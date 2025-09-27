ETV Bharat / bharat

'ডবল ইঞ্জিন সরকারের দৌলতে ওড়িশার উন্নতি', 60 হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের সূচনা করে দাবি মোদির

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বেরহামপুর-উধনা (সুরাত) পর্যন্ত অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করেন ৷ সেই সঙ্গে, 1700 কোটি টাকার রেল প্রকল্প উন্মোচন করেন ৷

PM MODI IN ODISHA
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ফাইল চিত্র, এএনআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 27, 2025 at 5:00 PM IST

3 Min Read
ভুবনেশ্বর, 27 সেপ্টেম্বর: ডবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে ক্রমশ উন্নত হয়ে উঠেছে ওড়িশা ৷ শনিবার উপকূলীয় রাজ্যের ঝারসুগুড়া সভায় 60 হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করে এমনটাই জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি বলেন, "শিল্পকলা ও সংস্কৃতির প্রতি ওড়িশার মানুষের ভালোবাসা বিশ্ববিখ্যাত ৷ রাজ্যের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে ডবল-ইঞ্জিন সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।"

শনিবার ঝারসুগুড়ার সভা থেকে বেরহামপুর-উধনা (সুরাত) পর্যন্ত অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেই সঙ্গে 1700 কোটি টাকার রেল উন্নয়ন প্রকল্পের উন্মোচন করেন তিনি ৷ পাশাপাশি, রাজ্যের টেলিকমিনিকেশন ক্ষেত্রের উন্নতির লক্ষ্যে এদিন বিএসএনএল 'স্বদেশী' 4জি স্ট্যাকেরও উদ্বোধন করেন ৷ সবমিলিয়ে ওড়িশার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদিন মোট 60 হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পে সূচনা করেন মোদি ৷

2024 সালের জুন মাসের নির্বাচনে ওড়িশার দীর্ঘদিনের বিজু জনতা দল (বিজেডি)-কে হারিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি ৷ তার 15 মাস পর শনিবার ওড়িশা সফরে যান প্রধানমন্ত্রী ৷ ঝারসুগুড়ার আমলিপালির মাঠের সভায় মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝিকে পাশে নিয়ে মোদি বলেন, "প্রকৃতির অমূল্য সম্পদ হল ওড়িশা ৷ দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে একাধিক সমস্যায় ভুগেছেন এই রাজ্যের বাসিন্দারা ৷ তবে এবার আর তা হবে না ৷ এই দশকটি ওড়িশার উন্নয়নের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ৷ কেন্দ্রের তরফে ওড়িশায় দু'টি সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ৷ শীঘ্রই এই রাজ্যে একটি সেমিকন্ডাক্টর পার্কেরও উদ্বোধন করা হবে ৷"

অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করে এদিন মোদি বলেন, "গুজরাতে বসবাসকারী ওড়িশার বাসিন্দাদের কথা মাথায় রেখে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের দৌলতে তাঁদের যাতায়াত আরও সহজ হয়ে উঠবে ৷ এর ফলে দুই রাজ্যের বাসিন্দাই উপকৃত হবেন ৷" পাশাপাশি, বিএসএনএল-এর 4জি পরিষেবার উন্মোচন করে তিনি জানান, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আইআইটি-এর প্রসারও আজ থেকে শুরু হয়েছে ৷

এদিন প্রধানমন্ত্রীর সফর প্রসঙ্গে তাঁর দফতরের তরফে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয় ৷ বিবৃতি অনুযায়ী, দেশের যোগাযোগ পরিকাঠামোর উন্নয়নে স্বদেশী প্রযুক্তি ব্যবহার করে এদিন 97 হাজার 500টিরও বেশি 4জি মোবাইল টাওয়ার চালু করেন প্রধানমন্ত্রী । এর জন্য সরকারের প্রায় 37 হাজার কোটি টাকা খরচ হবে ৷

এর মধ্যে রয়েছে বিএসএনএল-এর 92 হাজার 600টিরও বেশি 4জি প্রযুক্তি সাইট রয়েছে । পাশাপাশি, ডিজিটাল ভারত নিধির অধীনে 18 হাজার 900টিরও বেশি 4জি সাইটের জন্য অর্থ নিয়োগ করা হয়েছে যা প্রত্যন্ত, সীমান্তবর্তী এবং মাওবাদী অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রায় 26 হাজার 700টি সংযোগহীন গ্রামকে সংযুক্ত করবে ৷ এর ফলে 20 লক্ষেরও বেশি নতুন গ্রাহককে পরিষেবা দেওয়া হবে । মোবাইল এই টাওয়ারগুলি সৌরশক্তিচালিত ৷

এদিন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রেল প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এর মধ্যে রয়েছে সম্বলপুর-সারলায় রেল উড়ালপুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, কোরাপুট-বাইগুড়ায় ডবল রেললাইন এবং মানাবার-কোরাপুট-গোরাপুর রেললাইন ৷ রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, এই প্রকল্পগুলির ফলে ওড়িশা এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে মালবাহী ও যাত্রী পরিবহনে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়ে উঠবে ৷ সেই সঙ্গে, স্থানীয় শিল্প ও বাণিজ্যকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে ৷

পাশাপাশি এদিন প্রধানমন্ত্রী প্রায় 11 হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে 8টি আইআইটি- তিরুপতি, পালক্কার, ভিলাই, জম্মু, ধরওয়াদ, যোদপুর, পটনা এবং ইন্দোরের সম্প্রসারণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন । এই সম্প্রসারণের ফলে আগামী চার বছরে 10 হাজার শিক্ষার্থী আইআইটি-তে পড়াশোনার সুযোগ পাবেন ৷ এদিন দেশজুড়ে 275টি রাজ্য ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী ৷

