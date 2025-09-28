ETV Bharat / bharat

কেন্দ্রের জন্যই ইউনেস্কোর বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছে দুর্গাপুজো , ষষ্ঠীতে দাবি মোদির

দুর্গাপুজোকে ইউনেস্কোর 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ' তকমা এনে দিয়েছে কেন্দ্র ৷ মহাষষ্ঠীর দিন এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷

Kolkata’s Durga Puja
দুর্গাপুজো নিয়ে কী বললেন মোদি ? (ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : September 28, 2025 at 8:22 PM IST

নয়াদিল্লি, 28 সেপ্টেম্বর: শুরু হয়েছে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো ৷ বছর চারেক আগে বাঙালির এই শ্রেষ্ঠ উৎসবের মাথায় জুড়েছে নয়া পালক ৷ ইউনেস্কোর 'বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য'-এর তকমা পায় কলকাতার দুর্গাপুজো । কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগের ফলেই দুর্গাপুজো এই তকমা পেয়েছে বলে মন কি বাত অনুষ্ঠানে দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

এদিনের মন কি বাতের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জানান, কেন্দ্রের লাগাতার প্রচেষ্টাতেই এই বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছে দুর্গাপুজো ৷ এদিন দুর্গাপুজোর পাশাপাশি ছটপুজো নিয়েও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সে রাজ্যের সবচেয়ে বড় উৎসব নিয়ে মোদির মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ তিনি জানান, শুধু দেশের নানা প্রান্তে ছট পুজো হয় না, বিশ্বের বিভিন্ন জায়গাতেও পালিত হয় এই উৎসব। আক্ষরিক অর্থে ছট পুজো এখন আন্তর্জাতিক উৎসব হয়ে উঠছে। ছট পুজোকেও যাতে ইউনেস্কো স্বীকৃতি দেয় তার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে তাঁর সরকার ৷ এ কথা বলতে গিয়েই প্রধানমন্ত্রী এদিন তিনি কলকাতার দুর্গাপুজোর কথা তোলেন।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "ছট পুজো যাতে ইউনেস্কোর 'বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য'-র তকমা পায়, তার জন্য চেষ্টা করে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সরকারের এই ধরনের প্রচেষ্টার কারণেই, কলকাতার দুর্গাপুজোও এই ইউনেস্কোর হেরিটেজ তালিকায় নাম লিখিয়েছে। এবার ছট পুজো ইউনেস্কোর তালিকায় জায়গা পেলে বিশ্বের প্রত্যেক প্রান্তের মানুষ এই উৎসবের মহিমা ভালোভাবে অনুভব করতে পারবেন ৷" তবে এর আগে ইউনেস্কোর এই স্বীকৃতির কৃতিত্ব দাবি করেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারও। একাধিক সভায় এই প্রসঙ্গে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

এর পাশাপাশি, রবিবার প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে আরএসএসের শতবর্ষ পূর্তির প্রসঙ্গটিও গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, আসন্ন বিজয়া দশমীর দিন আরএসএসের প্রতিষ্ঠার 100 বছর পূর্ণ হবে। এরপরই তিনি সঙ্ঘ পরিবারের প্রশংসা করেন ৷ সেইসঙ্গে মোদি এদিন আবারও দেশবাসীকে স্বদেশি পণ্য কিনতে আহ্বান করেন ৷ দেশকে আত্মনির্ভর করতে হলে স্বদেশি পণ্য কেনা দরকার বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ইউনেস্কোর তরফে বিশ্বের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শিরোপা পেয়েছে দুর্গাপুজো। সালটা ছিল 2021 ৷ কিন্তু চার বছর পর হঠাৎ প্রধানমন্ত্রী দুর্গাপুজোর সময় এই ধরনের মন্তব্য করায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর । এর পাশাপাশি মোদি এদিন স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগত সিং এবং কিংবদন্তি গায়িকা লতা মঙ্গেশকরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষেও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ৷ উল্লেখ্য, প্রতি মাসের শেষ রবিবার প্রধানমন্ত্রী মোদির 'মন কী বাত' সম্প্রচারিত হয়। এই রবিবার ছিল 126তম পর্ব।

