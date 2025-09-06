ETV Bharat / bharat

'ট্রাম্পের বক্তব্যের মর্যাদা দেওয়া হবে', পোস্ট মোদির

ভারত ও আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অবস্থানের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি জানান, ট্রাম্পের এই বক্তব্যের সম্পূর্ণ মর্যাদা দেবেন ৷

14 ফেব্রুয়ারি হোয়াইট হাউসে প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং ট্রাম্প (ফাইল চিত্র, এএনআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 6, 2025 at 1:57 PM IST

নয়াদিল্লি, 6 সেপ্টেম্বর: চরমে পৌঁছেছে ভারত-মার্কিন শুল্কযুদ্ধ ৷ উত্তেজনার আবহে শুক্রবার ভারতের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ এবার প্রতিক্রিয়া দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ দু'দেশের সম্পর্ক নিয়ে ট্রাম্পের অবস্থানের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী জানালেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের সম্পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হবে ৷

এক্স হ্যান্ডেল করা পোস্টে মোদি লেখেন, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই বক্তব্যকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছি ৷ তাঁর অনুভূতি এবং আমাদের সম্পর্ক নিয়ে ইতিবাচক মনোভাবের প্রশংসা করছি ৷ তাঁর এই বক্তব্যের সম্পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হবে ৷" তিনি আরও লেখেন, "ভারত ও আমেরিকার মধ্যে অত্যন্ত ইতিবাচক, ভবিষ্যৎমুখী এবং কৌশলগত অংশীদারিত্ব বজায় রয়েছে ৷"

নয়া শুল্কনীতির আওতায় ভারতের উপর প্রথমে 25 শতাংশ এবং রাশিয়ার থেকে তেল ও অস্ত্র কেনার জন্য অতিরিক্ত 25 শতাংশ, অর্থাৎ মোট 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা ৷ বিপুল পরিমাণ এই শুল্কের কারণে দুই দেশের বাণিজ্য ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে ক্রমশ অবনতি ঘটেছে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে ৷

এই আবহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করে বন্ধুত্বের বার্তা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ হোয়াইট হাউসের এক অনুষ্ঠানে শুক্রবার তিনি বলেন, "আমি সর্বদা মোদির বন্ধু হয়ে থাকব ৷ তিনি একজন মহান প্রধানমন্ত্রী ৷ ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে ৷ এই বিষয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই ৷" মার্কিন প্রেসিডেন্টের সেই বার্তার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷

সম্প্রতি চিনের তিয়ানজিন শহরে আয়োজিত 25তম সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিএ) সম্মেলনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আমেরিকার সঙ্গে ব্যাপক শুল্কযুদ্ধের আবহে সম্মেলনের মধ্যে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করেন তিনি ৷ দুই রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে পৃথকভাবে বৈঠকও সারেন মোদি ৷

এই আবহে হোয়াইট হাউসের অনুষ্ঠানে ট্রাম্পকে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতির প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হতাশার সঙ্গে জানান, রাশিয়ার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ তেল কিনছে ভারত ৷ রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের এই সম্পর্কে যে তিনি মোটেই খুশি নন, তা স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁর বক্তব্যে ৷ তিনি বলেন, "রাশিয়া থেকে ভারত এত তেল কিনছে দেখে আমি খুবই হতাশ। আমি তাদের এটা জানিয়েছি। আমরা ভারতের উপর উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ করেছি। "এমনকী এসসিও সম্মেলনের প্রেক্ষিতে শুক্রবার তাঁর ট্রুথ সোশালে পোস্টও করেন ট্রাম্প ৷ লেখেন, "মনে হচ্ছে চিনের গভীর অন্ধকারে আমরা ভারত এবং রাশিয়াকে হারিয়ে ফেলেছি।" পাশাপাশি, মোদি, পুতিন এবং জিনপিংয়ের পুরনো একটি ছবিও পোস্ট করেন তিনি ৷

প্রসঙ্গত, গত কয়েক মাস ধরে, ভারত ও আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির জন্য বেশ কয়েক দফা আলোচনায় বসেছে ৷ কিন্তু কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্য-সহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের কারণে এই চুক্তি চূড়ান্ত করা যায়নি । তার মধ্যেই ভারতীয় পণ্যের উপর 50 শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন ৷

ওয়াশিংটনের এই পদক্ষেপকে ভারত 'অনুপযুক্ত এবং অযৌক্তিক' বলে বর্ণনা করেছে এবং এই পদক্ষেপে বিস্ময় প্রকাশ করেছে ৷ এরপর থেকেই দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকে ৷ তবে ট্রাম্পের বন্ধুত্বের বার্তা ও মোদির পাল্টা বার্তায় সেই সম্পর্কের বরফ গলতে পারে বলে মনে করছেন কূটনৈতিক মহলের একাংশ ৷

পড়ুন: 'আমি সবসময় মোদির বন্ধু থাকব'; ভারত-প্রসঙ্গে হঠাৎ কেন সুর নরম ট্রাম্পের ?

