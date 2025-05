ETV Bharat / bharat

রক্ত নয়, আমার শরীরে গরম সিঁদুর বইছে; সন্ত্রাস দমনের কড়াবার্তা মোদির - PM MODI ON OPEARTION SINDOOR

সন্ত্রাস দমনের কড়াবার্তা মোদির ( পিটিআই )

By PTI Published : May 22, 2025 at 1:36 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 1:50 PM IST 1 Min Read

বিকানের, 22 মে: 22 এপ্রিলের জঙ্গি হামলার জবাব ভারতীয় সেনাবাহিনী 22 মিনিটে দিয়েছে ৷ ভারতীয় নারীদের সিঁথির সিঁদুর যারা মুছে দিতে এসেছিল, তাদের আমরা ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি ৷ আমরা শরীরে রক্ত নয়, গরম সিঁদুর বইছে ৷ রাজস্থানের বিকানেরের একটি অনুষ্ঠান থেকে এভাবেই পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলা এবং অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

সন্ত্রাস দমনের কড়াবার্তা মোদির (ভিডিয়ো: পিটিআই) ঠিক একমাস আগে দক্ষিণ কাশ্মীরের পহেলগাওঁয়ের বৈসরন উপত্যকায় পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের গুলিতে 26 জন পর্যটকের প্রাণ যায় ৷ এর মধ্যে 25 জন ভারতীয় ছিলেন ৷ পাশাপাশি নেপালের এক বাসিন্দারও প্রাণ গিয়েছিল ৷ এই হামলায় অন্যদের সঙ্গে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর এক আধিকারিকও ছিলেন ৷ তাঁর সদ্য বিয়ে হয়েছিল ৷ স্ত্রীকে নিয়ে মধুচন্দ্রিমায় যাওয়া ওই আধিকারিকেরও প্রাণ যায় হামলায় ৷ হামলার দু'সপ্তাহ বাদে পাকিস্তান এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গিঘাঁটিতে আঘাত হানে সেনা ৷ ওই নৌ-আধিকারিকের স্মৃতিতে ভারতীয় সেনার অপারেশনের নাম দেওয়া হয়েছিল অপারেশন সিঁদুর ৷ এদিনের অনুষ্ঠান থেকে এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সিঁদুর বিস্ফোরকে পরিণত হলে তার ফল কী হয় তা গোটা দুনিয়াকে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি ৷ সেনার তিনটি বাহিনীকে আমাদের সরকার সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে ছাড়পত্র দিয়েছিল ৷ আর এই তিনটি বাহিনী একত্রে এমন ফাঁদ পেতেছে যার ফলে পাকিস্তান ভারতের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে ৷" অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের পর প্রথমবার বাংলায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি, কবে-কোথায় হবে সভা?

বিকানের, 22 মে: 22 এপ্রিলের জঙ্গি হামলার জবাব ভারতীয় সেনাবাহিনী 22 মিনিটে দিয়েছে ৷ ভারতীয় নারীদের সিঁথির সিঁদুর যারা মুছে দিতে এসেছিল, তাদের আমরা ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি ৷ আমরা শরীরে রক্ত নয়, গরম সিঁদুর বইছে ৷ রাজস্থানের বিকানেরের একটি অনুষ্ঠান থেকে এভাবেই পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলা এবং অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সন্ত্রাস দমনের কড়াবার্তা মোদির (ভিডিয়ো: পিটিআই) ঠিক একমাস আগে দক্ষিণ কাশ্মীরের পহেলগাওঁয়ের বৈসরন উপত্যকায় পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের গুলিতে 26 জন পর্যটকের প্রাণ যায় ৷ এর মধ্যে 25 জন ভারতীয় ছিলেন ৷ পাশাপাশি নেপালের এক বাসিন্দারও প্রাণ গিয়েছিল ৷ এই হামলায় অন্যদের সঙ্গে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর এক আধিকারিকও ছিলেন ৷ তাঁর সদ্য বিয়ে হয়েছিল ৷ স্ত্রীকে নিয়ে মধুচন্দ্রিমায় যাওয়া ওই আধিকারিকেরও প্রাণ যায় হামলায় ৷ হামলার দু'সপ্তাহ বাদে পাকিস্তান এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গিঘাঁটিতে আঘাত হানে সেনা ৷ ওই নৌ-আধিকারিকের স্মৃতিতে ভারতীয় সেনার অপারেশনের নাম দেওয়া হয়েছিল অপারেশন সিঁদুর ৷ এদিনের অনুষ্ঠান থেকে এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সিঁদুর বিস্ফোরকে পরিণত হলে তার ফল কী হয় তা গোটা দুনিয়াকে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি ৷ সেনার তিনটি বাহিনীকে আমাদের সরকার সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে ছাড়পত্র দিয়েছিল ৷ আর এই তিনটি বাহিনী একত্রে এমন ফাঁদ পেতেছে যার ফলে পাকিস্তান ভারতের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে ৷" অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের পর প্রথমবার বাংলায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি, কবে-কোথায় হবে সভা?

Last Updated : May 22, 2025 at 1:50 PM IST