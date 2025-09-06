বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে প্রধানমন্ত্রী, খতিয়ে দেখবেন পরিস্থিতি

বন্যা কবলিত উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্য ৷ সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্য়গুলির সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
নয়াদিল্লি, 6 সেপ্টেম্বর: ভারী বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্য ৷ পঞ্জাব, জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে ভেসে গিয়েছে একাধিক বাড়ি ও চাষের জমি ৷ মৃত্যু হয়েছে একাধিক মানুষের ৷ সূত্রের খবর, ভয়াবহ এই পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির পরিদর্শনে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
শনিবার ইটিভি ভারতকে এক সরকারি আধিকারিক জানান, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কোপে সৃষ্টি সংকটের মোকাবেলায় কিছু রাজ্য সরকারের তরফে কেন্দ্রীয় তহবিলের দাবি করা হয়েছে ৷ এই আবহে পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য বন্যা কবলিত এলাকাগুলির পরিদর্শনে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী ৷
সম্প্রতি জাপান ও চিন সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ জানা গিয়েছে, সেখান থেকে ফেরার পর পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মানের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি ৷ কেন্দ্রের তরফে সমস্ত রকম সাহায্যের আশ্বাস দেন ৷ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ চালানোর জন্য ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের তরফে সহায়তা করা হচ্ছে ৷
ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিতে জলের তলায় চলে যায় পঞ্জাবের একাধিক জেলা ৷ ঘর ছাড়া বহু মানুষ ৷ ভেসে গিয়েছে কৃষিজমি ৷ প্রচুর গবাদি পশুরও প্রাণ গিয়েছে ৷ বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা ৷ এককথায় বিপর্যস্ত সেই রাজ্যের জনজীবন ৷ শুক্রবার বন্যা কবলিত পঞ্জাবে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 43 জন ৷ দিল্লির এইমস হাসপাতালের তরফে এলাকায় একটি বিশেষ মেডিক্যাল টিম পাঠানো হয়েছে ৷
সেই রাজ্যের তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, অমৃতসরে 5 জন, বর্নালায় 5 জন, ভাতিন্ডায় 4 জন, ফাজিলকায় 1, ফিরোজপুরে 1, গুরদাসপুরে 2, হোসিয়ারপুরে 7, মানসায় 3, পাঠানকোটে 6, পাতিয়ালায় 1, রুপনগরে 1, সাঙ্গরুরে 1, এসএএস নগরে 2 এবং লুধিয়ানায় 4 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত 3 জন নিখোঁজ রয়েছেন ৷
শুধু পঞ্জাবে নয়, মানবতার খাতিরে উত্তর ভারতের বাকি বন্যা কবলিত এলাকাতেও চিকিৎসক এবং নার্সদের বিশেষ মেডিক্যাল টিম পাঠিয়েছে এইমস ৷ উল্লেখ্য, গত 1 সেপ্টেম্বর জম্মু সফরে যান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ জম্মু ডিভিশনের ভারী বৃষ্টি, বন্যা এবং ভূমিধস কবলিত এলাকাহগুলি ঘুরে দেখেন তিনি ৷ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে যে বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তার হিসেব নেন ৷ সেই সঙ্গে, জম্মুর মাঙ্গু চক গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের সঙ্গে কথাও বলেন অমিত শাহ ৷ বিক্রম চকের তাওয়াই ব্রিজ, শিব মন্দির এবং ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির পরিদর্শন করেন ৷