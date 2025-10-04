গাজায় শান্তি ফেরাতে ট্রাম্পের উদ্যোগের প্রশংসা মোদির

গাজায় শান্তি ফেরাতে ট্রাম্পের উদ্যোগের প্রশংসা মোদির
গাজায় শান্তি ফেরাতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্যোগের প্রশংসা করলেন নরেন্দ্র মোদি ৷ হামাসকে রবিবার পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷
By PTI
Published : October 4, 2025 at 8:58 AM IST
নয়াদিল্লি, 4 অক্টোবর: দীর্ঘ 2 বছরের যুদ্ধে ইতি টেনে গাজায় শান্তি ফেরাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্যোগকে কুর্নিশ জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় শান্তি ফেরাতে হামাসকে রবিবার পর্যন্ত সময় বেঁধে দেন ট্রাম্প ৷ সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের দেওয়া প্রস্তাবগুলির মধ্যে বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছে হামাস ৷ এদিন সেই প্রসঙ্গেই মার্কিন প্রেসিডেন্টকে কুর্নিশ জানান মোদি ৷
এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে মোদি লেখেন, "গাজায় শান্তি প্রচেষ্টার চূড়ান্ত অগ্রগতির জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেতৃত্বকে আমরা স্বাগত জানাই । বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার ইঙ্গিত বস্তুত একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ৷ ভারত সর্বদা ন্যায়সঙ্গত শান্তির লক্ষ্যে সকল প্রচেষ্টাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে যাবে ৷"
মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবের উত্তরে হামাস জানিয়েছে, প্রায় 2 বছর ধরে চলা যুদ্ধে বন্দিদের মুক্তি দিতে তাঁরা প্রস্তুত ৷ এমনকী, অন্যান্য প্য়ালেস্তিনীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরেও রাজি ৷ তবে, প্রস্তাবের বাকি শর্তগুলির জন্য আরও পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেও হামাসের তরফে জানানো হয়েছে ।