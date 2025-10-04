পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার মূল চক্রী, কাশ্মীরে বাজেয়াপ্ত সাজ্জাদ গুলের সম্পত্তি

পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার মূল চক্রী, কাশ্মীরে বাজেয়াপ্ত সাজ্জাদ গুলের সম্পত্তি
জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরে একটি জঙ্গি নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে জঙ্গি সাজ্জাদ গুলের বাবার বাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।
Published : October 4, 2025 at 5:05 PM IST
শ্রীনগর, 4 অক্টোবর: জঙ্গি নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রেখে, শ্রীনগর পুলিশ TRF প্রধান, পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার মূল চক্রী সাজ্জাদ গুলের বাবার 2 কোটি টাকা মূল্যের একটি তিন তলা আবাসিক বাড়ি বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের (UAPA) ধারা 25-এর অধীনে বাজেয়াপ্ত করেছে।
পুলিশ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, "জঙ্গি নেটওয়ার্ক এবং তাদের সহায়ক পরিকাঠামো ভেঙে ফেলার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে, শ্রীনগর পুলিশ 15 মারলা জমির উপর নির্মিত একটি তিন তলা আবাসিক ভবন বাজেয়াপ্ত করেছে।"
শ্রীনগরের খুশিপোরা এলাকার রোজ অ্যাভিনিউ এইচএমটিতে এই সম্পত্তি রয়েছে। রাজস্ব রেকর্ড অনুযায়ী, সম্পত্তিটি সাজ্জাদ গুলের বাবা গোলাম মোহাম্মদ শেখের নামে রয়েছে। পুলিশের তদন্তে জানা গিয়েছে যে, সাজ্জাদ গুল সম্পত্তির একজন সক্রিয় অংশীদার ছিলেন, যার অর্থ সম্ভবত এটি তার অবৈধ জঙ্গি কর্মকাণ্ড থেকে তহবিল ব্যবহার করে তৈরি হয়েছিল।
পারিমপোরা থানায় দায়ের করা এফআইআর নম্বর 235/2022-এর অধীনে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে UAPA-এর ধারা 13, 38 এবং 20, পাশাপাশি EIMCO আইন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই পদক্ষেপ জঙ্গিদের আর্থিক, লজিস্টিক এবং অপারেশনাল নেটওয়ার্ক ভেঙে ফেলার জন্য শ্রীনগর পুলিশের অভিযান-কৌশলের অংশ।
পুলিশ রেকর্ড অনুযায়ী, সাজ্জাদ গুল পাকিস্তান-ভিত্তিক দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (TRF) এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান, যা লস্কর-ই-তৈবা (LeT) জঙ্গি গোষ্ঠীর একটি সম্মুখ সংগঠন। সাজ্জাদ গুলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ প্রচার, অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেশবিরোধী প্রচারণা উস্কে দেওয়া এবং বেশ কয়েকটি জঙ্গি হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।
দিল্লিতে সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত অপরাধের জন্য 10 বছরের কারাদণ্ড ভোগ করার পর, 2017 সালে সাজ্জাদ মুক্তি পায় এবং পাকিস্তানে পালিয়ে যায়। ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলি বিশ্বাস করে যে, TRF প্রধানই জম্মু ও কাশ্মীরে বেশ কয়েকটি জঙ্গি হামলার মূল চক্রী। 2025 সালের 22 এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ হামলায়ও সাজ্জাদ জড়িত ছিল, যেখানে 26 জন পর্যটক নিহত হন। 2018 সালের 14 জুন শ্রীনগরে বিশিষ্ট কাশ্মীরি সাংবাদিক সুজাত ভুখারির হত্যাকাণ্ডেও জড়িত ছিল TRF প্রধান।
পুলিশ জানিয়েছে যে, হামলার পরিকল্পনা করার পাশাপাশি, সাজ্জাদ গুল সন্ত্রাসবাদ প্রচার এবং অনলাইনে এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেশবিরোধী প্রচারণায়ও জড়িত ছিলেন। জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) 2022 সালের এপ্রিলে সাজ্জাদকে আনুষ্ঠানিকভাবে জঙ্গি হিসেবে ঘোষণা করে এবং তার মাথার জন্য 10 লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে।
UAPA-এর 25 ধারার অধীনে মামলা শুরু করা হয়েছে, যা কর্তৃপক্ষকে জঙ্গি কার্যকলাপের জন্য ব্যবহৃত বা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তৈরি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা দেয়। সংশ্লিষ্ট নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। জঙ্গিদের আর্থিক, লজিস্টিক এবং অপারেশনাল নেটওয়ার্ক, যার মধ্যে তাদের আন্তঃসীমান্ত পৃষ্ঠপোষক এবং সমর্থকরাও রয়েছে, ভেঙে ফেলার জন্য শ্রীনগর পুলিশের বর্তমান কৌশলের অংশ হিসেবে এই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।