'সন্ত্রাসবাদ পাকিস্তানের রণকৌশল, এর জবাব দেবে ভারত', বার্তা মোদির

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ( ইউটিউব, প্রধানমন্ত্রী )

Published : May 27, 2025 at 2:49 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 3:56 PM IST

গান্ধিনগর, 27 মে: সন্ত্রাসবাদ পাকিস্তানের ছায়াযুদ্ধ নয়, বরং সেদেশের যুদ্ধের একটি কৌশল ৷ আগামী দিনেও এর যোগ্য জবাব দেবে ভারত ৷ ফের পাকিস্তানকে নিশানা করে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ মঙ্গলবার গুজরাতের গান্ধিনগরের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমরা বিষয়টিকে ছায়াযুদ্ধ বলতে পারি না ৷ কারণ, গত 6 মে রাতে ভারতীয় বাহিনীর সামরিক অভিযানে যাদের মৃত্যু হয়েছে, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পাকিস্তানে তাদের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়েছে ৷ পাকিস্তানের পতাকা দিয়ে ঢাকা হয়েছে তাদের কফিন ৷ এমনকী, সেদেশের সেনা তাদের স্যালুট জানিয়ে বিদায় দিয়েছে ৷" প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "এর থেকে প্রমাণিত, সন্ত্রাসবাদ পাকিস্তানের যুদ্ধের একটি অঙ্গ ৷ তবে, আগামী দিনেও এই যুদ্ধের যোগ্য জবাব দেওয়া হবে ৷" দু'দিনের গুজরাত সফরে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ মঙ্গলবার তিনি গান্ধিনগরের মহাত্মা মন্দিরে রাজ্যের পরিকাঠামগত রূপান্তরের 20 বছর পূর্তি উপলক্ষে 'গুজরাত নগর উন্নয়ন 2025'-এর উদ্বোধন করেন ৷ সেই সঙ্গে, মোট 5 হাজার 536 কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস করেন তিনি ৷ এদিনের সভায় অপারেশন সিঁদুরের প্রসঙ্গ ওঠায় সন্ত্রাসবাদ নিয়ে ইসলামাবাদকে নিশানা করে একের পর এক আক্রমণ শানান মোদি ৷ তিনি বলেন, "ভারতীয় সেনার কাছে বারবার প্রতিহত হয়েছে পাকিস্তান ৷ তারা বুঝতে পেরে গিয়েছে, তারা জিততে পারবে না ৷ সেকারণে, দেশের সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার বদলে জঙ্গিদের ক্রমাগত মদত দিয়ে চলেছে পাকিস্তান ৷"

দেশভাগ এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীর প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বিভাজনের সময় দু'ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয় দেশমাতাকে ৷ বিভাজনের প্রথম রাতেই কাশ্মীরের উপর হামলা চালায় মুজাহিদিনরা ৷ ভারত মাতার একটি অংশ তারা আত্মসাৎ করে নেয় ৷ যদি 75 বছর আগে সর্দার প্য়াটেলের পরামর্শ মেনে নেওয়া হত, তবে আজ এই ধারাবাহিক ঘটনার সাক্ষী থাকতে হত না ৷" প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "বসুদেব কুটুম্বকম, অর্থাৎ গোটা বিশ্ব আমাদের পরিবার- আমরা এই মন্ত্রে বিশ্বাসী ৷ প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলিতেও শান্তি বজায় থাকুক, সেটাই কাম্য ৷ কিন্তু, আমাদের বারবার উস্কানি দেওয়া হয়েছে ৷ ভারত যোদ্ধাদের দেশ ৷ সুতরাং, এই সমস্ত উস্কানির জবাব আমাদের দিতেই হবে ৷" অপারেশন সিঁদুর চলার পর কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করতে শোনা গিয়েছে বিরোধীদের ৷ এদিনের সভা থেকে সেই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সামরিক অভিযানের প্রতিটি ঘটনাকে ক্যামেরাবন্দি করা হয়েছে ৷ দেশের অভ্যন্তরের কোনও শত্রু যাতে প্রমাণ না-চাইতে পারে ৷" প্রসঙ্গত, গুজরাত সফরের প্রথম দিন থেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একের পর এক তোপ দেগেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সোমবরা দাহোদের সভা থেকে ইসলামাবাদের কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "বিভাজনের মাধ্যমে জন্ম হওয়ার পর থেকেই ভারতের প্রতি ঘৃণা পোষণ করছে পাকিস্তান ৷ ভারতের ক্ষতি করা ও শত্রুতা বজায় রাখা পাকিস্তানের একমাত্র লক্ষ্য ৷ কিন্তু, ভারতের লক্ষ্য হল আর্থিক উন্নয়ন তথা সমগ্র দেশের উন্নয়ন করা ৷" সেই সঙ্গে, অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গে হুঁশিয়ারির সুরে তিনি বলেন, "আমাদের মা-বোনেদের সিঁদুর যাঁরা মুছে দেবে, তাঁদেরকেও মুছে যেতে হবে ৷" পড়ুন: পাকিস্তানের একমাত্র লক্ষ্য় শত্রুতা বজায় রাখা, ভারতের লক্ষ্য উন্নয়ন: প্রধানমন্ত্রী মোদি

