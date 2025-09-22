উন্নয়ন থেকে পিছিয়ে যাওয়া কংগ্রেসের সহজাত অভ্যাস, অরুণাচলে মন্তব্য মোদির

উন্নয়ন থেকে পিছিয়ে যাওয়া কংগ্রেসের সহজাত অভ্যাস, অরুণাচলে মন্তব্য মোদির
সোমবার অরুণাচল প্রদেশ সফরে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেখানে 5 হাজার কোটি টাকার একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের এদিন শিলান্যাস করেন তিনি ৷
ইটানগর, 22 সেপ্টেম্বর: উন্নয়নমূলক কাজ থেকে পিছিয়ে আসার বিষয়টি কংগ্রেসের 'সহজাত অভ্যাস' ৷ অরুণাচল প্রদেশের সভা থেকে কংগ্রেসকে ঠিক এই ভাষাতেই ফের আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সোমবার অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী ইটানগরে পৌঁছন তিনি ৷ কংগ্রেসকে আক্রমণ করার পাশাপাশি এদিন মোদির মুখে বজায় রইল জিএসটি হারে বিপুল পরিবর্তনের প্রসঙ্গও ৷
প্রধানমন্ত্রী জানান, দিল্লি থেকে বসে উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়ন করা সম্ভব নয় ৷ সেকারণে দেশের এই প্রান্তে বারবার নেতামন্ত্রীদের পাঠিয়েছেন তিনি ৷ এমনকী, নিজেও 70 বারেরও বেশি সফর সেরেছেন ৷ এরপরই কংগ্রেসকে আক্রমণ করে মোদি বলেন, "কংগ্রেসের একটি বদ অভ্যাস রয়েছে ৷ তারা কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করতে চায় না ৷ তাদের কাছে কোনও কাজ কঠিন মনে হলে, সেখান থেকে পিছিয়ে আসে ৷ কংগ্রেসের এই সহজাত অভ্যাসের ফলে অরুণাচল প্রদেশ-সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের বড় ক্ষতি হয়েছে ৷"
#WATCH | Itanagar, Arunachal Pradesh | Prime Minister Narendra Modi says, " during the congress government, a minister would hardly visit the northeast, and that would be once every 2-3 months. during our government, central ministers have visited the northeast more than 800… pic.twitter.com/YWa37whhbb— ANI (@ANI) September 22, 2025
প্রধানমন্ত্রীর আরও অভিযোগ, "পাহাড়-বনাঞ্চলে ঘেরা এলাকায় কোনও উন্নয়ন করতে না-পারলে তারা তখন সেই এলাকাটিকে প্রান্তিক অর্থাৎ পিছিয়ে পড়া এলাকা বলে ঘোষণা করে দিত ৷" তাঁর দাবি, একসময় বেশ কিছু এলাকায় রাস্তা তৈরি করা কার্যত অসম্ভব বলে ঘোষণা করা হয়েছিল ৷ কিন্তু, এখন সেই সমস্ত এলাকাতেই রয়েছে অত্যাধুনিক বড় বড় মহাসড়ক ৷ তিনি বলেন, "একসময় সেলা সুড়ঙ্গের কথা ভাবাই যেত না ৷ কিন্তু বর্তমানে সেই সুড়ঙ্গ অরুণাচলের গর্ব ৷ হলোঙ্গি বিমানবন্দরে তৈরি নয়া সুড়ঙ্গ এবং বিমানপথের মাধ্য়মে দিল্লির সঙ্গে এই রাজ্যের সরাসরি যোগাযোগ গড়ে উঠেছে ৷ এর ফলে পড়ুয়া, পর্যটক এমনকী কৃষকেরাও উপকৃত হয়েছেন ৷"
মোদির অভিযোগ অরুণাচল প্রদেশকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছে কংগ্রেস সরকার ৷ সেকারণে এই রাজ্যের লোকসভায় আসন সংখ্যা মাত্র 2টি ৷ তিনি বলেন, "2014 সালে এই দেশের হয়ে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয় আমাকে ৷ ক্ষমতা পাওয়ার পর দেশবাসীকে কংগ্রেসের মানসিকতা থেকে মুক্ত করার সংকল্প নিই ৷ আমাদের দলের নীতি কোনও রাজ্যের ভোট বা আসনের সংখ্যা নয়, বরং জাতির জন্য ৷ আমাদের একমাত্র মন্ত্র হল 'নাগরিক দেব ভব'(নাগরিকই ঈশ্বর) ৷" তাঁর দাবি, কংগ্রেসের আমলে অরুণাচল প্রদেশের কোনও উন্নতি হয়নি ৷ সেকারণে, 2014 সালে দেশের মসনদে বসার পর থেকে উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যের উন্নতির লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছেন ৷
একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস মোদির
সোমবার 5 হাজার 126 কোটি টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ ইটানগরের ইন্দিরা গান্ধি পার্কে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি শি ইওমি জেলায় দু'টি বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ৷ সেই সঙ্গে তাওয়াং জেলায় একটি কনভেনশন সেন্টারের শিলান্যাস করেন ৷
অরুণাচল প্রদেশ সরকার এবং নর্থ ইস্টার্ন ইলেকট্রিক পাওয়ার করপোরেশন লিমিটেড (এনইইপিসিও) যৌথভাবে ট্যাটো-1 জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মাণ করবে ৷ এই প্রকল্পের জন্য 1 হাজার 750 কোটি টাকা খরচ হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে বছরে 802 মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে বলে অনুমান ৷
পাশাপাশি এদিন হিও প্রকল্পেরও শিলান্যাস করেন মোদি ৷ জানা গিয়েছে, এনইইপিসিও এবং অরুণাচল সরকারের যৌথপ্রয়াসে এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রের 1 হাজার 939 কোটি টাকা খরচ হবে ৷ প্রতি বছর মোট 1 হাজার মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বলে অনুমান ৷ সেই সঙ্গে, পিএম-ডিভাইন প্রকল্পের আওয়াত তাওয়াংয়ে তৈরি হবে কনভেনশন সেন্টারটি ৷ এটি তৈরি করতে কেন্দ্রের খরচ হবে 145.37 কোটি টাকা ৷ দেড় হাজার প্রতিনিধি ধারণক্ষম এই সেন্টারটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সাংস্কৃতিক উৎসব ও প্রদর্শনীর আয়োজনের উপযুক্ত কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে ৷ পর্যটন ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে এই পদক্ষেপ সহায়ক হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
এছাড়া, রাজ্যজুড়ে প্রায় 1 হাজার 290 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী । এই সমস্ত প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, অগ্নিনির্বাপক সেবা, কর্মরত মহিলাদের জন্য হস্টেল নির্মাণ প্রভৃতি ।
জিএসটি হার নিয়ে মোদির বক্তব্য
দীপাবলির আগে দেশবাসীর জন্য বড় ঘোষণা করবেন বলে গত 15 অগস্ট জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ শারদীয়া নবরাত্রি শুরুর আগে রবিবার জিএসটি হারে বড় পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেন তিনি ৷ নয়া জিএসটি হারে জীবনদায়ী ওষুধ-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় একাধিক পণ্যের দাম কমেছে সোমবার থেকে ৷ এদিন ইটানগরের সভায় সেই প্রসঙ্গও তুলে ধরেন মোদি ৷
প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজ দেশজুড়ে পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার বাস্তবায়িত করা হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে, জিএসটি-এর সাশ্রয় উৎসবও শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ এই উৎসবের মরসুমে সাধারণ মানুষ একেবারে ডবল ধামাকা পেলেন ৷ নতুন জিএসটি পরিকাঠামোর ফলে মহিলারা তাদের রান্নাঘরের সামগ্রীতে প্রচুর টাকা সাশ্রয় করতে পারবেন ৷" এরপর ফের একবার কংগ্রেস সরকারকে আক্রমণ করে মোদি বলেন, "দুর্নীতির আবহে দেশের সাধারণ মানুষের উপর ক্রমাগত করের বোঝা চাপিয়েছিল কংগ্রেস ৷ কিন্তু, আমাদের সরকার সেই করের বোঝা ধীরে ধীরে হ্রাস করেছে ৷ দেশবাসীকে স্বস্তি দিয়েছে ৷"