ETV Bharat / bharat

চোখের নিমেষে জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করেছে ভারতীয় সেনা, জন্মদিনে আবারও সেনা-স্তুতি মোদির

75তম জন্মদিনে মধ্যপ্রদেশের ধর জেলায় একাধিক প্রজেক্টের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ পাশাপাশি অপারেশন সিঁদুর করায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রশংসাও করেন তিনি ৷

PM Narendra Modi
মধ্যপ্রদেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ছবি: পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 17, 2025 at 3:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ধর (মধ্যপ্রদেশ) , 17 সেপ্টেম্বর: চোখের পলক পড়ার আগে পাকিস্তানে থাকা একাধিক জঙ্গিঘাঁটি মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী ৷ বুধবার মধ্যপ্রদেশের ধরের একটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে এভাবেই আরও একবার অপারেশন সিঁদুর করায় সেনাবাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

এদিন তিনি প্রধানমন্ত্রী 'মেগা ইন্টিগ্রেটেড টেক্সটাইল রিজিয়ন অ্যান্ড অ্যাপারেল (পিএম মিত্র) পার্ক'-এর উদ্বোধন করেন ৷ পাশাপাশি মহিলাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পুষ্টি প্রদানের লক্ষ্যে একটি প্রকল্পেরও শিলন্যাস করেন ৷ মহিলাদের স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনা গড়ে তুলতে টানা এক মাসের একটি অভিযানও শুরু হল এদিন থেকে ৷ আজ প্রধানমন্ত্রীর 75তম জন্মদিন ৷ এর আগে 2022 সালে এদিনই কুনো ন্য়াশনাল পার্কে আটটি চিতা ছেড়েছিলেন তিনি ৷

এদিনের ভাষণে ভারতে তৈরি জিনিস কেনার উপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "এটা উৎসবের মরশুম ৷ আমাদের স্বদেশি সচেতনাকে মাথায় রাখতে হবে ৷ নিজেদের জীবনে অন্তর্ভুক্তও করতে হবে ৷ 140 কোটি দেশবাসীর কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা আমাদের দেশে তৈরি সামগ্রী কিনুন ৷ ওই সামগ্রী কোনও না কোনও ভারতীয়র পরিশ্রমের ফসল ৷ আর তাতে মিশে দেশের মাটির সুগন্ধ ৷"

অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারতীয় সেনার বীরত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী । তিনি বলেন, "ভারতমাতার নিরাপত্তা দেশের কাছে সবার আগে ৷ পাকিস্তান আমাদের মেয়ে ও বোনেদের মর্যাদা নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল ৷ অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে আমরা সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়েছি ৷ আমাদের সাহসী সেনাবাহিনী চোখের পলকে পাকিস্তানকে উপযুক্ত জবাব দিয়েছে ৷"

তিনি জানান, 1948 সালের 17 সেপ্টেম্বর দেশের প্রথম কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের লৌহশক্তিসম ইচ্ছার জোর দেখেছে দেশবাসী ৷ তার ফলেই ভারতীয় সেনা জওয়ানরা হায়দরবাদকে নিপীড়ন থেকে মুক্ত করেছিলেন ৷ মানুষের অধিকারকে রক্ষা করেছিলেন ৷ ভারতকে আরও একবার গর্বিত করেছিলেন তাঁরা ৷ প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমরা এখন হায়দরাবাদ লিবারেশন ডে পালন শুরু করেছি ৷ আজ এই উপলক্ষ্যে হায়দরাবাদে একটি বিশাল উদযাপন হচ্ছে ৷"

এদিকে, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে 15 দিন ধরে 'সেবা পাখওয়ারা' বা 'সেবাপক্ষ' পালনের উদ্যোগ নিল তাঁর দল ৷ 2 অক্টোবর পর্যন্ত দেশজুড়ে চলবে এই কর্মসূচি ৷ এদিন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সদ্যনির্বাচিত উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ এছাড়া কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্য়সভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব-সহ অনেকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে দিল্লির কর্তব্যপথে (আগে নাম ছিল রাজপথ) একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ৷ দেশের পাশাপাশি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্প, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি এবং আরও বহু রাষ্ট্রনেতারা এদিন প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI 75TH BIRTHDAYPM MODI ON OPERATION SINDOORPM MITRA PARK IN DHARPM MODI ON JAISH E MOHAMMEDPM MODI IN MADHYA PRADESH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

একদিন নয়, সপ্তাহে 4 দিন খোলা থাকবে বিশ্বভারতীর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ক্যাম্পাস

একবার চোখে দেখেই প্রেম ? হতে পারে ইমোফিলিয়া; জেনে নিন এর অসুবিধাগুলি

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.