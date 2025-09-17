চোখের নিমেষে জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করেছে ভারতীয় সেনা, জন্মদিনে আবারও সেনা-স্তুতি মোদির

চোখের নিমেষে জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করেছে ভারতীয় সেনা, জন্মদিনে আবারও সেনা-স্তুতি মোদির
75তম জন্মদিনে মধ্যপ্রদেশের ধর জেলায় একাধিক প্রজেক্টের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ পাশাপাশি অপারেশন সিঁদুর করায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রশংসাও করেন তিনি ৷
Published : September 17, 2025 at 3:58 PM IST
ধর (মধ্যপ্রদেশ) , 17 সেপ্টেম্বর: চোখের পলক পড়ার আগে পাকিস্তানে থাকা একাধিক জঙ্গিঘাঁটি মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী ৷ বুধবার মধ্যপ্রদেশের ধরের একটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে এভাবেই আরও একবার অপারেশন সিঁদুর করায় সেনাবাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
এদিন তিনি প্রধানমন্ত্রী 'মেগা ইন্টিগ্রেটেড টেক্সটাইল রিজিয়ন অ্যান্ড অ্যাপারেল (পিএম মিত্র) পার্ক'-এর উদ্বোধন করেন ৷ পাশাপাশি মহিলাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পুষ্টি প্রদানের লক্ষ্যে একটি প্রকল্পেরও শিলন্যাস করেন ৷ মহিলাদের স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনা গড়ে তুলতে টানা এক মাসের একটি অভিযানও শুরু হল এদিন থেকে ৷ আজ প্রধানমন্ত্রীর 75তম জন্মদিন ৷ এর আগে 2022 সালে এদিনই কুনো ন্য়াশনাল পার্কে আটটি চিতা ছেড়েছিলেন তিনি ৷
#WATCH | Dhar, Madhya Pradesh | Addressing a public rally, PM Modi says, " abhi kal hi desh aur duniya ne dekha hai fir ek pakistani aatanki ne ro ro kar apna haal bataya hai. ye naya bharat hai. ye kisi ki parmanu dhamki se darta nahi hai... ghar mein ghus ke maarta hai..."— ANI (@ANI) September 17, 2025
এদিনের ভাষণে ভারতে তৈরি জিনিস কেনার উপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "এটা উৎসবের মরশুম ৷ আমাদের স্বদেশি সচেতনাকে মাথায় রাখতে হবে ৷ নিজেদের জীবনে অন্তর্ভুক্তও করতে হবে ৷ 140 কোটি দেশবাসীর কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা আমাদের দেশে তৈরি সামগ্রী কিনুন ৷ ওই সামগ্রী কোনও না কোনও ভারতীয়র পরিশ্রমের ফসল ৷ আর তাতে মিশে দেশের মাটির সুগন্ধ ৷"
অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারতীয় সেনার বীরত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী । তিনি বলেন, "ভারতমাতার নিরাপত্তা দেশের কাছে সবার আগে ৷ পাকিস্তান আমাদের মেয়ে ও বোনেদের মর্যাদা নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল ৷ অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে আমরা সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়েছি ৷ আমাদের সাহসী সেনাবাহিনী চোখের পলকে পাকিস্তানকে উপযুক্ত জবাব দিয়েছে ৷"
তিনি জানান, 1948 সালের 17 সেপ্টেম্বর দেশের প্রথম কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের লৌহশক্তিসম ইচ্ছার জোর দেখেছে দেশবাসী ৷ তার ফলেই ভারতীয় সেনা জওয়ানরা হায়দরবাদকে নিপীড়ন থেকে মুক্ত করেছিলেন ৷ মানুষের অধিকারকে রক্ষা করেছিলেন ৷ ভারতকে আরও একবার গর্বিত করেছিলেন তাঁরা ৷ প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমরা এখন হায়দরাবাদ লিবারেশন ডে পালন শুরু করেছি ৷ আজ এই উপলক্ষ্যে হায়দরাবাদে একটি বিশাল উদযাপন হচ্ছে ৷"
এদিকে, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে 15 দিন ধরে 'সেবা পাখওয়ারা' বা 'সেবাপক্ষ' পালনের উদ্যোগ নিল তাঁর দল ৷ 2 অক্টোবর পর্যন্ত দেশজুড়ে চলবে এই কর্মসূচি ৷ এদিন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সদ্যনির্বাচিত উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ এছাড়া কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্য়সভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব-সহ অনেকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷
প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে দিল্লির কর্তব্যপথে (আগে নাম ছিল রাজপথ) একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ৷ দেশের পাশাপাশি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্প, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি এবং আরও বহু রাষ্ট্রনেতারা এদিন প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷