নয়াদিল্লি, 2 সেপ্টেম্বর: আগামিদিনে ভারতেই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম চিপ তৈরি হবে ৷ সেই চিপ বিশ্বে বিশাল পরিবর্তন বয়ে আনবে ৷ মঙ্গলবার সকালে নয়াদিল্লিতে 'সেমিকন ইন্ডিয়া 2025' সম্মেলন উদ্বোধন করে সেমিকনডাক্টর নিয়ে এই আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এদিন প্রধানমন্ত্রীর হাতে ভারতে তৈরি সেমিকনডাক্টর চিপ VIKRAM3201 তুলে দেন কেন্দ্রীয় রেল ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো-র সেমিকনডাক্টর ল্যাবে এই চিপটি তৈরি হয়েছে ৷
প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারতের সেমিকনডাক্টর মিশনের আওতায় 18 বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের 10টি সেমিকনডাক্টর প্রোজেক্টের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষের পথে ৷ পাশাপাশি 1 ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের আন্তর্জাতিক চিপের বাজার ধরতে ডিজাইন সম্পর্কিত উৎসাহ ভাতাতেও অগ্রগতি আনা হয়েছে ৷
প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "দুনিয়া বদলে দেওয়া ক্ষুদ্রতম চিপটি ভারতে তৈরি হবে ৷ সেদিন দূরে নেই ৷ বিশ্ব বলবে, ভারতে ডিজাইন হয়েছে, ভারতে তৈরি হয়েছে এবং ভরসা করছে সারা পৃথিবী ৷" এই সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেমিকনডাক্টার সেক্টরের বিশেষজ্ঞরা হাজির হয়েছেন ৷ প্রায় 50টি দেশের প্রতিনিধিরা 'সেমিকন ইন্ডিয়া 2025' সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন ৷ তাঁদের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী মোদি ভারতের উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং তারুণ্যের শক্তির উপর জোর দেন ৷ তিনি বলেন, "বিশ্ব ভারতকে বিশ্বাস করে, বিশ্ব ভারতে আস্থা রাখে এবং ভারতের সঙ্গে সেমিকনডাক্টারের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সম্মত বিশ্ব ৷"
সম্প্রতি রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে ভারতের উপর 25 শতাংশ বাড়তি শুল্ক চাপিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ 50 শতাংশ শুল্কের বোঝা নিয়ে আমেরিকার বাজারে ভারতীয় পণ্য রফতানিতে উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ী মহল ৷ স্বভাবত ট্রাম্প প্রশাসনের এমন পদক্ষেপে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের অবনতি হয়েছে ৷
এই সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী তেলের সঙ্গে চিপের তুলনা টানেন ৷ তিনি বলেন, "সেমিকনডাক্টরের বিশ্বে প্রচলিত প্রবাদ, তেল হচ্ছে কালো সোনা ৷ কিন্তু চিপ ডিজিটাল হিরে ৷ এর আগের শতকে পৃথিবীকে গড়েছিল তেল ৷ আর একুশ শতকের সব শক্তি সন্নিহিত রয়েছে একটি ক্ষুদ্র চিপের মধ্যে ৷"
প্রধানমন্ত্রী জানান, চিপ আয়তনে যতই ছোট হোক এর মধ্যে বিশ্বের উন্নতির উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে ৷ আন্তর্জাতিক সেমিকনডাক্টর বাজার 600 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে ৷ আসন্ন বছরগুলিতে তা 1 ট্রিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করছেন তিনি ৷ মোদির বক্তব্য, "ভারত যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে 1 ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজারে উল্লেখযোগ্য জায়গা তৈরি করে ফেলবে ৷"
আমেরিকার নাম না নিয়েও খোঁচা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সম্প্রতি চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকের জিডিপি সামনে এসেছে ৷ আরও একবার ভারত সব আশা, সব হিসেবনিকেশকে ছাড়িয়ে ভালো ফল করেছে ৷ এমন একটা সময়ে যখন বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক সংকটের পরিস্থিতি রয়েছে ৷ অর্থনৈতিক স্বার্থপরতার ফলে চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে ৷ এই আবহে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার 7.8 শতাংশ ৷" মঙ্গলবার থেকে তিন দিনের 'সেমিকন ইন্ডিয়া 2025' সম্মেলন শুরু হয়েছে ৷ শেষ হবে 4 সেপ্টেম্বর ৷ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ সম্মেলন ৷