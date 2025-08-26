আমেদাবাদ, 26 অগস্ট: শুরু হল পথ চলা ৷ মারুতি সুজুকির প্রথম বিদ্যুৎচালিত গাড়ি ই-ভিতারার উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ মঙ্গলবার গুজরাতের হনসলপুর উৎপাদন কেন্দ্র থেকে পতাকা দেখিয়ে ই-ভিতারার যাত্রা শুরু করেন ৷
ভারতে তৈরি এই ব্যাটারি ইলেকট্রিক ভেহিকেলস (BEV) ইউরোপ এবং জাপানের মতো উন্নত বাজার-সহ একশোটিরও বেশি দেশে রফতানি করা হবে । এই মাইলফলকের মাধ্যমে, ভারত এখন সুজুকির বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য বিশ্বব্যাপী উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে । প্রধানমন্ত্রী সুজুকি মোটর প্ল্যান্টে দুটি ঐতিহাসিক মাইলফলকও উদ্বোধন করেন ।
বিষয়টি নিয়ে এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বলেছে, "এই যুগান্তকারী উদ্যোগগুলি একসঙ্গে, পরিবেশবান্ধব গতিশীলতার জন্য বিশ্বব্যাপী কেন্দ্র হিসেবে ভারতের উত্থানের উপর জোর দেয় এবং একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মেক ইন ইন্ডিয়া এবং আত্মনির্ভর ভারতের প্রতিশ্রুতিকে এগিয়ে নিয়ে যায় ।"
পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হওয়ার দিকে বড় পদক্ষেপ এটি ৷ প্রধানমন্ত্রী এদিন টিডিএস লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি প্ল্যান্টে হাইব্রিড ব্যাটারি ইলেকট্রোডের স্থানীয় উৎপাদন থেকে শুরু করে ভারতের ব্যাটারি ইকোসিস্টেমের পরবর্তী পর্যায়ের উদ্বোধন করেন । তোশিবা, ডেনসো এবং সুজুকির যৌথ উদ্যোগে নির্মিত এই প্ল্যান্টটি দেশীয় উৎপাদন এবং নিখুঁত শক্তি উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করবে । এই উন্নয়ন নিশ্চিত করে যে, ব্যাটারি মূল্যের আশি শতাংশেরও বেশি এখন ভারতে তৈরি করা হবে ।
উদ্বোধনের আগে এক্স পোস্টে মোদি বলেছিলেন, "আজ ভারতের স্বনির্ভরতা এবং সবুজ গতিশীলতার কেন্দ্র হওয়ার সন্ধানে একটি বিশেষ দিন । হনসলপুরের অনুষ্ঠানে, ই-ভিতারা চালু করা হবে ৷ এই ব্যাটারি ইলেকট্রিক ভেহিকেল (BEV) ভারতে তৈরি এবং একশোটিরও বেশি দেশে রফতানি করা হবে । আমাদের ব্যাটারি ইকোসিস্টেমের উন্নতির জন্য, গুজরাতের একটি প্ল্যান্টে হাইব্রিড ব্যাটারি ইলেকট্রোডের উৎপাদনও শুরু হবে ।"
জাপানি গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান সুজুকি মোটর কর্পোরেশন আগামী পাঁচ থেকে ছয় বছরে ভারতে তাদের কার্যক্রম জোরদার করতে 70,000 কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন কোম্পানির প্রতিনিধি পরিচালক এবং সভাপতি তোশিহিরো সুজুকি ।
এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তোশিহিরো সুজুকি বলেন, "আগামী 5 থেকে 6 বছরে সুজুকি ভারতে 70,000 কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করবে । সুজুকি চার দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতের গতিশীলতার যাত্রায় গর্বের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করেছে । আমরা ভারতের টেকসই পরিবেশবান্ধব গতিশীলতার দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করতে এবং বিকশিত ভারতে অবদান রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।"
পরে, সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে এমন ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান আর সি ভার্গব বলেন যে, "বিনিয়োগগুলি কোম্পানির বার্ষিক 40 লক্ষ ইউনিট অর্জনের লক্ষ্য পূরণের জন্য হবে ।আমরা বার্ষিক 4 মিলিয়ন (ইউনিট) এ সম্প্রসারণ করছি । তাই 4 মিলিয়ন ইউনিট ধারণক্ষমতা সম্প্রসারণ, সমস্ত সহায়ক অবকাঠামো এবং গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ এবং নতুন প্রযুক্তি, এই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ৷"
গত বছর 35,000 কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘোষণায় গুজরাতে স্থাপিত হতে যাওয়া দ্বিতীয় প্ল্যান্টের চূড়ান্তকরণ সম্পর্কে জানতে চাইলে ভার্গব বলেন, "আমি আশা করছি জিএসটি কাউন্সিলের (4 সেপ্টেম্বর) বৈঠকের পর আমরা এই প্রশ্নের উত্তর আরও স্পষ্টভাবে দেব ৷ কারণ এরপর সবাই অনুমান করবে যে জিএসটি সিদ্ধান্তের ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির উপর কী প্রভাব পড়বে ।" যদিও জিএসটি স্ল্যাবে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করতে রাজি হননি ।সুজুকি গ্রুপ, যার মধ্যে মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়াও একটি অংশ ৷ ইতিমধ্যেই ভারতে 1 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করেছে ।এই বিনিয়োগের ফলে দেশে 11 লক্ষেরও বেশি সরাসরি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে ।
ই-ভিতারা সম্পর্কে ভার্গব বলেন, "এটি মূলত রফতানি বাজারের জন্য হবে ৷ তবে দেশীয় বাজারে গাড়িটি কখন লঞ্চ করা হবে তার কোনও সময়সীমা এখনও নির্ধারণ করা হয়নি ।মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়ার একটি ইউনিট সুজুকি মোটর গুজরাতে (এসএমজি) একচেটিয়াভাবে তৈরি, রফতানি-ভিত্তিক ই-ভিতারার প্রথম ব্যাচ পিপাভাভ বন্দর থেকে যুক্তরাজ্য, জার্মানি, নরওয়ে, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, হাঙ্গেরি, আইসল্যান্ড, ইতালি, অস্ট্রিয়া এবং বেলজিয়াম-সহ ইউরোপীয় অঞ্চলে পাঠানো হবে ।"
ভারতে চালু নয় কেন ই-ভিতারা
ভারতে মারুতি সুজুকি এখনও ই-ভিতারা চালু না করার কারণ সম্পর্কে ভার্গব বলেন, "রফতানি আদেশের বাধ্যবাধকতা পূরণের পাশাপাশি, খরচের তথা মাথায় রেখে এখনই এদেশে সেটি চালু হচ্ছে না ৷ কারণ এর ব্যাটারি প্রচুর খরচসাপেক্ষ ৷ যা আমদানি রীতিমতো ব্যয়বহুল ৷ আমরা আমাদের প্রথম BEV, eVITARA তৈরির জন্য এই সুবিধাটি বেছে নিয়েছি এবং এটিকে এই মডেলের জন্য একটি বিশ্বব্যাপী উৎপাদন কেন্দ্র করে তুলেছি । আমরা জাপান এবং ইউরোপ-সহ 100টিরও বেশি দেশে এই "মেড-ইন-ইন্ডিয়া BEV" রফতানি করব ।"
সুজুকির কথায়, "আমাদের হাইব্রিড যানবাহনে ব্যবহৃত ইলেকট্রোড স্তরের স্থানীয়করণ-সহ ভারতের প্রথম লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি এবং সেলের উৎপাদন শুরু, কোম্পানির দ্বিতীয় বড় মাইলফলক ।এখানে তোশিবা ডেনসো সুজুকি প্ল্যান্টে এগুলি তৈরি করা হচ্ছে ।জাপান থেকে আসা শুধুমাত্র কাঁচামাল এবং কিছু সেমিকন্ডাক্টর যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি এই গাড়ি আত্মনির্ভর ভারতের প্রতি একটি বড় অভিবাদন । কার্বন নিরপেক্ষতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা বৈদ্যুতিক, শক্তিশালী হাইব্রিড, ইথানল ফ্লেক্স জ্বালানি এবং সংকুচিত বায়োগ্যাস-সহ একটি মাল্টি-পাওয়ারট্রেন কৌশল ব্যবহার করব ৷"