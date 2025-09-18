ETV Bharat / bharat

শান্তি-স্থিরতা ফেরাতে নেপালের পাশে ভারত, সুশীলা কার্কিকে ফোনে বার্তা মোদির

নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কির সঙ্গে ফোনে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ নেপালের জাতীয় দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানান তিনি ৷

Nepal PM Sushila Karki
নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি (ফাইল ছবি)
By PTI

Published : September 18, 2025 at 4:05 PM IST

নয়াদিল্লি, 18 সেপ্টেম্বর: পড়শি দেশের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কির সঙ্গে ফোনে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ নেপালে শান্তি ও স্থিরতা ফেরাতে ভারত সবসময় প্রতিবেশী দেশকে সমর্থন করবে বলে আশ্বস্ত করেছেন তিনি ৷ দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করা নিয়েও আলোচনা হয়েছে ৷

গত 8-9 সেপ্টেম্বর নেপালে জেন জ়ি আন্দোলনের জেরে সরকারের পতন হয় ৷ দেশে একাধিক সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করার প্রতিবাদে সরকার-বিরোধী বিক্ষোভে নামে ছাত্র-যুবরা ৷ সেই আন্দোলন বিশালাকার ধারণ করে ৷ ইস্তফা দেন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি ৷ মৃত্যু হয়েছে প্রায় 51 জনের ৷ এরপর 12 সেপ্টেম্বর রাতে দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন ৷ তাঁর নেতৃত্বে দেশে গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার ৷ তিনিই দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ৷

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই কথোপকথনের কথা জানিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন ৷ তিনি লেখেন, "নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি সুশীলা কার্কির সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে ৷ দেশে বহু মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় আন্তরিক শোক প্রকাশ করেছি ৷ তিনি দেশে শান্তি ও স্থিরতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে তাঁকে সব দিকে দিয়ে সাহায্য করবে ভারত ৷ আগামিকাল নেপালের জাতীয় দিবস ৷ এই আবহে তাঁকে ও নেপালের বাসিন্দাদের শুভেচ্ছা জানাই ৷" নেপালের প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ৷

জেন জ়ি আন্দোলনের সময় নয়া সরকারের দায়িত্বে প্রথমে দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কির নাম শোনা গিয়েছিল ৷ পরে অবশ্য আরও তিনজনের নাম উঠে আসে ৷ কাঠমান্ডুর মেয়র বলেন্দ্র শাহ, নেপালের বিদ্যুৎ দফতরের প্রাক্তন সিইও কুলমান ঘিসিং এবং ধরনের মেয়র হরকা সামপাং-র নাম নিয়ে আলোচনা হয় ৷ শেষ পর্যন্ত 73 বছর বয়সি সুশীলা কার্কির নামই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে চূড়ান্ত হয় ৷ 12 তারিখ রাতেই শপথ নেন প্রবীণ সুশীলা কার্কি ৷ এরপর নয়া প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে নেপালের সংসদ ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পাউডেল ৷

সুশীলা কার্কি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরপরই তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ প্রধানমন্ত্রী সুশীলা দেশবাসীর উদ্দেশে জানান, তিনি ও তাঁর অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্বে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকবেন বলে আসেননি ৷ ছ'মাস পর নতুন সরকার গঠিত হলে দেশ পরিচালনার ভার বুঝিয়ে দেবেন ৷ নেপালের রাষ্ট্রপতি আগেই জানিয়েছেন, আগামী 21 মার্চ নেপালে নির্বাচন হবে ৷

