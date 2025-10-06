আক্রান্ত খগেন-শঙ্কর, আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে তৃণমূলকে বিঁধলেন মোদি
খগেন ও শঙ্কর আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় তোপ দাগলেন মোদি। আইন- শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সমালোচনার পাশাপাশি রাজ্য প্রশাসনের কী ভূমিকা নেওয়া উচিত ছিল তাও জানান তিনি।
Published : October 6, 2025 at 11:36 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 অক্টোবর: বন্যা পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় রাজ্য প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি। মালদা দক্ষিণের বিজেপি সাংসসদ খগেন মুর্মু এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষদের যেভাবে আক্রান্ত হতে হয়েছে তা একইসঙ্গে তৃণমূলের অসংবেদনশীলতা এবং পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার করুণ পরিস্থিতির প্রমাণ দেয় বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী ।
সোমবার রাতে এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, "জনপ্রতিনিধিদের উপর আক্রমণ তৃণমূলের অসংবেদনশীলতার পরিচয় দেয়। পাশাপাশি দেখিয়ে দেয় পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কতটা করুণ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।" পোস্টের পরের অংশে প্রধানমন্ত্রী আরও লেখেন, "প্রাকৃতিক বিপর্যয় আমাদের সবাইকে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। এমতাবস্থায় হিংসার পথে না হেঁটে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং শাসক দলের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ব্যাপারে মননিবেশ করা উচিত ছিল। তবু আমি চাইব বিজেপি কর্মীরা যেভাবে এতদিন মানুষের পাশে থেকেছেন সেভাবেই আগামিদিনেও কাজ করে যাবেন।" ইংরেজি ছাড়া বাংলাতেও এই বক্তব্য পোস্ট করেন তিনি ।
The manner in which our Party colleagues, including a sitting MP and MLA, were attacked in West Bengal for serving the people affected by floods and landslides is outright appalling. It highlights the insensitivity of the TMC as well as the absolutely pathetic law and order…— Narendra Modi (@narendramodi) October 6, 2025
বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গিয়ে বিজেপির প্রতিনিধিরা আক্রান্ত হওয়ার অব্যবহিত পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এটা রাজনীতি করার সময় নয় । এখন সবাইকে রাজনৈতিক বিভাজন ভুলে কাজ করতে হবে । নাগরাকাটায় পরিদর্শনে গিয়ে মমতা বলেন, " কারও কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না । এখন রাজনীতি ভুলে যান। বিভেদ ভুলে সাংসদ বিধায়ক সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে ।
মুখ্যমন্ত্রী একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দিলেও রাজনৈতিক মহলে এদিনের ঘটনা তোলপাড়় ফেলে দিযেছে । ঘুরপথে এই দু'জনের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন সিপিএমের রাজ্য় সম্পাদক মহম্মদ সেলিম । ঘটনাচক্রে খগেন এবং শঙ্কর- দুই নেতারই রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল সিপিএমে। অন্যদিকে নাগরাকাটায় বিজেপি নেতারা মানুষের পাশে দাঁড়াতে নয় ছবি তুলতে গিয়েছিলেন বলে দাবি করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ ।
এদিন সকালে নাগরাকাটায় বন্যা পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে আক্রান্ত হন বিজেপি বিধায়ক ও সাংসদ। পাথরের আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হন সাংসদ খগেন মুর্মু । আহত হয়েছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষও ৷ তাঁদের চালসা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার পর শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়ার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় । নার্সিংহোমে ওই দুজনকে দেখতে যান মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন । বর্তমানে খগেন মুর্মুকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে । শঙ্কর ঘোষ নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন ।