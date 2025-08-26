নয়াদিল্লি, 26 অগস্ট: জাপান ও চিন সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি মঙ্গলবার জানিয়েছন, 28 অগস্ট সন্ধ্যায় রওনা দেবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এই সফরে তাঁর সঙ্গে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার দেখা হবে ৷ জাপান সফর শেষে চিনে যাবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এশিয়ার বিভিন্ন দেশেরে প্রায় 20 জন রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে দেখা হবে মোদির ৷
প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এর আগে সাতবার জাপানে গিয়েছেন মোদি ৷ এটি তাঁর অষ্টম সফর ৷ তবে জাপানের প্রধানমন্ত্রী বদলের পর এই প্রথমবার সূর্যোদয়ের দেশে যাবেন তিনি ৷ দীর্ঘদিন দেশের বিদেশমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলে আসার পর জাপানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ইশিবা ৷ তাঁর অনুরোধে 15তম ভারত-জাপান দ্বিপাক্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতেই এবার জাপান সফরে যাচ্ছেন তিনি ৷ 29 ও 30 অগস্ট হবে এই বার্ষিক সম্মেলন ৷
ভারত ও জাপানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার ব্যাপারে দুই নেতার মধ্যে আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ প্রতিরক্ষা থেকে শুরু করে নিরাপত্তা, ব্যবসা, অর্থনীতি এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দুটি দেশ একে অপরকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে তা নিয়ে কথা বলবেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী ৷ এর পাশাপাশি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এমন কয়েকটি বিষয় নিয়েও কথা বলবেন দুই নেতা ৷
সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে চিনে যাবেন মোদি ৷ প্রধানমন্ত্রীর চিন সফর সমস্ত দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ ৷ বাড়তি শুল্ক চাপিয়ে ভারতের উপর চাপ বাড়িয়েছে আমেরিকা ৷ এই পরিস্থিতিতেই চিনে যাবেন মোদি ৷ সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-র শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে চিনের শহর তিয়ানজেন শহরে যাচ্ছেন মোদি ৷ কমপক্ষে 20টি দেশের প্রধানরা এই সম্মেলনের অংশ হবেন ৷ এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে থাকা বেশ কয়েকটি দেশের প্রশাসনিক প্রধানরা এই বৈঠকের অংশ হবেন ৷
আমেরিকার সঙ্গে শুল্ক যুদ্ধের আবহে তো বটেই 2020 সালে গালোয়ান সীমান্তে হওয়া ভারত ও চিন সংঘাতের পর এই প্রথম সে দেশের মাটিতে পা রাখবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাছাড়া ঠিক যেদিন মোদির চিন সফরের কথা সরকাররে তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হল ঠিক সেদিনই বেজিংকে 'হুমকি' দিয়েছেন ট্রাম্প ৷ তিনি চাইলে চিনকে ধ্বংস করে ফেলতে পারেন বলে দাবি করেন ট্রাম্প ৷ এই ঘো৷ষণা আবশ্যিকভাবে মোদি-সফরের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে ৷
মাত্র কয়েকদিন আগে ভারতের উপর 25 শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করে ট্রাম্প প্রশাসন ৷ এই ঘটনারও কয়েকদিন আগে পুরনো শুল্কের হার বাড়িয়ে 25 শচাংশ করা হয় ৷ সবমিলিয়ে এখন শুল্কের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 50 শতাংশ ৷ ভারতীয় সময় মঙ্গলবার এই মর্মে নির্দেশিকাও জারি করেছে আমেরিকা ৷ আর তার ফলে বুধবার থেকেই অতিরিক্ত পরিমাণে শুল্ক যুক্ত হবে ভারতীয় পণ্যের উপর ৷ শুল্ক আরোপের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, ভারত রাশিয়ার থেকে তেল কেনে ৷ এই পরিস্থিতিতে শুল্কের পরিমাণ আরও বাড়তে পারে ৷ এমনই আবহে মোদির চিন সফর অবশ্যই আলাদা তাৎপর্য বহন করে ৷