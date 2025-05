ETV Bharat / bharat

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ফের উচ্চস্তরীয় বৈঠক, 'অপারেশন সিঁদুর চলছে'; জানাল বায়ুসেনা - OPERATION SINDOOR

Published : May 11, 2025 at 1:54 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 2:09 PM IST

নয়াদিল্লি, 11 মে: সীমান্তে গোলাগুলির শব্দ থামলেও অপারেশন সিঁদুর চলছে ৷ রবিবার সকালে ভারতীয় বায়ু সেনা এক্স হ্যান্ডেলে এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ৷ এদিকে রবিবার সকালে আবারও বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এদিন তাঁর লোক কল্যাণ মার্গের বাসভবনে এই বৈঠকে ছিলেন বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) অনিল চৌহান এবং তিন বাহিনীর প্রধান ৷ এদিকে, শনিবার বিকেল 5.33 মিনিটে প্রথমে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক্স হ্যান্ডেলে ভারত ও পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতির ঘোষণা করেন ৷ তাঁর পোস্টে আমেরিকার মধ্যস্থতার কথাও জানান ৷ প্রায় একই সময়ে আমেরিকার মধ্যস্থতায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সমঝোতা হয়েছে বলে দাবি করেন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স এবং মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও ৷ এর আধ ঘণ্টা পরে সন্ধ্যা 6টা নাগাদ বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রী সাংবাদিক বৈঠকে সরকারিভাবে ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতির কথা ঘোষণা করেন ৷

বিদেশ সচিবের সাংবাদিক বৈঠকের তিন ঘণ্টার মধ্যে ফের জম্মুর আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে পাক ড্রোন দেখা যায় ৷ তখন সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা ৷ পাশাপাশি বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রীও জানান, পাকিস্তান যে আচরণ করেছে তা সমঝোতা ভাঙার সামিল ৷ যদিও রাত এগারোটার পর থেকে পাকিস্তানের তরফে আর কোনও গোলাগুলি বা সামরিক অভিযানের খবর পাওয়া যায়নি ৷ শনিবার বিকেলের দিকে সাংবাদিক বৈঠক করেন ভারতীয় সেনার কমোডোর রঘু আর নায়ার এবং সেনার কর্নেল সোফিয়া কুরেশি ও উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং৷ কমোডোর রঘু আর নায়ার বলেন, "সমঝোতা হলেও ভারতীয় সেনা, নৌ-সেনা এবং বায়ুসেনা যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলায় সম্পূর্ণ তৈরি ৷ সেনা সবসময় নজরদারি চালাচ্ছে ৷ আমাদের মাতৃভূমির সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার্থে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷ পাকিস্তান কোনও মিসঅ্যাডভেঞ্চার করলে, আমরা সর্বশক্তি দিয়ে তার উত্তর দেব ৷" এই পরিস্থিতিতে এদিন সকালে বায়ুসেনা এক্স হ্যান্ডেলে লেখে, "'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তা সাফল্যের সঙ্গে নিষ্পন্ন করেছে ভারতীয় বায়ু সেনা ৷ জাতীয় স্বার্থ মাথায় রেখে সতর্কতা এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে ৷ এই অভিযান এখনও চলছে ৷ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হবে ৷ আইএএফ সবাইকে জল্পনা এবং ভুয়ো তথ্য ছড়ানো থেকে বিরত থাকার আর্জি জানাচ্ছে ৷" সমঝোতা বজায় থাকুক, অজিত দোভালকে ফোনে অনুরোধ চিনের বিদেশমন্ত্রীর

Last Updated : May 11, 2025 at 2:09 PM IST