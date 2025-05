ETV Bharat / bharat

উত্তর-পূর্বে অভূতপূর্ব উন্নয়ন, দাবি প্রধানমন্ত্রী মোদির - PM NARENDRA MODI

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ( ছবি: এএনআই ভিডিয়ো )

By PTI Published : May 23, 2025 at 5:03 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 6:00 PM IST 2 Min Read

নয়াদিল্লি, 23 মে: দেশের উত্তর-পূর্ব অংশের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে ৷ শুক্রবার দিল্লিতে রাইজিং নর্থ ইস্ট ইনভেস্টর্স সামিটের উদ্বোধন করে এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি জানান, সরকার এই উন্নয়নের ধারা আগামিদিনেও চালিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর ৷ প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, বৈচিত্রের দিক থেকে উত্তর-পূর্ব ভারত দেশের অন্য অংশের থেকে অনেকটা এগিয়ে ৷ মোদি বলেন, "দেশের উত্তর-পূর্ব অংশে অভূতপূর্ব উন্নতি হচ্ছে ৷ আমরা এই উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাব ৷" দু'দিন ধরে চলা 'রাইজিং নর্থ ইস্ট ইনভেস্টর্স সামিট' অনুষ্ঠানে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আমলা এবং কূটনীতিকরা উপস্থিত ছিলেন ৷ একই সঙ্গে এই জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুকেশ অম্বানি, গৌতম আদানি, অনিল আগরওয়ালের মতো প্রথম সারির শিল্পপতিরাও হাজির ছিলেন ৷

ভাষণের একটি অংশে উত্তর পূর্ব ভারতে কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে সে কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী মোদি জানান, এখন উত্তর-পূর্ব বলতে ক্ষমতায়ন থেকে শুরু করে কাজ, শক্তি এবং রূপান্তরকে বোঝায় ৷ দেশের এই অংশের কাছে উন্নয়ন এখন সরাব আগে ৷ এর আগে উত্তর-পূর্ব ভারত বোম, বন্দুক এবং রকেটের সমার্থক ছিল ৷ তাঁর মতে, সেই সন্ত্রাসের জন্য দেশের এই অংশের বিভিন্ন রাজ্যের যুব সম্প্রদায় উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে ৷ কিন্তু তাঁদের সরকারের আমলে পরিবর্তন আসছে ৷ গত দশকে দশ হাজার তরুণ হিংসার পথ ছেড়েছেন বলে জানান প্রধানমন্ত্রী ৷ অন্যদিকে, সন্ত্রাসবাদ ও নকশালদের বিরুদ্ধে বিজেপির সরকার যে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে তা আবারও মনে করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ভারতের উত্তর-পূর্বে বিভিন্ন রাজ্যে থাকা সম্ভাবনাকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া ৷ দেশ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিনিয়োগ নিয়ে আসা ৷ রক্ত নয়, আমার শরীরে গরম সিঁদুর বইছে; সন্ত্রাস দমনে কড়াবার্তা মোদির

