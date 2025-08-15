ETV Bharat / bharat

লালকেল্লায় নিজের রেকর্ড ভাঙলেন মোদি, পৌনে দুই ঘণ্টার ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী - PM MODI AT RED FORT IN DELHI

লালকেল্লায় 79তম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে 103 মিনিটের ভাষণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। ভারতের ইতিহাসে স্বাধীনতা দিবসে কোনও প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘতম ভাষণ।

PM MODI AT RED FORT IN DELHI
লালকেল্লায় নিজের রেকর্ড ভাঙলেন মোদি (পিটিআই)
Published : August 15, 2025 at 4:14 PM IST

নয়াদিল্লি, 15 অগস্ট: লালকেল্লার প্রাচীর থেকে 79 তম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে 103 মিনিটের ভাষণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ শুক্রবার ভারতের ইতিহাসে স্বাধীনতা দিবসে কোনও প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘতম ভাষণ। গত বছরের 78 তম স্বাধীনতা দিবসে 98 মিনিটের রেকর্ড ভেঙেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। 2024 সালের আগে তাঁর দীর্ঘতম স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ ছিল 2016 সালে 96 মিনিট, 2017 সালে সবচেয়ে ছোট ভাষণ ছিল 56 মিনিটের।

এবছর দেশের 79তম স্বাধীনতা দিবসে নরেন্দ্র মোদি লালকেল্লা থেকে টানা 12 বার ভাষণ দিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির রেকর্ডও ভেঙেছেন। জওহরলাল নেহরু পরপর 17 বার স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ দিয়েছেন ৷ নেহরুই একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যিনি পরপর 17টি স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ দিয়েছিলেন। 2014 সালে মোদি তাঁর প্রথম স্বাধীনতা দিবসের বক্তব্য রাখেন লালকেল্লা থেকে যা প্রায় এক ঘণ্টার বক্তব্য ছিল।

2015 সালে তাঁর ভাষণ 88 মিনিটের ছিল ৷ 2018 সালে, লাল কেল্লা থেকে মোদির ভাষণ ছিল 83 মিনিটের। পরবর্তীকালে, 2019 সালে, তিনি প্রায় 92 মিনিট বক্তব্য রাখেন। 2020 সালের স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ মোদির 90 মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। 2021 সালে তাঁর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ 88 মিনিট ছিল এবং 2022 সালে তিনি 74 মিনিটের ছিল। 2023 সালে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ ছিল 90 মিনিটের।

মোদির আগে, 1947 সালে জওহরলাল নেহেরু এবং 1997 সালে আইকে গুজরাল যথাক্রমে 72 এবং 71 মিনিট দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। নেহেরু এবং ইন্দিরা গান্ধিও 1954 এবং 1966 সালে যথাক্রমে 14 মিনিটের রেকর্ডে সবচেয়ে ছোট বক্তৃতা দিয়েছিলেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং অটল বিহারী বাজপেয়ীও লাল কেল্লা থেকে স্বাধীনতা দিবসের কিছু সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন। 2012 এবং 2013 সালে ভাষণ যথাক্রমে মাত্র 32 এবং 35 মিনিটের। 2002 এবং 2003 সালে বাজপেয়ীর ভাষণ আরও ছোট ছিল 25 এবং 30 মিনিট।

অন্যদিকে, এদিন দেশবাসীর উদ্দেশে তাঁর ভাষণে ফের উঠে এসেছে অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গ ৷ সেই সঙ্গে, ফের একবার পাকিস্তানকে কড়া জবাবও দিয়েছেন তিনি ৷ লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "কয়েক দশক ধরে সন্ত্রাসবাদে বিদ্ধ দেশ ৷ তবে আর নয় ৷ সন্ত্রাস চালালে কড়া জবাব দেবে দেশ ৷ সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের মদতকারীদের মধ্যে আর পার্থক্য করবে না ভারত ৷"

এরপর 'অপারেশন সিঁদুর'-এর জন্য সশস্ত্র বাহিনীর প্রশংসা করে মোদি বলেন, "22 তারিখের জবাব দেওয়ার জন্য সেনাকে সম্পূর্ণ অনুমতি দিয়েছিলাম ৷ সেই মতো পদক্ষেপ করে ভারতের সামরিক বাহিনী ৷ কয়েক দশকে এই প্রথম এমন পদক্ষেপ করেছে ভারতের সেনা ৷ শত্রুদের কল্পনাতীত সাজা দিয়েছে ভারতীয় সেনা ৷ ডেরায় ঢুকে জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে সেনা ৷" আগামী দিনে এই ধরনের হামলা হলে দেশের স্বার্থে এমনই পদক্ষেপ করবে সেনা বলেও স্পষ্ট জানান প্রধানমন্ত্রী ৷

