মূলস্রোতে আসতে বাধা পেয়েছে আরএসএস, সরকারি অনুষ্ঠানে খোঁচা মোদির

মূলস্রোতে আসতে বাধা পেয়েছে আরএসএস, সরকারি অনুষ্ঠানে খোঁচা মোদির
সঙ্ঘ পরিবারের একশো বছর পূর্তির প্রাককালে ইতিহাসে ডুব দিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ জানালেন, ঐক্যবদ্ধ ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত নির্মাণই আরএসএসের লক্ষ্য ৷
By PTI
Published : October 1, 2025 at 4:44 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 অক্টোবর: স্বাধীনতার পর সমাজের মূলস্রোতে মিশে যেতে বাধার সম্মুখীন হয়েছিল আরএসএস ৷ নিজের মতো দেশ গঠন করতে বারবার প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে হয়েছে ৷ কিন্ত কোনও অসন্তোষ মনে না রেখে সমস্ত আঘাত সহ্য করে শুধু ভালোবাসায় ব্রতী হয়ে সমাজ নির্মাণের কাজ করে চলেছে সংগঠনটি ৷ সঙ্ঘ পরিবারের একশো বছর পূর্তির ঠিক আগে সংস্কৃতি মন্ত্রক আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে এমনই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ রাজনৈতিক মহলের একটি বড় অংশের মতে, এভাবে নাম না করে কংগ্রেসকেই নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷
1925 সালের দশমীর দিন সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয় ৷ সেই উপলক্ষ্যে বুধবারের অনুষ্ঠানে একটি মুদ্রার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ 100 টাকার এই কয়েনে অশোকচক্রের পাশাপাশি ভারত মাতার ছবিও আছে ৷ প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখওয়াত এবং আরএসএসের সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রয় হোসবোলে এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৷ ছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাও ৷ কয়েনের ভারত মাতার ছবি দেখে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি মনে করেন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার ইতিহাসে এই প্রথম কোনও মুদ্রায় ভারতমাতার ছবি স্থান পেল ৷
নিজের ভাষণে একাধিকবার গত একশো বছরে আরএসএস কীভাবে পথ চলেছে তা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী ৷ স্বাধীনতার আগে বিপ্লবীদের নিরাপদ আশ্রয় দিতে স্বয়ংসেবকরা কতটা ঝুঁকি নিতেন তুলে ধরেন তা-ও ৷ আসে জরুরি অবস্থা থেকে শুরু করে আরএসএসের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির প্রসঙ্গটিও ৷ ভাষণের শুরু থেকেই আরএসএসের উদার মনোভাব প্রসঙ্গে সরব হন মোদি ৷ মোদি মনে করেন ঐক্যবদ্ধ ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ে তোলাই আরএসএসের লক্ষ্য ৷
তিনি জানান, অনেক সময়ে অকারণে সঙ্ঘ পরিবারকে সমস্যায় ফেলতে চাওয়া হয়েছে ৷ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে নিষেধাজ্ঞাও ৷ কিন্ত তবু তারা সমাজ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা কখনও ভাবেনি ৷ এ প্রসঙ্গে সঙ্ঘের দ্বিতীয় তথা সবচেয়ে বেশিদিন প্রধান থাকা মাধব রাও সদাশিব রাও গোলওয়ালকরের জীবনের একটির ঘটনার কথা তুলে ধরেন তিনি ৷ সঙ্ঘের অনেকের কাছে তিনি গুরু গোলওয়ালকার নামে পরিচিত ৷ কারও কারও কাছে তিনি ছিলেন গুরুজি ৷
এ হেন গোলওয়ালকরের কথা তুলে ধরে মোদি জানান, জাতির জনক মহত্মা গান্ধির হত্যার ঘটনায় আরএসএসের নাম জড়ায় ৷ সেই মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত হন গোলওয়ালকার ৷ জেলে যেতে হয় গুরুজিকে ৷ কিন্তু জেল থেকে মুক্তি পেয়েও তাঁকে কারও সম্পর্কে আক্রমণাত্মক শব্দ ব্যবহার করতে শোনা যায়নি ৷ তিনি বলেছিলেন, অনেক সময় আমরা নিজেদের অজান্তে জিভ কামড়ে ফেলি ৷ কিন্তু তাই বলে কেউ কখনও নিজের দাঁত ভেঙে ফেলার কথা ভাবেনি ৷
সঙ্ঘের প্রতিটি পদক্ষেপের নেপথ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ কাজ বলে দাবি করেন মোদি ৷ শুধু তাই নয়, আরও জানান, আরএসএস যা যা করে সেগুলির লক্ষ্য গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করা ৷ এ প্রসঙ্গে জরুরি অবস্থার কথা উল্লেখ করেন ৷ গণতন্ত্রাতিক ব্যবস্থার সেই 'কালো অধ্যয়' আরএসএসকে আরও বেশি করে গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল করেছে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁর উপলব্ধি, এই অধ্যায় থেকে সঙ্ঘ পরিবারের প্রতিটি সদস্য বুঝতে শিখেছিলেন যাই ঘটুক না কেন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর থেকে কোনওভাবেই আস্থা হারানো যায় না ৷ সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সহ্য করে গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করতে হবে ৷