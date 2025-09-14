ETV Bharat / bharat

ভূপেন হাজারিকাকে অপমান করেছে কংগ্রেস, কড়া সমালোচনা প্রধানমন্ত্রী মোদির

অসমের সমাবেশ থেকে বিরোধীদের অভিযোগের জবাবে প্রধানমন্ত্রী জানান, তিনি কেবল ভারতের জনগণের কাছেই উত্তর দেন ৷

PM Modi Slams Congress
তীব্র সমালোচনা প্রধানমন্ত্রী মোদির (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 14, 2025 at 8:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

দরং (অসম), 14 সেপ্টেম্বর: কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ 1962 সালের চিন-ভারত যুদ্ধের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি অভিযোগ করেছেন, চিনের আগ্রাসনের পর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের উপর যে ক্ষত চাপিয়েছিলেন, তা এখনও সেরে ওঠেনি।

রবিবার অসমের সমাবেশ থেকে বিরোধীদের অভিযোগের জবাবে প্রধানমন্ত্রী জানান, তিনি কেবল ভারতের জনগণের কাছেই উত্তর দেন ৷ তারাই তাঁর একমাত্র রিমোট কন্ট্রোল বলেও উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বলেন, "এরাই (জনগণ) আমার রিমোট কন্ট্রোল। আমার আর কোনও রিমোট কন্ট্রোল নেই ৷ 140 কোটি দেশবাসী আমার রিমোট কন্ট্রোল ৷" এদিন উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য অসমে 18,530 কোটি টাকার প্রকল্প উদ্বোধনের পর অসামের দরং জেলায় এক সমাবেশে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷

প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "1962 সালে চিনের সঙ্গে যুদ্ধের পর, পণ্ডিত নেহরু বলেছিলেন, উত্তর-পূর্বের মানুষের সেই ক্ষত আজও নিরাময় হয়নি। কংগ্রেসের বর্তমান প্রজন্ম এখনও সেই ক্ষতগুলিতে লবণ ছিটিয়ে যাচ্ছে ৷" তিনি প্রয়াত সঙ্গীত কিংবদন্তি এবং ভারতরত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত ভূপেন হাজারিকাকে অপমান করার অভিযোগে কংগ্রেস দলের তীব্র সমালোচনা করে জানান, ভূপেন হাজারিকাকে ভারতরত্ন ঘোষণার পর কংগ্রেস সভাপতির মন্তব্যে তিনি গভীরভাবে আহত হয়েছেন।

মোদি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী আমাকে কংগ্রেস দলের সভাপতির একটি ভিডিয়ো দেখিয়েছিলেন, যা দেখে আমি গভীরভাবে আহত হয়েছিলাম। যেদিন ভারত সরকার এই দেশের মহান পুত্র, অসমের গর্ব ভূপেন হাজারিকাকে ভারতরত্ন দিয়েছে। কংগ্রেস দলের সভাপতি বলেছিলেন যে মোদি নৃত্যশিল্পী এবং গায়কদের ভারতরত্ন দিচ্ছেন।" প্রধানমন্ত্রীর দাবি, অসমের শ্রদ্ধেয় সাংস্কৃতিক আইকন ভূপেন হাজারিকাকে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কারে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত রাজনীতি নয়, জাতীয় গর্বের কাজ।

তিনি বলেন, "তারা আমাকে যত ইচ্ছা গালি দিতে পারে। আমি একজন শিবভক্ত, আমি সব বিষ গিলে ফেলি। কিন্তু যখন অন্য কাউকে অপমান করা হয়, তখন আমি তা সহ্য করতে পারি না। আপনারা আমাকে বলুন, ভূপেনদাকে ভারতরত্ন দিয়ে সম্মানিত করার আমার সিদ্ধান্ত কি সঠিক নাকি ভুল ? ভারতরত্ন দিয়ে সম্মানিত করার জন্য কংগ্রেস দল যে অপমান করেছে তা কি সঠিক নাকি ভুল ?" প্রধানমন্ত্রী মোদি শনিবার সন্ধ্যায় অসমে পৌঁছেছিলেন এবং ভূপেন হাজারিকার জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

For All Latest Updates

TAGGED:

PM NARENDRA MODIBHUPEN HAZARIKAপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিPM MODI SLAMS CONGRESS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

একদিন নয়, সপ্তাহে 4 দিন খোলা থাকবে বিশ্বভারতীর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ক্যাম্পাস

একবার চোখে দেখেই প্রেম ? হতে পারে ইমোফিলিয়া; জেনে নিন এর অসুবিধাগুলি

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.