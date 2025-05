ETV Bharat / bharat

'সন্ত্রাসবাদ সাপের মতো, ফণা তুললেই গর্ত থেকে বের করে মারব', হুঁশিয়ারি মোদির - PM MODI BIHAR VISIT

বিহার সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ( পিটিআই )

Published : May 30, 2025

রোহতাস (বিহার), 30 মে: সন্ত্রাসবাদকে সাপের সঙ্গে তুলনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ ফণা তুললেই গর্ত থেকে টেনে বের করে মেরে ফেলা হবে বলেও বিহারের রোহতাসের জনসভা থেকে হুঁশিয়ারি দিলেন ৷ সেই সঙ্গে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দেশের লড়াই চলবে ৷ দু'দিনের বিহার সফরে শুক্রবার রোহতাসে জনসভা করেন তিনি ৷ তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার থেকে শুরু করে উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী-সহ অনেকে ৷ এদিন পাকিস্তান ও সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে একের পর এক হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "পহেলগাঁওয়ে নৃশংস জঙ্গি হামলার একদিন পর আমি বিহারে এসেছিলাম ৷ হামলার যোগ্য জবাব দেওয়া হবে বলে দেশবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম ৷ সেই প্রতিশ্রুতি আমি পালন করেছি ৷" বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী (পিটিআই) সন্ত্রাসবাদকে সাপের সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেন, "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই থেমে যায়নি ৷ ফের মাথাচাড়া দিলে গর্ত থেকে টেনে বের করে পদদলিত করা হবে ৷" সেই সঙ্গে, গত মাসে তাঁর মধুবনির জনসভার প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "পহেলগাঁও হামলায় দেশের বোনেরা তাঁদের স্বামীকে হারিয়েছেন-বিহারে দাঁড়িয়েই আমি কথা দিয়েছিলাম, দোষীদের যোগ্য শাস্তি দেওয়া হবে ৷ ভারতীয় মা-বোনেদের সিঁদুর কতটা শক্তিশালী, তার আন্দাজ পেয়েছে পাকিস্তান থেকে শুরু করে গোটা বিশ্ব ৷"

সন্ত্রাসবাদকে পাকিস্তানের মদত দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন ও তাদের সদস্যদের নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছে পাকিস্তানের সেনা ৷ কিন্তু, আমরা তাদের শক্তি গুঁড়িয়ে দিয়েছি ৷" গত 6-7 মে রাতে অপারেশন সিঁদুর করে 23 মিনিটের মধ্যে পাকিস্তান ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে 9টি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারতের সশস্ত্র বাহিনী ৷ এদিন সেই প্রসঙ্গে মোদি বলেন, "কয়েক মিনিটের মধ্যে পাকিস্তানের বায়ুসেনা ঘাঁটি এবং জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে ৷ এটাই নতুন ভারতের শক্তি ৷" এদিন ভাষণের একটি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সীমান্তের ওপার হোক কিংবা ভিতরে, প্রতিটি শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে ৷" রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ মনে করছে প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যের লক্ষ্য বিরোধীরা ৷ অপারেশন সিঁদুরের পর ভারত ও পাকিস্তানের সংঘর্ষবিরতি সমঝোতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীদের একাংশ ৷ তাদের দাবি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় সমঝোতা করতে বাধ্য হয়েছে মোদি সরকার ৷ রোহতাসে প্রধানমন্ত্রী (পিটিআই) এদিনের অনুষ্ঠানে বিহারের সরন জেলার বাসিন্দা তথা বিএসএফ সাব-ইন্সপেক্টর মহম্মদ ইমতিয়াজকে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী ৷ জম্মু-কাশ্মীরে কর্মরত অবস্থায় শহিদ হন বিএসএফ-এর এই জওয়ান ৷ এদিন তাঁকে বিহারের জগদিশপুরের রাজা বীর কুনওয়ার সিংয়ের সঙ্গে তুলনা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ উল্লেখ্য, এদিন রোহতাসের কারাকাটে প্রায় 50 হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ উন্নয়ন প্রকল্পের ঘোষণার পর নাম না-করে বিরোধী দল আরজেডি ও কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে বলেন, "বছরের পর বছর ধরে বিহারের মানুষ শৌচাগারের মতো নূন্যতম সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত হয়েছে ৷ এমনকী, তাঁদের বহু মানুষের ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্টও ছিল না ৷ আরজেডি কিংবা কংগ্রেস, কেউই সাধারণ মানুষের জন্য চিন্তা করেনি ৷" পড়ুন: কাকাকে ফাঁসাতে মোদিকে প্রাণনাশের হুমকি, গ্রেফতার ভাইপো

