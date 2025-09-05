নয়াদিল্লি, 5 সেপ্টেম্বর: মার্কিন শুল্ক আরোপ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই বলে জানালেন কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ৷ শুল্কের পরিমাণ কী হওয়া উচিত তা নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে ভারত কথা বলছে ৷ দ্রুত সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসবে বলে আশা মোদি মন্ত্রিসভার এই সদস্যের ৷ আতঙ্কিত না হয়ে ততদিন অপেক্ষা করার পরামর্শ দিলেন তিনি ৷
সংবাদসংস্থা এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, "আমি মনে করি না আতঙ্কিত হওয়ার মতো কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ দুটি দেশ এখন নিজেদের মধ্যে কর সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছে ৷ আমাদের সেই আলোচনা হতে দেওয়া উচিত ৷ আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালো ৷ আমি নিশ্চিত দু'দেশের আলোচনা থেকে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে ৷ কোনও আলোচনা কখনও সময় ধরে করা যায় না ৷ এখানেও ঠিক কী ফল হবে তা জানতে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ৷ "
দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ভারতের উপর শুল্কের পরিমাণ বাড়িয়ে 25 শতাংশ করে দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনে এই কারণে আরও 25 শতাংশ শুল্ক চাপে ভারতের উপর ৷ সবমিলিয়ে আমেরিকায় যাওয়া ভারতীয় পন্য়ের উপর 50 শতাংশ কর চেপেছে ৷ এর ফলে বিপুল ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ৷ ঘুরপথে প্রভাব পড়ছে কর্মসংস্থানের উপরেও ৷ এই পরিস্থিতি দীর্ঘদিন চললে অনেকেই ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবেন ৷ কাজ হারাবেন বহু মানুষ ৷ এমনই আবহে সংবাদসংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করলেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী ৷
অন্যদিকে, শুল্ক আরোপের দায় ভারতের উপরই চাপিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ভারত-সহ নানা দেশের উপর শুল্ক চাপানোর বিষয় নিয়ে আমেরিকাতেও তোলপাড় পড়ে গিয়েছে ৷ বিভিন্ন আদালতে দায়ের হয়েছে একাধিক মামলা ৷ তেমনই একটি মামলায় ট্রাম্পর এই এই কাজকে ( শুল্ক আরোপ) বেআইনি বলে মন্তব্য করেছে আমেরিকার ফেডেরাল সার্কিট আদালত ৷ আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন ৷
সেই মামলায় নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন ট্রাম্পরা ৷ সম্প্রতি শীর্ষ আদালতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, ভারত রাশিয়া থেকে তেল থেকে শুরু করে অস্ত্র কেনে ৷ তাই শুল্ক আরোপ করা হয়েছে ৷ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আমেরিকায় যে জরুরি অবস্থা তৈরি হয়েছে, তার মোকাবিলায় এই পদক্ষেপ করেছে তাঁর প্রশাসন ৷ এই পদক্ষেপের সঙ্গে দু'দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও জড়িত বলে আদালতে জানিয়েছে ট্রাম্প সরকার ৷
অন্যদিকে, সংবাদসংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জিএসটি-সংস্কার নিয়েও মন্তব্য করেন পীযূষ ৷ সম্প্রতি জিএসটির ক্ষেত্রে একাধিক বদল এনেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ জীবনবিমা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য়বিমায় এখন থেকে আর জিএসটি দিতে হবে না ৷ দুগ্ধজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রেও করের পরিমাণ কমেছে ৷ জিএসটি সংক্রান্ত সংস্কার দেশের প্রগতির ক্ষেত্রে ভূমিকা নেবে বলে আগেই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এবার এই প্রসঙ্গে সরব হলেন কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী ৷ তাঁকে বলতে শোনা যায়, "এ ধরনের সংস্কার একদিনের মধ্যে হয় না ৷ মাসের পর মাস ধরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রকের শীর্ষকর্তারা সংস্কারের পরিকল্পনা করেছিলেন ৷ আমি মনে করি, এর ফলে দেশের আর্থিক প্রগতি তরান্বিত হবে ৷ "