নয়াদিল্লি, 8 অগস্ট: 'বন্ধু' প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে এই খবর দিয়েছেন ৷ চলতি বছরের শেষে ভারতে আসবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ৷ তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য মুখিয়ে আছেন প্রধানমন্ত্রী ৷
এদিকে অতি-সম্প্রতি রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর জরিমানা আরোপ করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ভারতীয় পণ্যে সব মিলিয়ে 50 শতাংশ শুল্ক লাগু করেছে আমেরিকা ৷ আগামী 27 অগস্ট থেকে এই শুল্ক কার্যকর হবে ৷ এই আবহে প্রেসিডেন্ট পুতিনের ভারতে আসার খবর দিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ৷
গত বুধবার রাশিয়া সফরে গিয়েছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ৷ তিনি প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে দেখা করেছেন ৷ ইতিমধ্যে মস্কো থেকে পুতিনের ভারত সফরের বিষয়টি নিশ্চিতও করেছিলেন তিনি ৷ যদিও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানাননি দোভাল ৷
Had a very good and detailed conversation with my friend President Putin. I thanked him for sharing the latest developments on Ukraine. We also reviewed the progress in our bilateral agenda, and reaffirmed our commitment to further deepen the India-Russia Special and Privileged…— Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2025
ফোনে কথা বলার পর প্রধানমন্ত্রী সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "আমার বন্ধু প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে বিস্তারিত ও সুন্দর কথোপকথন হয়েছে ৷ তিনি ইউক্রেনের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি কী, তা জানিয়েছেন ৷ আমরা আমাদের দ্বিপাক্ষিক এজেন্ডাগুলি কতটা এগিয়েছে, তা পর্যালোচনা করেছি ৷ ভারত-রাশিয়ার মধ্যে বিশেষ কৌশলী অংশীদারিত্বের সম্পর্ক আরও গভীর করতে আমরা দায়বদ্ধ ৷"
পোস্টের একেবারে শেষে তিনি লেখেন, "চলতি বছরের শেষে ভারতে আসবেন প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷ তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য মুখিয়ে আছি ৷" উল্লেখ্য, 23 তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনটি বছরের শেষে ভারতে হওয়ার কথা ৷ এর আগে 2021 সালের ডিসেম্বরে ভারত সফরে এসেছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ৷
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর জন্য বারবার মধ্যস্থতা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ পুতিনের সঙ্গে দেখা করে তিনি আলোচনা-কূটনৈতিক পথে যুদ্ধ থামানোর আর্জি জানিয়েছেন ৷ ইউক্রেন সফরে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গেও কথা বলেছেন ৷ এই যুদ্ধ এখনও চলছে ৷ ফোনে পুতিন প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি জানিয়েছেন ৷ প্রধানমন্ত্রীও তাঁকে শান্তির পথে সমাধান খোঁজার কথাই ফের বলেছেন ৷