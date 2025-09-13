ETV Bharat / bharat

মণিপুর নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদির কোনও আগ্রহ নেই, তাঁর সফর শিলান্যাসের জন্য: কংগ্রেস

মণিপুর কংগ্রেস সভাপতির দাবি, বিজেপি নেতারা, জনগণ এবং নাগরিক সমাজ সংগঠনগুলি প্রধানমন্ত্রীর সফরে খুশি নন।

Modi in Manipur
মণিপুর নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদির কোনও আগ্রহ নেই: কংগ্রেস (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 13, 2025 at 4:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 13 সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মণিপুরের ইস্যুতে গুরুত্ব দেননি ৷ মণিপুর কংগ্রেসের সভাপতি কেইশাম মেঘচন্দ্র সিংয়ের দাবি, শনিবার হিংসা কবলিত উত্তর-পূর্ব রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর সফর কেবল উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধনের জন্যই ছিল।

প্রধানমন্ত্রী মোদি এদিন মণিপুরে চুরাচাঁদপুরে 7,300 কোটি টাকারও বেশি টাকার একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। প্রধানমন্ত্রী ইম্ফলে 1,200 কোটি টাকারও বেশি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধনও করেন ৷ এই সমাবেশ থেকে বক্তব্যও রাখেন প্রধানমন্ত্রী। আর এদিন মেঘচন্দ্র সিং জানান, প্রধানমন্ত্রীর মণিপুর সফর কেবল প্রতীকী। তাঁর কথায়, "ভুক্তোভোগী জনগণ শান্তি, পুনর্বাসন এবং ন্যায়বিচারের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ আশা করেছিল। দুঃখের বিষয়, বিজেপি খালি কথা ছাড়া আর কিছুই দেয়নি ৷ মণিপুরের জনগণ আরও হতাশায় ডুবেছে ৷"

মণিপুর কংগ্রেস সভাপতি আরও দাবি করেন, বিজেপি নেতারা, জনগণ এবং নাগরিক সমাজ সংগঠনগুলি প্রধানমন্ত্রীর সফরে খুশি নন। তিনি বলেন, "এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে তিনি (মোদি) গত 28 মাস ধরে মণিপুর সফরে আসেননি। তিনি সংসদে এবং সংসদের বাইরেও কখনও কোনও কথা বলেননি। তিনি মণিপুর ইস্যুতে একেবারেই সিরিয়াস নন ৷" মণিপুর কংগ্রেস সভাপতির দাবি, "প্রধানমন্ত্রীর মণিপুর সফর কেবল নামমাত্র। তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য এসেছেন। তাই, তাঁর সফর সম্পূর্ণরূপে এখানকার মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এটি রাজ্যের বর্তমান অস্থিরতার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। সেই কারণেই মণিপুরের মানুষ প্রধানমন্ত্রীর সফরে আগ্রহী নন ৷"

কংগ্রেসের রাজ্য প্রধান দাবি করেছেন, সিনিয়র বিজেপি নেতারা দল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন। তিনি এও বলেন, "8 সেপ্টেম্বর, বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন ৷ প্রধানমন্ত্রী কখনও রাজনৈতিক দলের সকল বিধায়কদের সুযোগ দেননি। সরকার কেবল বিজেপি বিধায়কদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আমরা আশা করেছিলাম যে মণিপুর জ্বলছে বলে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হবে। মণিপুর খুবই বেদনাদায়ক অবস্থায় রয়েছে। মানুষ অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত মহাসড়ক খোলা নেই। কোনও অবসর সময় নেই। মণিপুরও ভারতের একটি অংশ। বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী মণিপুরের মানুষ সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে আচরণ করছেন; এটা খুবই বেদনাদায়ক ৷"

তিনি আরও বলেন, "যদি সরকারের পক্ষ থেকে কোনও সংলাপ শুরু না হয়, তাহলে বর্তমান সংকট কীভাবে শেষ হতে পারে। সুতরাং, সংলাপের উদ্যোগ না নিয়ে, কুকি এবং মেইতি সম্প্রদায়ের মধ্যে একসঙ্গে বসার কোনও সুযোগ নেই। এখনও পর্যন্ত, দুটি সম্প্রদায়কে একসঙ্গে বসার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি ৷" মণিপুর কংগ্রেস প্রধান আরও বলেন, "গত 28 মাস ধরে আমরা অনুভব করছি যে আইন-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে। আমরা এই সংকটের অবসান চাই। আমরা স্বাভাবিকতা পুনরুদ্ধার চাই। আমরা শান্তি চাই।"

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI MANIPUR VISITমণিপুরে প্রধানমন্ত্রী মোদিMODI IN MANIPUR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

একদিন নয়, সপ্তাহে 4 দিন খোলা থাকবে বিশ্বভারতীর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ক্যাম্পাস

একবার চোখে দেখেই প্রেম ? হতে পারে ইমোফিলিয়া; জেনে নিন এর অসুবিধাগুলি

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.