনিশন, আনম্যানড এরিয়াল সিস্টেম (ইউএএস) দিয়েও হামলা চালিয়েছে ৷ সেই প্রমাণের ছবি তুলে ধরে সেনা ৷ তুরস্কে তৈরি কিছু অস্ত্রও ব্যবহার করেছে পাকিস্তান ৷ নূর খান এয়ারবেস, রহিম ইয়ার খান বেসে ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের পরের অবস্থা ভিডিয়োয় দেখায় সেনা ৷ শত্রু দেশের এই সব হামলার মোকাবিলা করেছে ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এবং সেনারা ৷ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাইও ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম নিয়ে বিস্তারিত জানান ৷ তিনি বলেন, "বিগত কয়েক বছরে জঙ্গিরা তাদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ধরন বদলেছে ৷ সামরিকের পাশাপাশি নাগরিকদের উপর হামলা বেড়ে যাচ্ছিল ৷ 2024 সালে জম্মুর শিবখোরি মন্দিরে যাওয়ার সময় যাত্রীদের আক্রমণ এবং 2025 সালে পহেলগাঁওয়ে পর্যটকরা এই বিপজ্জনক ট্রেন্ডের বিশেষ উদাহরণ ৷ আন্তর্জাতিক সীমান্ত ও নিয়ন্ত্রণ রেখা না পেরিয়েই আমরা পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিগুলিতে অব্যর্থ হামলা চালিয়েছিলাম ৷ আমরা জানতাম এরপর আমাদের উপরেও সীমান্তের ওপার থেকে হামলা ধেয়ে আসবে ৷ তাই আমরা আগে থাকতে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমকে সম্পূর্ণ তৈরি করে রেখেছিলাম ৷" 'ওরা গুলি চালালে, এখান থেকে গোলা চলবে', পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রী মোদির

