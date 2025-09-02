নয়াদিল্লি, 2 সেপ্টেম্বর: অশান্তি শুরুর প্রায় আড়াই বছর বাদে মণিপুর যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আগামী 13 সেপ্টেম্বর মিজোরাম হয়ে মণিপুরে যেতে পারেন প্রধানমন্ত্রী ৷ রবিবার মোদির মণিপুর সফর নিয়ে চর্চা শুরু হয় ৷ অবশেষে সোমবার গভীর রাতে মিজোরাম সরকারের তরফে তাঁর সফরের কথা জানানো হয় ৷ সফরের পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি এখনও প্রকাশ্যে আসেনি ৷
এবার মিজোরামের বৈরবি থেকে সৈরং পর্যন্ত রেলপথের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ দিল্লি থেকে মিজোরাম এসে সরকারি কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে আকাশপথে মণিপুর পৌঁছবেন ৷ 51.38 কিমি লম্বা এই রেলপথে অসমের শিলচরের সঙ্গে আইজলকে যুক্ত করবে ৷ অতএব দেশের অন্য প্রান্ত থেকে শিলচর হয়ে সহজেই আইজলে পৌঁছে যাওয়া যাবে ৷
পূর্ব থেকে শুরু করে উত্তর পূর্ব ভারতের উন্নয়নে গতি আনতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে 'অ্যাক্ট ইস্ট' পলিসি নেওয়া হয়েছে ৷ সেই নীতির অধীনে একাধিক উন্নয়ন মূলক কাজ হচ্ছে ৷ এই রেলপথ স্থাপনও সেই নীতির অংশ বলে জানা গিয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় সরকার চায় নয়া রেলপথ তৈরি করে সংযোগ ব্যবস্থাকে আগের থেকে আরও বেশি শক্তিশালী করতে ৷ তাতে পরিবহণের পাশাপাশি ব্যবসার দিক থেকেও গতি আসবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
2023 সালের মে মাসে শুরু হওয়া সংঘর্ষের পর থেকে এটাই প্রধানমন্ত্রীর প্রথম মণিপুর সফর হতে চলেছে ৷ কংগ্রেস থেকে শুরু করে তৃণমূলের মতো দলগুলি একাধিকবার কটাক্ষ করেছে, প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরে যাওয়ার সময় আছে কিন্তু মণিপুর যাওয়ার ফুরসত নেই ৷ এবার প্রধানমন্ত্রীর জাপান ও চিন সফর শেষ হতে না হতেই মণিপুর যাওয়ার কথা জানা গেল ৷
প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত তথ্য় প্রকাশ্যে আসেনি ৷ তবে সোমবার সকাল থেকে মিজো-প্রশাসনের অন্দরে তৎপরতা শুরু হয়েছে ৷ প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেছেন মুখ্যসচিব খিল্লিরাম মীনা ৷ রেললাইন উদ্বোধনের সময় স্কুল-কলেজের পড়ুয়া থেকে শুরু করে অন্যরা হাজির থাকবেন বলে জানা গিয়েছে ৷ সে ব্যাপারেই বিস্তারিত চর্চা হয়েছে বৈঠকে ৷ সফর ঘিরে নিরাপত্তা ব্য়বস্থাও ঢেলে সাজানো হয়েছে ৷ মঙ্গলবারও কয়েকটি বৈঠক হওয়ার কথা ৷
2023 সালের মে মাস থেকে কুকি ও মেইতেই এই দুটি জনজাতির সংঘর্ষের জেরে মণিপুরে সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে ৷ দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকা অশান্তির জেরে বহু মানুষের প্রাণ গিয়েছে ৷ সংঘর্ষ থামাতে প্রাণ গিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদেরও ৷ নারী নির্যাতনের খবরও শিরোনামে এসেছে ৷ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির দায় নিয়ে পদত্যাগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং ৷ আপাতত রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছে মণিপুরে ৷
এমতাবস্থায় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি থেকে শুরু করে বিরোধী নেতা-নেত্রীরা বারবার মণিপুর গিয়েছেন ৷ সংঘর্ষ বন্ধের বার্তা দিয়েছেন ৷ সব হারানো পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন ৷ গিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও ৷ প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন ৷ কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদি যাননি ৷ আর তা নিয়েই সমালচনার ঝড় উঠেছিল ৷ এবার সেই মণিপুরেই প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছেন বলে জানা গেল ৷ মণিপুর থেকে প্রধানমন্ত্রী কী বার্তা দেন তার দিকে সকলেই তাকিয়ে ৷