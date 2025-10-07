ETV Bharat / bharat

'বন্ধু' পুতিনের জন্মদিনে শুভেচ্ছাবার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদির

ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ৷ তাই তাঁকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ চলতি বছরের শেষে ভারতে আসবেন রুশ প্রেসিডেন্ট ৷

PM Modi and President Putin
তিয়ানজিনে এসসিও সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে প্রেসিডেন্ট পুতিন (ছবি: প্রধানমন্ত্রী মোদির এক্স হ্যান্ডেল)
By PTI

By PTI

Published : October 7, 2025 at 8:45 PM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 7 অক্টোবর: রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে তিনি বারবার 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করেছেন ৷ পাল্টা পুতিনও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বন্ধু বলে জানিয়েছেন ৷ তাই বন্ধু পুতিনকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে ভুললেন না মোদি ৷ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী সোশাল মিডিয়ায় জানান, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের 73তম জন্মদিন উপলক্ষে তিনি তাঁকে ফোন করেছিলেন ৷ তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছেন ৷ এর আগে গত 17 সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷

রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে আমেরিকা ভারতের উপর 50 শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে ৷ এই আবহে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তাৎপর্যপূর্ণ ৷ পাশাপাশি রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রীর মোদির শুভেচ্ছাবার্তাও ৷

চলতি বছরের শেষে ডিসেম্বরে ভারতে আসার কথা রয়েছে প্রেসিডেন্ট পুতিনের ৷ তাই এদিনের ফোনালাপে ভারত-রাশিয়া বিশেষ সম্পর্ক আরও গভীর করার প্রতিশ্রুতিও নিয়েছেন দুই রাষ্ট্রনেতা ৷ এছাড়া দুই দেশের মধ্যে কৌশলী অংশীদারির সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷

তিনি লেখেন, "আমার বন্ধু প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি ৷ তাঁকে জন্মদিনের উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছি ৷ তাঁর সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুর কামনা করেছি ৷ বিগত কয়েক বছর ধরে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ভারত-রাশিয়া সম্পর্ককে আরও গভীর করে তুলতে যে দায়বদ্ধতা দেখিয়েছেন, তার জন্য তাঁর ভূয়সি প্রশংসা করছি ৷" চলতি বছরের অগস্ট থেকে এনিয়ে চারবার দুই রাষ্ট্রনেতা ফোনে কথা বললেন ৷ এর আগে প্রধানমন্ত্রী মোদির জন্মদিনে প্রেসিডেন্ট পুতিনও তাঁকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন ৷

চলতি বছরের শেষে 5 ডিসেম্বর 23তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে আসতে পারেন প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে মুখিয়ে আছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ এই সম্মেলনে ভারত-রাশিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত সম্পর্ক নিয়ে উল্লেখযোগ্য ফল হতে পারে ৷ প্রেসিডেন্টের সফরের আগে আগামী মাসে ভারতে আসবেন রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ ৷ এর আগে 2021 সালে শেষবার ভারতে এসেছিলেন প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর পক্ষে বারবার সওয়াল করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ গত 15 অগস্ট আমেরিকার আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ এই বৈঠকে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থামানো নিয়ে কী আলোচনা হল, তা প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ফোনে জানিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷

