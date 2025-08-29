নয়াদিল্লি, 29 অগস্ট: অপারেশন সিঁদুর আদতে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মানবতার লড়াই ৷ এই লড়াইকে "স্বর্ণালি অধ্যায়" হিসেবে বর্ণনা করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ শুক্রবার দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি 'আকাশতির' নির্মাণে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির অবদানের কথাও তুলে ধরেন রাষ্ট্রপতি ৷ আকাশপথে শত্রুর হামলা নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি প্রতিপক্ষের বিমান ও ড্রোন ধ্বংস করে আকাশতির ৷
আকাশতির ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক সংঘাতে শত্রুপক্ষের ড্রোন এবং বিমান হামলা মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বলে এদিন দাবি করেছেন রাষ্ট্রপতি। SCOPE এমিনেন্স অ্যাওয়ার্ডসের একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি জানান, 2047 সালের মধ্যে বিকশিত ভারত বা উন্নত ভারত নির্মাণের লক্ষ্য অর্জনে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ৷ রাষ্ট্রপতি বলেন, "রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি রাজস্ব এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক কাঠামো গড়ে তুলতে যথেষ্ট ভাল কাজ করেছে।"
তিনি আরও উল্লেখ করেন, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির তিন-চতুর্থাংশ মুনাফা অর্জন করেছে ৷ গত দশকে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির নিট মুনাফা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও জানান তিনি। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে আর্থিক বৃদ্ধির অনুঘটক এবং দেশের সমৃদ্ধির অন্যতম স্তম্ভ হিসাবে বর্ণনা করে রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন, তারা সুশাসন এবং স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে একটা মানদণ্ড স্থাপন করেছে।
মুর্মু বলেন, "আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ৷" মেক ইন ইন্ডিয়া অভিযানে তাদের অবদানের কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নেওয়া বিশেষ উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মানবতার জয়ের ক্ষেত্রে অপারেশন সিঁদুর একটি স্বর্ণালী অধ্যায়।
তিনি বলেন, "এই অভিযানে ভারতের সামরিক বাহিনী সন্ত্রাসবাদী শিবিরগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছে ৷ ভারতে হামলা চালানোর প্রচেষ্টাও ব্যর্থ করেছে। আকাশতির বিমান প্রতিরক্ষা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অদম্য ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। সরকারি খাতের উদ্যোগগুলি এই ব্যবস্থা তৈরিতে অবদান রেখেছে। এটি আমাদের সকলের কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয় ৷"
রাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে জানান, উদ্ভাবন এবং ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিগত দক্ষতার মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তার উপর স্বনির্ভরতা অর্জনে জাতীয় সংস্থাগুলির অবদানও আজ প্রমাণিত। কৃষি, খনি ও অনুসন্ধান, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিষেবা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগগুলিও এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলেও তিনি জানান। গত 22 এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা হয় ৷ তার পাল্টা 6 ও 7 মে রাতে অপারেশন সিঁদুর করে ভারতীয় সেনা ৷ আরও একবার এই অভিযানের প্রশংসা করলেন রাষ্ট্রপতি