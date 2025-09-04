ETV Bharat / bharat

এনকাউন্টারে শহিদ 2 পুলিশকর্মী, মাওবাদী নেতাকে ধরতে 10 লক্ষ পুরস্কার ঘোষণা - MAOIST ENCOUNTER

নিষিদ্ধ মাওবাদী গোষ্ঠী টিএসপিসির সঙ্গে এনকাউন্টারে দুই পুলিশকর্মী শহিদ হয়েছেন এবং একজন গুরুতর আহত হয়েছেন । মাওবাদী নেতা শশীকান্ত গাঞ্জুকে ধরতে তল্লাশি জারি ৷

Maoist Encounter
প্রতীকী ছবি (ছবি সূত্র - এএনআই)
পালামু (ঝাড়খণ্ড), 4 সেপ্টেম্বর: মাওবাদীদের সঙ্গে পুলিশের এনকাউন্টার ৷ তাতে শহিদ হয়েছেন দুই পুলিশকর্মী ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার ঝাড়খণ্ডের পালামু জেলায় ৷ নিষিদ্ধ মাওবাদী সংগঠন থার্ড কনফারেন্স প্রেজেন্টেশন কমিটির (টিএসপিসি) সদস্যদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে একজন পুলিশকর্মী গুরুতর আহতও হয়েছেন । তিনি বর্তমানে মেদিনী রাই মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে ।

নিহতদের মধ্যে রয়েছেন হায়দারনগর থানা এলাকার সোয়া বারেওয়ার বাসিন্দা সন্তন কুমার মেহতা এবং পালামুর এএসপি (অপারেশনস)-এর দেহরক্ষী পারাটা গ্রামের সুনীল রাম । আহত জওয়ানের নাম রোহিত কুমার ৷ তিনি রেহালা থানার লালগড়ের বাসিন্দা ।

ঘটনার পর পালামুর এসপি রেশমা রমেশান দুই পুলিশকর্মীর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এবং তিনি জানিয়েছেন যে পুলিশ টিএসপিসির ওয়ান্টেড কমান্ডার শশীকান্ত গাঞ্জুকে ধরতে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে । সেই সময় এই এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটে ৷ এসপি বলেন, "বুধবার রাত 12টা 30 মিনিটের দিকে নিষিদ্ধ মাওবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষে দুই পুলিশকর্মী নিহত এবং একজন গুরুতর আহত হয়েছেন । শশীকান্ত গাঞ্জুরের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে ৷"

পুলিশ জানিয়েছে, মাওবাদী নেতার খোঁজে মানাতু থানা এলাকার কেদাল গ্রামে চিরুনি অভিযান শুরু করা হয়েছিল, যেখানে শশীকান্ত গাঞ্জুর বাড়ি । আর ওই তল্লাশির সময় টিএসপিসি মাওবাদীরা হঠাৎ নিরাপত্তা বাহিনীর উপর গুলি চালায় ৷ যার ফলে তিন পুলিশকর্মী গুলিবিদ্ধ হন । তিনজনকেই তড়িঘড়ি ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে মেদিনী রাই মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে চিকিৎসকরা দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন এবং একজনের চিকিৎসা চলছে ।

পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সিপিআই (মাওবাদী) থেকে বিচ্ছিন্ন টিএসপিসির অন্যতম বড় নেতা হিসেবে পরিচিত কমান্ডার শশীকান্ত গাঞ্জুর ৷ তাঁর বাড়ি থেকে মাত্র 100 মিটার দূরে পুলিশের সঙ্গে এই গুলির লড়াই চলে মাওবাদীদের । এখান থেকেই ওই মাওবাদী নেতা পালামু এবং ছত্রা জেলায় অভিযান পরিচালনা করেন বলে পুলিশ জানিয়েছে ।

পাশাপাশি ডিআইজি নৌশাদ আলম এবং এসপি রেশমা রমেশান-সহ ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা এনকাউন্টারের ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন । ঝাড়খণ্ড সরকার শশীকান্ত গাঞ্জুর ধরতে সবরকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছে ৷ কেউ তাঁর সম্পর্কে তথ্য দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে 10 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে সরকারের তরফে ।

