চিত্তরঞ্জন পার্কে দুর্গাপুজোয় মোদি, করলেন আরতি

সম্প্রতি দিল্লিতে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থা করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ ঘটেছে পুশব্যাকের মতো ঘটনাও ৷ এমনই আবহে রাজধানীর দুর্গাপুজোয় অংশ নিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷

PM Modi visits New Delhi CR Park Durga Puja 2025
নয়াদিল্লিতে সিআর পার্কে দুর্গাপুজোয় প্রধানমন্ত্রী মোদি (ছবি: প্রধানমন্ত্রীর এক্স হ্যান্ডেল থেকে সংগৃহীত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 30, 2025 at 8:42 PM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 30 সেপ্টেম্বর: দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে নবরাত্রি ৷ দুর্গাপুজোর নবমী তিথি পড়ে গিয়েছে ৷ এই আবহে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর চিত্তরঞ্জন পার্কের দুর্গাপুজোর মণ্ডপে দেবী দর্শনে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ করলেন আরতি-প্রার্থনা ৷ তিনি নিজে পুজো মণ্ডপে আরতি করার ছবি পোস্ট করেছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷

তাঁকে দেখতে ভিড় জমেছিল মণ্ডপে ৷ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা থেকে শুরু করে স্থানীয় বিজেপি সাংসদ বাঁশরী স্বরাজ ৷ তাঁর আরতির সময় পুজো মণ্ডপে উপস্থিত মহিলারা উলুধ্বনি দিতে থাকেন ৷ পাশাপাশি পুজো মণ্ডপ সংলগ্ন কালী বাড়িতেও যান প্রধানমন্ত্রী ৷ সেখানে দেবী কালিকার আরতি করেন ৷

রাজধানীর বুকে সিআর পার্ক একখণ্ড 'বঙ্গভূমি' বলেই পরিচিত ৷ দিল্লিতে পুজোর সময় বাঙালিদের অন্যতম প্রধান গন্তব্য হয়ে ওঠে সিআর পার্কের পুজো ৷ এই পুজো ঘিরে উৎসবে মেতে ওঠে দিল্লি ৷ নানাবিধ খাবার স্টল থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জমজমাট কাটে পুজোর ক'টা দিন ৷ শহরের বিভিন্ন প্রান্তের বাঙালি এবং অন্য ভাষাভাষিরাও এখানে আসেন ৷ এবার এই পুজোয় সামিল হলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এর আগে এদিন সকালে অষ্টমী তিথিতে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷

সম্প্রতি দিল্লিতে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার খবর শিরোনামে উঠে এসেছে ৷ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে শ্রমিকরা দিল্লির অভিজাত এলাকায় কাজ করতে যান ৷ সেখানে তাঁদের বাংলাদেশি বলে 'হয়রান' করেছে রাজধানীর পুলিশ ৷ বারবার এই অভিযোগ সামনে এসেছে ৷ তাঁরা বাংলা ভাষায় কথা বলেন, শুধু এই কারণে তাঁদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ৷

এমনকী এই অভিযোগে তাঁদের অনেককে গ্রেফতার করে বাংলাদেশে পাঠিয়েও দেওয়া হয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে অন্য়তম অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি ও তাঁর পরিবার ৷ দিল্লি থেকে তাঁদের বাংলাদেশি সন্দেহে গ্রেফতার করে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয় ৷ কলকাতা হাইকোর্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে তাঁদের দ্রুত ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছে ৷ এদিকে বাংলা ভাষাকে অপমানের অভিযোগে কেন্দ্রীয় সরকারকে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে এই ধরনের নানা ঘটনার প্রভাব পড়তে পারে বলে বিজেপির আশঙ্কা ৷ তাই বাংলার ভোটকে মাথায় রেখে রাজধানীর এই চিত্তরঞ্জন পার্কের বাঙালি পাড়ার দুর্গাপুজোকে জনসংযোগের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ সেখানকার কালী মন্দির দর্শন ও দুর্গাপুজোর মণ্ডপে যাওয়ার নেপথ্যে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কারণ রয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ ৷ এদিকে সম্প্রতি কলকাতায় এসে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজো উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ৷

