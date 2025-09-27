'ডবল ইঞ্জিন সরকারের দৌলতে ওড়িশার উন্নতি', 60 হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের সূচনা করে দাবি মোদির
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বেরহামপুর-উধনা (সুরাত) পর্যন্ত অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করেন ৷ সেই সঙ্গে, 1700 কোটি টাকার রেল প্রকল্প উন্মোচন করেন ৷
Published : September 27, 2025 at 5:00 PM IST
ভুবনেশ্বর, 27 সেপ্টেম্বর: ডবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে ক্রমশ উন্নত হয়ে উঠেছে ওড়িশা ৷ শনিবার উপকূলীয় রাজ্যের ঝারসুগুড়া সভায় 60 হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করে এমনটাই জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি বলেন, "শিল্পকলা ও সংস্কৃতির প্রতি ওড়িশার মানুষের ভালোবাসা বিশ্ববিখ্যাত ৷ রাজ্যের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে ডবল-ইঞ্জিন সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।"
শনিবার ঝারসুগুড়ার সভা থেকে বেরহামপুর-উধনা (সুরাত) পর্যন্ত অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেই সঙ্গে 1700 কোটি টাকার রেল উন্নয়ন প্রকল্পের উন্মোচন করেন তিনি ৷ পাশাপাশি, রাজ্যের টেলিকমিনিকেশন ক্ষেত্রের উন্নতির লক্ষ্যে এদিন বিএসএনএল 'স্বদেশী' 4জি স্ট্যাকেরও উদ্বোধন করেন ৷ সবমিলিয়ে ওড়িশার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদিন মোট 60 হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পে সূচনা করেন মোদি ৷
VIDEO | Odisha: PM Narendra Modi (@narendramodi) lays foundation stone and inaugurates development works worth Rs 60,000 crore in Jharsuguda.— Press Trust of India (@PTI_News) September 27, 2025
PM Modi commissions more than 97,500 mobile 4G towers built at a cost of around Rs 37,000 crore with indigenous technology.
(Source:… pic.twitter.com/kOkj58upwj
2024 সালের জুন মাসের নির্বাচনে ওড়িশার দীর্ঘদিনের বিজু জনতা দল (বিজেডি)-কে হারিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি ৷ তার 15 মাস পর শনিবার ওড়িশা সফরে যান প্রধানমন্ত্রী ৷ ঝারসুগুড়ার আমলিপালির মাঠের সভায় মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝিকে পাশে নিয়ে মোদি বলেন, "প্রকৃতির অমূল্য সম্পদ হল ওড়িশা ৷ দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে একাধিক সমস্যায় ভুগেছেন এই রাজ্যের বাসিন্দারা ৷ তবে এবার আর তা হবে না ৷ এই দশকটি ওড়িশার উন্নয়নের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ৷ কেন্দ্রের তরফে ওড়িশায় দু'টি সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ৷ শীঘ্রই এই রাজ্যে একটি সেমিকন্ডাক্টর পার্কেরও উদ্বোধন করা হবে ৷"
#WATCH | Jharsuguda, Odisha | Prime Minister Narendra Modi says, " odisha has been immensely gifted by nature. odisha has seen many decades of suffering, but this decade will take odisha towards prosperity. this decade is very important for odisha... the central government has… pic.twitter.com/5W2ks7bnbW— ANI (@ANI) September 27, 2025
অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করে এদিন মোদি বলেন, "গুজরাতে বসবাসকারী ওড়িশার বাসিন্দাদের কথা মাথায় রেখে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের দৌলতে তাঁদের যাতায়াত আরও সহজ হয়ে উঠবে ৷ এর ফলে দুই রাজ্যের বাসিন্দাই উপকৃত হবেন ৷" পাশাপাশি, বিএসএনএল-এর 4জি পরিষেবার উন্মোচন করে তিনি জানান, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আইআইটি-এর প্রসারও আজ থেকে শুরু হয়েছে ৷
এদিন প্রধানমন্ত্রীর সফর প্রসঙ্গে তাঁর দফতরের তরফে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয় ৷ বিবৃতি অনুযায়ী, দেশের যোগাযোগ পরিকাঠামোর উন্নয়নে স্বদেশী প্রযুক্তি ব্যবহার করে এদিন 97 হাজার 500টিরও বেশি 4জি মোবাইল টাওয়ার চালু করেন প্রধানমন্ত্রী । এর জন্য সরকারের প্রায় 37 হাজার কোটি টাকা খরচ হবে ৷
#WATCH | Jharsuguda, Odisha | Prime Minister Narendra Modi says, " odisha has been immensely gifted by nature. odisha has seen many decades of suffering, but this decade will take odisha towards prosperity. this decade is very important for odisha... the central government has… pic.twitter.com/5W2ks7bnbW— ANI (@ANI) September 27, 2025
এর মধ্যে রয়েছে বিএসএনএল-এর 92 হাজার 600টিরও বেশি 4জি প্রযুক্তি সাইট রয়েছে । পাশাপাশি, ডিজিটাল ভারত নিধির অধীনে 18 হাজার 900টিরও বেশি 4জি সাইটের জন্য অর্থ নিয়োগ করা হয়েছে যা প্রত্যন্ত, সীমান্তবর্তী এবং মাওবাদী অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রায় 26 হাজার 700টি সংযোগহীন গ্রামকে সংযুক্ত করবে ৷ এর ফলে 20 লক্ষেরও বেশি নতুন গ্রাহককে পরিষেবা দেওয়া হবে । মোবাইল এই টাওয়ারগুলি সৌরশক্তিচালিত ৷
এদিন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রেল প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এর মধ্যে রয়েছে সম্বলপুর-সারলায় রেল উড়ালপুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, কোরাপুট-বাইগুড়ায় ডবল রেললাইন এবং মানাবার-কোরাপুট-গোরাপুর রেললাইন ৷ রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, এই প্রকল্পগুলির ফলে ওড়িশা এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে মালবাহী ও যাত্রী পরিবহনে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়ে উঠবে ৷ সেই সঙ্গে, স্থানীয় শিল্প ও বাণিজ্যকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে ৷
#WATCH | Jharsuguda, Odisha | Prime Minister Narendra Modi flags off the Amrit Bharat Express between Berhampur and Udhna (Surat), providing affordable and comfortable connectivity across states, supporting tourism, creating employment opportunities, and linking key economic… pic.twitter.com/qPdd85fESP— ANI (@ANI) September 27, 2025
পাশাপাশি এদিন প্রধানমন্ত্রী প্রায় 11 হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে 8টি আইআইটি- তিরুপতি, পালক্কার, ভিলাই, জম্মু, ধরওয়াদ, যোদপুর, পটনা এবং ইন্দোরের সম্প্রসারণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন । এই সম্প্রসারণের ফলে আগামী চার বছরে 10 হাজার শিক্ষার্থী আইআইটি-তে পড়াশোনার সুযোগ পাবেন ৷ এদিন দেশজুড়ে 275টি রাজ্য ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী ৷