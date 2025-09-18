শান্তি-স্থিরতা ফেরাতে নেপালের পাশে ভারত, সুশীলা কার্কিকে ফোনে বার্তা মোদির
নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কির সঙ্গে ফোনে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ নেপালের জাতীয় দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানান তিনি ৷
নয়াদিল্লি, 18 সেপ্টেম্বর: পড়শি দেশের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কির সঙ্গে ফোনে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ নেপালে শান্তি ও স্থিরতা ফেরাতে ভারত সবসময় প্রতিবেশী দেশকে সমর্থন করবে বলে আশ্বস্ত করেছেন তিনি ৷ দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করা নিয়েও আলোচনা হয়েছে ৷
গত 8-9 সেপ্টেম্বর নেপালে জেন জ়ি আন্দোলনের জেরে সরকারের পতন হয় ৷ দেশে একাধিক সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করার প্রতিবাদে সরকার-বিরোধী বিক্ষোভে নামে ছাত্র-যুবরা ৷ সেই আন্দোলন বিশালাকার ধারণ করে ৷ ইস্তফা দেন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি ৷ মৃত্যু হয়েছে প্রায় 51 জনের ৷ এরপর 12 সেপ্টেম্বর রাতে দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন ৷ তাঁর নেতৃত্বে দেশে গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার ৷ তিনিই দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ৷
Had a warm conversation with Mrs. Sushila Karki, Prime Minister of the Interim Government of Nepal. Conveyed heartfelt condolences on the recent tragic loss of lives and reaffirmed India’s steadfast support for her efforts to restore peace and stability. Also, I extended warm…— Narendra Modi (@narendramodi) September 18, 2025
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই কথোপকথনের কথা জানিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন ৷ তিনি লেখেন, "নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি সুশীলা কার্কির সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে ৷ দেশে বহু মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় আন্তরিক শোক প্রকাশ করেছি ৷ তিনি দেশে শান্তি ও স্থিরতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে তাঁকে সব দিকে দিয়ে সাহায্য করবে ভারত ৷ আগামিকাল নেপালের জাতীয় দিবস ৷ এই আবহে তাঁকে ও নেপালের বাসিন্দাদের শুভেচ্ছা জানাই ৷" নেপালের প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ৷
জেন জ়ি আন্দোলনের সময় নয়া সরকারের দায়িত্বে প্রথমে দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কির নাম শোনা গিয়েছিল ৷ পরে অবশ্য আরও তিনজনের নাম উঠে আসে ৷ কাঠমান্ডুর মেয়র বলেন্দ্র শাহ, নেপালের বিদ্যুৎ দফতরের প্রাক্তন সিইও কুলমান ঘিসিং এবং ধরনের মেয়র হরকা সামপাং-র নাম নিয়ে আলোচনা হয় ৷ শেষ পর্যন্ত 73 বছর বয়সি সুশীলা কার্কির নামই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে চূড়ান্ত হয় ৷ 12 তারিখ রাতেই শপথ নেন প্রবীণ সুশীলা কার্কি ৷ এরপর নয়া প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে নেপালের সংসদ ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পাউডেল ৷
সুশীলা কার্কি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরপরই তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ প্রধানমন্ত্রী সুশীলা দেশবাসীর উদ্দেশে জানান, তিনি ও তাঁর অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্বে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকবেন বলে আসেননি ৷ ছ'মাস পর নতুন সরকার গঠিত হলে দেশ পরিচালনার ভার বুঝিয়ে দেবেন ৷ নেপালের রাষ্ট্রপতি আগেই জানিয়েছেন, আগামী 21 মার্চ নেপালে নির্বাচন হবে ৷