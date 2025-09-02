নয়াদিল্লি, 2 সেপ্টেম্বর: তাঁর নাকি দুটো ভোটার আইডি কার্ড রয়েছে । বিজেপির এহেন অভিযোগে মঙ্গলবার পাল্টা দিলেন কংগ্রেস নেতা পবন খেরা । তিনি জানান, তাঁকে এবং তাঁর দলকে টার্গেট করা হচ্ছে । তবে তাঁর দুটো ভোটার কার্ড যে পারতপক্ষে নির্বাচন কমিশনকেই (ইসি) টার্গেট করেছে তাও ঠারে ঠারে বোঝালেন কংগ্রেস নেতা ।
একাধিক নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকায় নিজেকে নিবন্ধিত করার অভিযোগে দিল্লির নির্বাচন কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করার পর খেরা কমিশনের তীব্র সমালোচনা করেন । তিনি বলেন, "ভোট চোরি" (ভোট চুরি) এর অভিযোগ উপেক্ষা করা হলেও, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক বিরোধী সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তৎপর ।"
এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "@DEO_NDD আমাকে একটি নোটিশ জারি করেছে । @ECISVEEP কীভাবে শাসকগোষ্ঠীকে সমর্থন করে তার আরেকটি প্রমাণ । ভোট চোরির আমাদের অভিযোগ উপেক্ষা করা হলেও, ইসি বিরোধী সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তৎপর । কেন @ECISVEEP মহাদেবপুরা আসনের 1,00,000 ভুয়ো ভোটারকে একটিও নোটিশ জারি করেনি, যাদের রাহুল গান্ধি ফাঁস করে দিয়েছিলেন ? আমরা বিহারের SIR এবং অন্যান্য নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় EC-এর অন্যায় কাজগুলি প্রকাশ করা বন্ধ করব না ।"
The @DEO_NDD has issued me a notice.— Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) September 2, 2025
Yet another confirmation of how the @ECISVEEP functions to support the ruling regime. While our complaints of Vote Chori are disregarded, the EC rushes to act against opposition members.
Why did the @ECISVEEP not issue a single notice to the…
এর আগে, তিনি দাবি করেছিলেন যে তাঁর "সকালের স্টান্ট" দিয়ে, বিজেপির আইটি বিভাগের প্রধান অমিত মালব্য স্বীকার করেছেন যে নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকার অখণ্ডতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে । ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) অভিযোগ করেছে যে, খেরার দুটি ভোটার আইডি রয়েছে এবং কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি তাঁর দলের "ভোট চুরি" "রক্ষা এবং লুকানোর" জন্য বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছেন ।
এক্স পোস্টে, মালব্য লেখেন যে, "রাহুল গান্ধি ছাদ থেকে "ভোট চোরি" বলে চিৎকার করেছিলেন কিন্তু "তিনি যেমন উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলেন যে তার মা, সোনিয়া গান্ধি, ভারতীয় নাগরিক হওয়ার আগেই ভারতের ভোটার তালিকায় নিজেকে তালিকাভুক্ত করেছিলেন, তেমনই এখন জানা গিয়েছে যে কংগ্রেসের মুখপাত্র খেরা - যিনি গান্ধিদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা দেখানোর সুযোগ কখনও হাতছাড়া করেন না - তাঁর দুটি সক্রিয় EPIC নম্বর রয়েছে ।"
Desperate for attention, Amit Malviya tried a shot at me but much to his dismay, it is the ECI that was left bleeding. Again.— Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) September 2, 2025
Few takeaways:
1. After Rahul Gandhi’s August 7 press conference, thousands of cases surfaced where the same or different EPIC IDs for one person are… pic.twitter.com/wGYSfncgVk
মালব্যের পোস্টের প্রতিক্রিয়ায়, খেরা বলেন, "আমি তার কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে আমার দ্বিতীয় EPIC কার্ড আছে । আমি 2016-17 সালে এটি সরানোর জন্য আবেদন করেছিলাম, কিন্তু মনে হচ্ছে তা হয়নি এবং এর জন্য নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করা উচিত । অনুরাগ ঠাকুর যা করেছিলেন, অমিত মালব্যও তাই করেছিলেন -- ওরা দুজনেই আমাদের টার্গেট করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনকেই টার্গেট করেছে । এই বিষয়টি আমরা উত্থাপন করে আসছি, রাহুল গান্ধিও এটাই বলছেন । এখন আমি জানতে চাই যে দিল্লিতে আমার ভোটের অপব্যবহার হয়েছে কিনা এবং সেই ভোট বিজেপির কাছে গিয়েছে কিনা । আমি সিসিটিভি ফুটেজ চাই ।"
#WATCH | In a tweet, BJP leader Amit Malviya claims that Congress Pawan Khera holds two active EPIC numbers (in Jangpura and New Delhi Assembly Constituencies).— ANI (@ANI) September 2, 2025
Pawan Khera says, " this is exactly what the congress party is saying. this is the question that we are raising… pic.twitter.com/jxKcTAfy9Z
খেরা আরও বলেন,"2016 সাল থেকে চারটি নির্বাচন - 2019 লোকসভা, 2020 বিধানসভা, 2024 লোকসভা, 2025 বিধানসভা - হয়ে গিয়েছে । তাই ধরে নেওয়া নিরাপদ যে চারটি 'সংশোধন'ও হয়েছে । তবুও, আমার নাম এখনও নয়াদিল্লির তালিকায় আছে । নির্বাচন কমিশন কোন পাথরের নিচে ঘুমাচ্ছে ? (প্রধান নির্বাচন কমিশনার) জ্ঞানেশ গুপ্তা জি-এর উচিত বুদ্ধিমানের সঙ্গে তাঁর মিত্রদের বেছে নেওয়া - অনুরাগ ঠাকুরের পরে, অমিত মালব্যও তাঁকে বাসের নিচে ছুঁড়ে ফেলা সুবিধাজনক বলে মনে করেছেন । 2016 সালে বাড়ি পরিবর্তনের পর নতুন দিল্লি নির্বাচনী এলাকা থেকে আমার নাম মুছে ফেলার জন্য ফর্ম 7-এর আবেদন সত্ত্বেও এটি এখনও রয়ে গিয়েছে কীভাবে ।"
এর আগে, এখানে বিজেপি সদর দফতরে এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলের জাতীয় মুখপাত্র প্রদীপ ভান্ডারি দাবি করেন যে, কংগ্রেসের মিডিয়া বিভাগের প্রধান এবং রাহুল গান্ধির "ঘনিষ্ঠ সহযোগী" খেরা দিল্লির ঠিকানায় দুটি ভোটার আইডি কার্ড পেয়েছেন ।