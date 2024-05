শ্মশানে ভাইপোর দেহ, কাঠ আনতে গিয়ে পুলিশি অত্যাচারের মুখে কাকা - Police torture in UP

ETV Bharat / bharat

শ্মশানে ভাইপোর দেহ, কাঠ আনতে গিয়ে পুলিশি অত্যাচারের মুখে কাকা - Police torture in UP

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 24, 2024, 10:57 AM IST | Updated : May 24, 2024, 11:08 AM IST

প্রতীকী ছবি ( ইটিভি ভারত )

বারাবাঙ্কি, 24 মে: পুলিশের এ কী আচরণ! জেলা পুলিশের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে কোনও কারণ ছাড়াই বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল ৷ ভাইপোর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ ছিল না ৷ কাকা সেই কাঠ আনতে বনাধিকারিকের কাছে যান ৷ কাকার সঙ্গে ছিলেন তাঁর শ্যালক ৷ এরপর বনকর্তার মৌখিক অনুমতি পেয়ে তাঁরা জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়েছিলেন ৷ তখনই সেখানে উদয় হন পুলিশ অফিসার ৷ তাঁদের দেখেই বেধড়ক মারধর করতে থাকে পুলিশ ৷ এদিকে ভাইপোর মৃতদেহ তখনও শ্মশানে পড়ে রয়েছে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশে ৷ এই পরিস্থিতিতে বুধবার রাতের বদলে ভাইপোর শেষকৃত্য বৃহস্পতিবার সম্পন্ন হয় ৷ বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা গভীর রাতে থানায় পৌঁছে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ৷ পরে অবশ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ ৷ ঘটনাপ্রসঙ্গে জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের জায়েদপুর থানা এলাকার মুক্তিপুর মাজরে বিবিপুরের বাসিন্দা হনুমান প্রসাদ ৷ তাঁর বছর পঁয়ত্রিশের ছেলে রাকেশ বুধবার দুপুর দু'টোর দিকে জমিতে কাজ করছিলেন ৷ চাঁদিফাটা রোদে হঠাৎ হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হন রাকেশ ৷ তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাকেশকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ পরিবার-পরিজনরা রাকেশের দেহ সৎকারের জন্য শ্মশানে নিয়ে যান ৷ কিন্তু কাঠ নিয়ে সমস্যা দেখা দেয় ৷ স্থানীয় বনপালকে তাঁরা এই সমস্যার কথা মৌখিকভাবে জানান ৷ এরপর রাকেশের কাকা নবকিশোর তাঁর শ্যালককে নিয়ে নদীর ধারে কাঠ কাটতে যান ৷ আরও পড়ুন: শ্মশান ফেরত যাত্রী নিয়ে বাতিস্তম্ভে ধাক্কা চারচাকার! উলুবেড়িয়ায় মৃত 2 রাস্তার পাশে শুকনো গাছ কাটছিলেন নবকিশোর। সেই সময় বারাবাঁকির ইন্সপেক্টর রাকেশ যাদব ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ তিনি অভিযোগ করেন, নবকিশোররা সরকারি গাছ কাটছেন ৷ এই দোষে পুলিশ কর্তা নবকিশোরকে মারধর করতে থাকেন বলে অভিযোগ ৷ বাদ যায়নি তাঁর শ্যালক ৷ তখন নবকিশোর পুলিশকে জানান, বনপালের মৌখিক অনুমতি নিয়ে তাঁরা কাঠ কাটতে এসেছেন ৷ কিন্তু পুলিশ কাঠ কাটতে না-দেওয়ায় কাকা ও তাঁর শ্যালক দু'জনকেই খালি হাতে ফিরতে হয় ৷ গ্রামবাসীরা ঘটনাটি জানতে পেরে থানায় পৌঁছে বিক্ষোভ দেখায় ৷ শেষে পুলিশের আশ্বাস পেয়ে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ তুলে নেয় ৷ অতিরিক্ত এসপি ড. অখিলেশ নারায়ণ সিং বলেন, "পুরো বিষয়টি তদন্তের কারণে সিও-র কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে ৷ তদন্ত রিপোর্ট আসার পরে এই বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷" আরও পড়ুন: আত্মঘাতী জওয়ানের শেষকৃত্যে সামরিক সম্মান দেওয়া নীতি বিরুদ্ধ, জানাল সেনা

