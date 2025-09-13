বৈরবি-সৈরং রেলপথের উদ্বোধন মোদির, 6 বছর পর নয়া রাজধানী পেল ভারতীয় রেল

বৈরবি-সৈরং রেলপথের উদ্বোধন মোদির, 6 বছর পর নয়া রাজধানী পেল ভারতীয় রেল
নয়া রেলপথের উদ্বোধন করে উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁর দাবি, কংগ্রেস আমলে উপেক্ষিত উত্তর-পূর্ব ভারত এখন দেশের উন্নয়নের অন্যতম মুখ ৷
By PTI
Published : September 13, 2025 at 1:00 PM IST
আইজল , 13 সেপ্টেম্বর: বৈরবি-সৈরং রেলপথের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে শনিবার কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ কখনও নাম করে আবার কখনও নাম না করে একাধিক প্রসঙ্গে হাত শিবিরকে লক্ষ্য করে তোপ দাগেন তিনি ৷
তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ভোট ব্যাঙ্ক রাজনীতির শিকার হয়েছিল উত্তর-পূর্ব ভারত ৷ এনডিএ সরকারের আমলে গত 11 বছরে দেশের এই অংশের প্রকৃত উন্নয়ন হচ্ছে ৷ উত্তর-পূর্ব ভারত এখন দেশের উন্নয়নের মুখ হয়ে উঠেছে ৷ এদিন মোট 9 হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন মূলক প্রকল্পের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷
আইজলের লাম্মুয়াল মাঠে প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হওয়ার কথা থাকলেও আবহাওয়া জনিত কারণে সেখানে পৌঁছতে পারেননি ৷ লেংপুই বিমানবন্দর থেকে ভার্চুয়াল মাধ্য়মে অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী ৷ নয়া রেলপথের পাশাপাশি একটি নতুন রাজধানী এক্সপ্রেসেরও উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ এই সূত্রে 6 বছর বাদে ভারতের রেল-মানচিত্রে নতুন কোনও রাজধানী এক্সপ্রেস যুক্ত হল ৷ এই ট্রেনটি মিজোরামের রাজধানী আইজল থেকে দিল্লির আনন্দ বিহার পর্যন্ত চলবে ৷
প্রধানমন্ত্রী বলেন, "নয়া রেলপথের হাত ধরে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের বৌদ্ধিক-সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক যোগাযোগ আরও দৃৃঢ় হবে ৷ কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে ৷ পর্যটন শিল্প গতি পাবে ৷ আগে যাঁরা অবহেলিত হতেন এখন তাঁদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে ৷ একসময় যাঁরা কোণঠাসা ছিলেন এখন তাঁরাই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ৷"
বক্তব্যের একটি অংশে সাম্প্রতিক সময়ে হওয়া জিএসটি সংস্কার নিয়েও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ 2014 সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে কর-কাঠামো কেমন ছিল তা নিয়ে তোপ দাগেন মোদি ৷ আনেন স্বাস্থ্যবিমার প্রসঙ্গও ৷ জিএসটির সংস্কারের ফলে আগামী 22 সেপ্টেম্বর থেকে ক্যানসারে ব্যবহৃত ওষুধের মতো বহু ওষুধের দাম কমবে বলে তিনি জানান ৷ বিভিন্ন জিনিসের দাম কমায় আগামী উৎসবের মরশুম সকলের খুব ভালো কাটবে বলে তিনি মনে করেন ৷
এদিনের অনুষ্ঠান থেকে তিনি আরও একবার জানান, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তুলনায় ভারতের অর্থনীতি সবয়চেয় দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে ৷ দেশের আর্থিক প্রগতি প্রসঙ্গে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী ৷ আসে অপারেশন সিঁদুরের প্রসঙ্গও ৷ তিনি জানান, এই সামরিক অভিযানে ভারতে তৈরি অস্ত্র ব্যবহার করে জঙ্গিদের উচিত শিক্ষা দিয়েছে ভারতের সেনা বাহিনী ৷ অপারেশন সিঁদুর সারা দেশের কাছে গর্বের বিষয় ৷