ETV Bharat / bharat

ভোটমুখী বিহারে জনকল্যাণের জোয়ার, দু'দিনের সফরে একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস মোদির - PM MODI BIHAR VISIT

বিহারের প্রজেক্ট উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী মোদি ( ইটিভি ভারত )

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 29, 2025 at 7:36 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 7:41 PM IST 3 Min Read

পটনা, 29 মে: ভোটমুখী বিহারে পটনা বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এই টার্মিনালের জন্য 1 হাজার 200 কোটি টাকা খরচ হয়েছে ৷ এছাড়া বিহতা বিমানবন্দরের নতুন সিভিল কনক্লেভের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন তিনি ৷ সরকারি সূত্রে খবর, এই কাজ করতে 1 হাজার 410 কোটি টাকা খরচ হবে ৷ বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ারে বক্তৃতা করার পর সেখান থেকে বিহারে আসেন প্রধানমন্ত্রী ৷ পটনা বিমানবন্দরে একটি অনুষ্ঠানে তিনি এই প্রজেক্টগুলির উদ্বোধন করেন ৷ এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরী এবং বিজয় কুমার সিনহা ৷ পটনার জয়প্রকাশ নারায়ণ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নয়া টার্মিনালের আয়তন 65 হাজার 150 স্কোয়ারমিটার ৷ আন্তর্জাতিক মানের ব্যবস্থা সম্পন্ন এই টার্মিনাল দিয়ে দিনের ব্যস্ত সময়ে 3 হাজার যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন ৷ বার্ষিক যাত্রী সংখ্যা এক কোটি ৷ টার্মিনাল ভবনটিতে রাজ্যের নিজস্ব মিথিলা শিল্পের অঙ্কন সজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে ৷ অন্যদিকে, 68 হাজার স্কোয়ার মিটার জায়গা নিয়ে গড়ে উঠবে বিহতা বিমানবন্দরের প্রস্তাবিত টার্মিনাল ৷ ব্য়স্ত সময়ে এই টার্মিনাল দিয়ে তিন হাজার যাত্রী একসঙ্গে যাতায়াত করতে পারবেন ৷ 2047 সাল পর্যন্ত প্রতি বছর 50 লক্ষ যাত্রীর ভার নিতে পারবে এই টার্মিনাল ৷ ভোটমুখী বিহারে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রজেক্ট

চলতি বছরের শেষেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন ৷ এই আবহে দু'দিনের সফরে বিহারে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ শুক্রবার সকাল 10টায় তিনি রোতহাসের বিক্রমগঞ্জে 50 হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থমূল্যের একাধিক প্রজেক্টের শিলান্যাস করবেন ৷ এর মধ্যে অন্যতম ঔরঙ্গাবাদের নবীনগরের সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট ৷ পটনা-আরা-সাসারাম এবং বারাণসী-রাঁচি-কলকাতা হাইওয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নির্মাণ প্রজেক্টের শিলান্যাস করবেন তিনি ৷ এছাড়া পটনার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলা গঙ্গা নদীর উপর সেতু নির্মাণেরও শিলান্যাস করবেন তিনি ৷ থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট ও সড়ক আগামিকাল বিক্রমগঞ্জে একটি সভায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ এরপর নবীনগরে 29947.91 কোটি টাকার সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্টের শিলান্যাস করবেন তিনি ৷ এই প্রজেক্ট তৈরি হলে বিহার 1 হাজার 500 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাবে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে ৷ পটনা-আরা-সাসারাম সড়ক নির্মাণে 3 হাজার 721 কোটি টাকা ব্যয় হবে ৷ গঙ্গা নদীর উপর সেতু বিহারের বক্সার এবং উত্তরপ্রদেশের ভারৌলির মধ্যে একটি সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ বিহার থেকে উত্তরপ্রদেশে গঙ্গা নদীর উপর এই সেতুটি 3.2 কিমি দীর্ঘ হবে ৷ এর জন্য প্রায় 368 কোটি টাকা খরচ হবে ৷ আসন্ন বিধানসভা ভোট ঘিরে বিহারের রাজনীতি সরগরম ৷ এর মধ্যে চলতি বছরে এই নিয়ে তিনবার বিহার সফরে এলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ এর আগে ফেব্রুয়ারিতে এবং তারপর এপ্রিলে পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পরপরই মধুবনীর সভায় বক্তৃতা করেছিলেন ৷ সেখান থেকে তিনি জঙ্গিদের খতম করার কথা প্রথম ঘোষণা করেন ৷ আলিপুরদুয়ারে প্রধানমন্ত্রী, প্যারেড গ্রাউন্ডে জোড়া কর্মসূচি

Last Updated : May 29, 2025 at 7:41 PM IST