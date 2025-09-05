মুম্বইয়ে 400 কেজি আরডিএক্স নিয়ে ঢুকেছে 14 জঙ্গি, বিস্ফোরণের হুমকি

মুম্বই ট্রাফিক পুলিশের কন্ট্রোলরুমে পুলিশের হোয়াটসঅ্যাপ হেল্পলাইনে একটি হুমকি বার্তা আসে বলে খবর। এরপরই নড়েচড়ে বসেছে মায়ানগরীর পুলিশ ৷
Published : September 5, 2025 at 4:31 PM IST
মুম্বই, 5 সেপ্টেম্বর: ফের মুম্বইয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার ছক ৷ 14 জন জঙ্গি 400 কেজি আরডিএক্স নিয়ে শহরে ঢুকেছে ৷ এমনকী সেগুলি বিভিন্ন গাড়িতে রাখা রয়েছে ৷ এমনই একটি বার্তা এসেছে মুম্বই পুলিশের কাছে ৷ আর এরপরই নড়েচড়ে বসে বাণিজ্য নগরীর পুলিশ ৷
শুক্রবার মুম্বই পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 14 জন জঙ্গি 400 কেজি আরডিএক্স নিয়ে শহরে প্রবেশ করেছে ৷ এমনকী সেই আরডিএক্স (RDX) বিভিন্ন গাড়িতে রাখা হয়েছে ৷ এই হুমকি বার্তা এসেছে মুম্বই পুলিশের কাছে ৷ আর সেই বার্তা পাওয়ার পরই শহরজুড়ে হাই-অ্যালার্ট জারি করেছে মুম্বই পুলিশ ।
গণেশ উৎসবের দশম দিনে অর্থাৎ অনন্ত চতুর্দশীর জন্য পুলিশ শহরজুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করছে ৷ এমন সময় বৃহস্পতিবার ট্রাফিক পুলিশের কন্ট্রোলরুমে পুলিশের হোয়াটসঅ্যাপ হেল্পলাইনে এই হুমকি বার্তা আসে বলে খবর । ওই আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, ক্রাইম ব্রাঞ্চ জঙ্গি হামলার হুমকির তদন্ত শুরু করেছে ৷ সন্ত্রাসবিরোধী স্কোয়াড (এটিএস) এবং অন্যান্য সংস্থাগুলিকেও বিষয়টি সম্পর্কে জানানো হয়েছে ।
এ নিয়ে শুক্রবার সকাল থেকে মায়ানগরীতে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে ৷ শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা বিশেষত রেল স্টেশন ও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তল্লাশি ও সতর্কতা জারি করা হয়েছে ।
পুলিশ আধিকারিক জানান, হুমকি বার্তায় 'লস্কর-ই-জিহাদি' নামে একটি সংগঠনের নামও উল্লেখ করা হয়েছে । প্রেরক দাবি করেছে, 14 জন জঙ্গি শহরে ইতিমধ্যেই প্রবেশ করেছে ৷ বিস্ফোরণের জন্য 34টি গাড়িতে 400 কেজি আরডিএক্স রাখা রয়েছে ৷ হুমকি বার্তায় আরও বলা হয়েছে, এই আরডিএক্স দেশকে কাঁপিয়ে দেবে । মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, মুম্বইয়ে 10 দিনের গণেশ উৎসব উদযাপনের শেষলগ্নে ৷ শনিবার শেষ দিনে শহরের রাস্তায় লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় হবে ৷ আর তার জন্য পুলিশ কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থাও করছে ।
হুমকি বার্তার উৎস অনুসন্ধানের পাশাপাশি, পুলিশ শহরে অপ্রীতিকর ঘটনা রোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে । পুলিশের এক আধিকারিক জানান, গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে ৷ বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে । পুলিশ মুম্বইবাসীকে গুজবে কান না-দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ৷ পাশাপাশি কোনও সন্দেহজনক কার্যকলাপ সম্পর্কে পুলিশে খবর দেওয়ার আবেদন করেছে ৷