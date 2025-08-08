Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

'বন্ধু' পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা মোদির, বছর-শেষে ভারত সফরে প্রেসিডেন্ট - PM MODI SPEAKS TO PRESIDENT PUTIN

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী ৷ চলতি বছরের শেষেই ভারতে আসবেন প্রেসিডেন্ট ৷

PM Modi Meets President Putin in July 2024
গত বছরের জুলাই মাসে রাশিয়া সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদি বন্ধু প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে (ছবি সৌজন্য: প্রধানমন্ত্রীর এক্স হ্যান্ডেল)
author img

By PTI

Published : August 8, 2025 at 8:13 PM IST

2 Min Read

নয়াদিল্লি, 8 অগস্ট: 'বন্ধু' প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে এই খবর দিয়েছেন ৷ চলতি বছরের শেষে ভারতে আসবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ৷ তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য মুখিয়ে আছেন প্রধানমন্ত্রী ৷

এদিকে অতি-সম্প্রতি রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর জরিমানা আরোপ করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ভারতীয় পণ্যে সব মিলিয়ে 50 শতাংশ শুল্ক লাগু করেছে আমেরিকা ৷ আগামী 27 অগস্ট থেকে এই শুল্ক কার্যকর হবে ৷ এই আবহে প্রেসিডেন্ট পুতিনের ভারতে আসার খবর দিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ৷

গত বুধবার রাশিয়া সফরে গিয়েছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ৷ তিনি প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে দেখা করেছেন ৷ ইতিমধ্যে মস্কো থেকে পুতিনের ভারত সফরের বিষয়টি নিশ্চিতও করেছিলেন তিনি ৷ যদিও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানাননি দোভাল ৷

ফোনে কথা বলার পর প্রধানমন্ত্রী সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "আমার বন্ধু প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে বিস্তারিত ও সুন্দর কথোপকথন হয়েছে ৷ তিনি ইউক্রেনের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি কী, তা জানিয়েছেন ৷ আমরা আমাদের দ্বিপাক্ষিক এজেন্ডাগুলি কতটা এগিয়েছে, তা পর্যালোচনা করেছি ৷ ভারত-রাশিয়ার মধ্যে বিশেষ কৌশলী অংশীদারিত্বের সম্পর্ক আরও গভীর করতে আমরা দায়বদ্ধ ৷"

পোস্টের একেবারে শেষে তিনি লেখেন, "চলতি বছরের শেষে ভারতে আসবেন প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷ তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য মুখিয়ে আছি ৷" উল্লেখ্য, 23 তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনটি বছরের শেষে ভারতে হওয়ার কথা ৷ এর আগে 2021 সালের ডিসেম্বরে ভারত সফরে এসেছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ৷

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর জন্য বারবার মধ্যস্থতা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ পুতিনের সঙ্গে দেখা করে তিনি আলোচনা-কূটনৈতিক পথে যুদ্ধ থামানোর আর্জি জানিয়েছেন ৷ ইউক্রেন সফরে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গেও কথা বলেছেন ৷ এই যুদ্ধ এখনও চলছে ৷ ফোনে পুতিন প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি জানিয়েছেন ৷ প্রধানমন্ত্রীও তাঁকে শান্তির পথে সমাধান খোঁজার কথাই ফের বলেছেন ৷

নয়াদিল্লি, 8 অগস্ট: 'বন্ধু' প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে এই খবর দিয়েছেন ৷ চলতি বছরের শেষে ভারতে আসবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ৷ তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য মুখিয়ে আছেন প্রধানমন্ত্রী ৷

এদিকে অতি-সম্প্রতি রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর জরিমানা আরোপ করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ভারতীয় পণ্যে সব মিলিয়ে 50 শতাংশ শুল্ক লাগু করেছে আমেরিকা ৷ আগামী 27 অগস্ট থেকে এই শুল্ক কার্যকর হবে ৷ এই আবহে প্রেসিডেন্ট পুতিনের ভারতে আসার খবর দিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ৷

গত বুধবার রাশিয়া সফরে গিয়েছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ৷ তিনি প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে দেখা করেছেন ৷ ইতিমধ্যে মস্কো থেকে পুতিনের ভারত সফরের বিষয়টি নিশ্চিতও করেছিলেন তিনি ৷ যদিও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানাননি দোভাল ৷

ফোনে কথা বলার পর প্রধানমন্ত্রী সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "আমার বন্ধু প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে বিস্তারিত ও সুন্দর কথোপকথন হয়েছে ৷ তিনি ইউক্রেনের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি কী, তা জানিয়েছেন ৷ আমরা আমাদের দ্বিপাক্ষিক এজেন্ডাগুলি কতটা এগিয়েছে, তা পর্যালোচনা করেছি ৷ ভারত-রাশিয়ার মধ্যে বিশেষ কৌশলী অংশীদারিত্বের সম্পর্ক আরও গভীর করতে আমরা দায়বদ্ধ ৷"

পোস্টের একেবারে শেষে তিনি লেখেন, "চলতি বছরের শেষে ভারতে আসবেন প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷ তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য মুখিয়ে আছি ৷" উল্লেখ্য, 23 তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনটি বছরের শেষে ভারতে হওয়ার কথা ৷ এর আগে 2021 সালের ডিসেম্বরে ভারত সফরে এসেছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ৷

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর জন্য বারবার মধ্যস্থতা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ পুতিনের সঙ্গে দেখা করে তিনি আলোচনা-কূটনৈতিক পথে যুদ্ধ থামানোর আর্জি জানিয়েছেন ৷ ইউক্রেন সফরে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গেও কথা বলেছেন ৷ এই যুদ্ধ এখনও চলছে ৷ ফোনে পুতিন প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি জানিয়েছেন ৷ প্রধানমন্ত্রীও তাঁকে শান্তির পথে সমাধান খোঁজার কথাই ফের বলেছেন ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI PRESIDENT PUTINRUSSIA UKRAINE WARPRESIDENT PUTIN INDIA VISITরাশিয়া ভারত সম্পর্কPM MODI SPEAKS TO PRESIDENT PUTIN

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.