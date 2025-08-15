নয়াদিল্লি, 15 অগস্ট: পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সারা দেশে পালিত হচ্ছে 79তম স্বাধীনতা দিবস ৷ লালকেল্লায় শুক্রবার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ শুক্রবার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে ফের উঠে এল অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গ ৷ সেই সঙ্গে, ফের একবার পাকিস্তানকে কড়া জবাব দিলেন তিনি ৷
এদিন লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "কয়েক দশক ধরে সন্ত্রাসবাদে বিদ্ধ দেশ ৷ তবে আর নয় ৷ সন্ত্রাস চালালে কড়া জবাব দেবে দেশ ৷ সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের মদতকারীদের মধ্যে আর পার্থক্য করবে না ভারত ৷"
এরপর 'অপারেশন সিঁদুর'-এর জন্য সশস্ত্র বাহিনীর প্রশংসা করে মোদি বলেন,"22 তারিখের জবাব দেওয়ার জন্য সেনাকে সম্পূর্ণ অনুমতি দিয়েছিলাম ৷ সেই মতো পদক্ষেপ করে ভারতের সামরিক বাহিনী ৷ কয়েক দশকে এই প্রথম এমন পদক্ষেপ করেছে ভারতের সেনা ৷ শত্রুদের কল্পনাতীত সাজা দিয়েছে ভারতীয় সেনা ৷ ডেরায় ঢুকে জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে সেনা ৷" আগামী দিনে এই ধরনের হামলা হলে দেশের স্বার্থে এমনই পদক্ষেপ করবে সেনা বলেও স্পষ্ট জানান প্রধানমন্ত্রী ৷
জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁও উপত্যকায় গত 22 এপ্রিল পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের হামলায় প্রাণ হারান 26 জন ৷ ঘটনার জবাবে পাকিস্তানের অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাকিস্তানের 9টি জায়গায় অপারেশন সিঁদুর সামরিক অভিযান চালায় ভারতীয় সেনা ৷ এর পাল্টা ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় ক্রমাগত আক্রমণ করে পাকিস্তান ৷ তিনদিন সংঘাতের পর অবশেষে সংঘর্ষবিরতি ঘোষণা করে দুই দেশ ৷
এদিন দেশবাসীকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে এই নিয়ে পাকিস্তানকে কড়া হুঁশিয়ারি দেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি স্পষ্ট জানান, পরমাণু হুমকি আর সহ্য করব না ৷ আগামী দিনেও শত্রুরা আক্রমণ করলে তার জবাব দেবে দেশের সেনা ৷ পরমাণু শক্তিতেও বড় পদক্ষেপ নিয়েছে দেশ ৷ আগামী 2047 সাল পর্যন্ত দেশের পরমাণু শক্তির ক্ষমতা 10 গুণ বাড়ানোর সংকল্প নেওয়া হয়েছে বলেও জানান মোদি ৷
আত্মনির্ভর ভারত
এদিন আত্মনির্ভর ভারতের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি জানান, 'অপারেশন সিঁদুর'-এ 'মেড ইন ইন্ডিয়া'র গুরুত্ব বুজেছে দেশ ৷ অভিযানে দেশে নির্মিত অস্ত্রের সাহায্য়ে শত্রুপক্ষের ঘাঁটি গুড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা ৷ প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আত্মনির্ভর না-হলে সেদিন এই মাত্রায় সামরিক অভিযান সংগঠন করা আদৌ সম্ভব হত ? শেষ 10 বছরে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আমরা স্বনির্ভর হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখেছিলাম ৷ আজ তা সফল হয়েছে ৷"
লালকেল্লার ভাষণে 'বিকশিত ভারত'-এর প্রসঙ্গ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেই সঙ্গে 'প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা'-এর আওতায় দেশের যুবসমাজের জন্য 1 লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা করেন মোদি । এই প্রকল্পের আওতায়, বেসরকারি ক্ষেত্রে প্রথম চাকরি পাওয়া ব্যক্তিরা সরকারের তরফ থেকে 15 হাজার টাকা পাবেন ।
সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি
পহেলগাঁও হামলার পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক কড়া পদক্ষেপ নেয় ভারত সরকার ৷ বাতিল করে দেওয়া হয় সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি ৷ এদিন সেই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "রক্ত আর জল একসঙ্গে বইতে পারে না ৷ দেশের জলের উপর কেবলমাত্র দেশবাসীর অধিকার রয়েছে ৷ কৃষকদের জন্য, দেশের স্বার্থে সিন্ধু চুক্তি মঞ্জুর নয় ৷" তিনি আরও বলেন, "এই চুক্তির কারণে দশকের পর দশক ধরে দেশের কৃষকদের ক্ষতি হয়েছে ৷ তবে আর তা সহ্য করা হবে না ৷"
এদিন প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "আজ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 125তম জন্মবার্ষিকী ৷ দেশের সংবিধানের জন্য আত্মবলিদান দিয়েছিলেন তিনি ৷ 370 ধারার অবুলপ্তি ঘটিয়ে আমরা 'এক দেশ, এক সংবিধান'-এর মন্ত্র উপলব্ধি করতে পেরেছি ৷"