'বন্ধু' পুতিনের জন্মদিনে শুভেচ্ছাবার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদির
ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ৷ তাই তাঁকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ চলতি বছরের শেষে ভারতে আসবেন রুশ প্রেসিডেন্ট ৷
By PTI
Published : October 7, 2025 at 8:45 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 অক্টোবর: রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে তিনি বারবার 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করেছেন ৷ পাল্টা পুতিনও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বন্ধু বলে জানিয়েছেন ৷ তাই বন্ধু পুতিনকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে ভুললেন না মোদি ৷ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী সোশাল মিডিয়ায় জানান, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের 73তম জন্মদিন উপলক্ষে তিনি তাঁকে ফোন করেছিলেন ৷ তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছেন ৷ এর আগে গত 17 সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷
রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে আমেরিকা ভারতের উপর 50 শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে ৷ এই আবহে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তাৎপর্যপূর্ণ ৷ পাশাপাশি রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রীর মোদির শুভেচ্ছাবার্তাও ৷
Spoke with my friend President Putin and conveyed warm birthday greetings and best wishes for his good health and long life. Deeply appreciate his personal commitment to deepening India–Russia ties over the years.@KremlinRussia_E— Narendra Modi (@narendramodi) October 7, 2025
চলতি বছরের শেষে ডিসেম্বরে ভারতে আসার কথা রয়েছে প্রেসিডেন্ট পুতিনের ৷ তাই এদিনের ফোনালাপে ভারত-রাশিয়া বিশেষ সম্পর্ক আরও গভীর করার প্রতিশ্রুতিও নিয়েছেন দুই রাষ্ট্রনেতা ৷ এছাড়া দুই দেশের মধ্যে কৌশলী অংশীদারির সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷
তিনি লেখেন, "আমার বন্ধু প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি ৷ তাঁকে জন্মদিনের উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছি ৷ তাঁর সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুর কামনা করেছি ৷ বিগত কয়েক বছর ধরে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ভারত-রাশিয়া সম্পর্ককে আরও গভীর করে তুলতে যে দায়বদ্ধতা দেখিয়েছেন, তার জন্য তাঁর ভূয়সি প্রশংসা করছি ৷" চলতি বছরের অগস্ট থেকে এনিয়ে চারবার দুই রাষ্ট্রনেতা ফোনে কথা বললেন ৷ এর আগে প্রধানমন্ত্রী মোদির জন্মদিনে প্রেসিডেন্ট পুতিনও তাঁকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন ৷
চলতি বছরের শেষে 5 ডিসেম্বর 23তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে আসতে পারেন প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে মুখিয়ে আছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ এই সম্মেলনে ভারত-রাশিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত সম্পর্ক নিয়ে উল্লেখযোগ্য ফল হতে পারে ৷ প্রেসিডেন্টের সফরের আগে আগামী মাসে ভারতে আসবেন রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ ৷ এর আগে 2021 সালে শেষবার ভারতে এসেছিলেন প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর পক্ষে বারবার সওয়াল করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ গত 15 অগস্ট আমেরিকার আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ এই বৈঠকে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থামানো নিয়ে কী আলোচনা হল, তা প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ফোনে জানিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷