নয়াদিল্লি, 31 অগস্ট: প্রবল বৃষ্টি-ধসে বিপর্যস্ত উত্তর ভারতের হিমাচল প্রদেশ থেকে শুরু করে জম্মু-কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ৷ এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেশকে পরীক্ষার মুখে ফেলছে বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ রবিবার সকালে সম্প্রচারিত 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন ৷ এদিন তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের 125তম পর্ব ছিল ৷ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত জম্মু-কাশ্মীরের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের কথাও এদিন তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী ৷
এ প্রসঙ্গে পুলওয়ামায় আয়োজিত প্রথম দিন-রাত ক্রিকেট ম্যাচ এবং শ্রীনগরের ডাল লেকে খেলো ইন্ডিয়া ওয়াটার স্পোর্টস ফেস্টিভ্যালের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "এই বর্ষায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় আমাদের দেশকে বড় পরীক্ষার সামনে দাঁড় করিয়েছে ৷ গত কয়েক সপ্তাহে আমরা প্রবল বন্যা ও ধসের ভয়াবহ বিপর্যয় দেখেছি ৷ ঘরবাড়ি ভেঙে গিয়েছে, ক্ষেত জলে ডুবেছে ৷ বহু পরিবার ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ৷ লাগাতার বৃষ্টির জেরে জলস্তর ক্রমশ বেড়ে চলেছে ৷ জলের তোড়ে সেতুগুলি ভেসে গিয়েছে ৷ রাস্তা নেই ৷ মানুষ বিপদ মাথায় নিয়ে দিন কাটাচ্ছে ৷ এই ঘটনায় প্রতিটি ভারতীয় শোকাহত ৷"
এই দুঃসময়ে মানুষের পাশে থাকার জন্য জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ) এবং নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "সমস্ত সঙ্কটের সময় এনডিআরএফ-এসডিআরএফ এবং অন্য নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীরা মানুষকে বাঁচাতে কাজ করেছেন ৷ এই পরিস্থিতিতে সেনাও প্রযুক্তির সাহায্য় নিয়েছে ৷ থার্মাল ক্যামেরা, লাইভ ডিটেক্টর্স এবং ড্রোনের নজরদারিতে দ্রুত উদ্ধারকার্য চালানো হয়েছে ৷ এই সময় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে হেলিকপ্টারে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছেছে ৷ আহতদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ বিপর্যয়ের সময় সেনাবাহিনী এগিয়ে এসেছে ৷ স্থানীয় লোকজন থেকে শুরু করে সমাজকর্মী, চিকিৎসক, প্রশাসন- প্রত্যেকে যে যেভাবে পেরেছেন, বিপন্ন মানুষদের পাশে থেকেছেন, সাহায্য় করেছেন ৷ আমি প্রত্যেক নাগরিককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ৷"
এই সঙ্কটের মধ্যেও দু'টি বিশেষ সাফল্যের ঘটনা ঘটেছে জম্মু-কাশ্মীরে ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদির কথায়, "খুব বেশি লোক এটা খেয়াল করেনি ৷ কিন্তু আপনারা এই সাফল্যগুলির কথা শুনলে খুশি হবেন ৷ পুলওয়ামার প্রথম দিন-রাত ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে প্রচুর মানুষ এসেছিলেন ৷ আগে এমন কিছু হতে পারে সেটা ভাবাও অসম্ভব ছিল ৷ এখন দেশে পরিবর্তন হচ্ছে ৷ দ্বিতীয় ঘটনাটিও সারা দেশের নজর কেড়েছে ৷ দেশে প্রথমবার 'খেলো ইন্ডিয়া ওয়াটার স্পোর্টস ফেস্টিভ্যাল' হল ৷ আর সেটাও হয়েছে শ্রীনগরের ডাল লেকে ৷" তিনি জানান, সারা দেশ থেকে 800 জনেরও বেশি ক্রীড়াপ্রেমী ডাল লেকের খেলো ইন্ডিয়া অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন ৷