জঙ্গি ও সন্ত্রাসের মদতদাতাদের জবাব দেবে ভারত, ফের বার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদির - PM NARENDRA MODI

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ( ছবি: এএনআই ভিডিয়ো )

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 3, 2025 at 2:37 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 2:53 PM IST 2 Min Read

নয়াদিল্লি, 3 মে: জঙ্গি এবং তাদের মদতদাতাদের দু'পক্ষের বিরুদ্ধেই দৃঢ় ও নিশ্চিত পদক্ষেপ করবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ শনিবার দিল্লিতে অ্যাঙ্গোলার প্রেসিডেন্ট জোয়াও লৌরেন্সুর সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক থেকে ফের এই বার্তাই দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি পাকিস্তানের নাম উল্লেখ করেননি ৷ কিন্তু রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, তিনি জঙ্গিদের সমর্থনকারী হিসাবে ঠারেঠোরে পাকিস্তানের কথাই বুঝিয়েছেন ৷ গত 22 এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার ঘটনার পর একাধিক মঞ্চ থেকে তাঁর গলায় এই সুর-ই শোনা গিয়েছে ৷ এদিন দিল্লির হায়দরাবাদ হাউজে অ্যাঙ্গোলার প্রেসিডেন্ট লৌরেন্সুর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ এরপর প্রেসিডেন্ট ও তিনি একসঙ্গে সাংবাদিক বৈঠক করেন ৷

সেখানে মোদি বলেন, "আমি প্রেসিডেন্ট লৌরেন্সু ও তাঁর প্রতিনিধিদের স্বাগত জানাই ৷ এটা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত ৷ 38 বছর পর অ্যাঙ্গোলার প্রেসিডেন্ট ভারতে এসেছেন ৷ তাঁর এই সফর ভারত-অ্যাঙ্গোলার সম্পর্ককে একটা নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে ৷ শুধু তাই নয়, ভারতের সঙ্গে সমগ্র আফ্রিকার সম্পর্ককেও শক্তিশালী করবে ৷" এরপরই সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "সন্ত্রাসবাদ মানবিকতার সবচেয়ে বড় শত্রু ৷ এই বিষয়ে আমাদের (দুই দেশের) মত একই ৷ প্রেসিডেন্ট লৌরেন্সু এবং সমগ্র অ্যাঙ্গোলার সমস্ত নাগরিক পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন ৷ এর জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই ৷" জঙ্গি হামলা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "জঙ্গি এবং যারা তাদের সমর্থন করে- দুই তরফের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷ আমরা অ্যাঙ্গোলার প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানাই ৷ তিনি সীমান্ত-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন ৷" এদিকে এদিনই পাকিস্তান ভূমি থেকে ভূমি ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করেছে ৷ পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলা: ভারতকে আরও একবার সন্ত্রাসবাদের ভয় মনে করিয়ে দিল

