প্রধানমন্ত্রী মোদি ও তাঁর মায়ের AI ভিডিয়ো মোছার নির্দেশ হাইকোর্টের, রাহুলকে নোটিশ

প্রধানমন্ত্রী মোদি ও তাঁর মায়ের AI ভিডিয়ো মোছার নির্দেশ হাইকোর্টের, রাহুলকে নোটিশ
জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি পিবি বাজনাথ্রি এবং বিচারপতি অলোক কুমার সিনহার ডিভিশন বেঞ্চ অবিলম্বে ভিডিয়োটির প্রচার বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে ৷
Published : September 17, 2025 at 5:59 PM IST
পটনা, 17 সেপ্টেম্বর: এআইয়ের সাহায্যে তৈরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর মা হীরাবেন মোদির 'ডিপ ফেক' ভিডিয়ো মুছে ফেলার নির্দেশ দিল পটনা হাইকোর্ট ৷ বুধবার সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিকে এই নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি পিবি বাজনাথ্রি এবং বিচারপতি অলোক কুমার সিনহার ডিভিশন বেঞ্চ ৷ মামলায় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি-সহ বিহার কংগ্রেস, নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্র ও বিহার সরকারের জন্য নোটিশও জারি করেছে আদালত।
বিবেকানন্দ সিং নামে এক ব্যক্তির দায়ের করা জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে আদালত জানায় ভিডিয়োটির প্রচার অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে ৷ এই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায়ের কথাও উল্লেখ করেন দুই বিচারপতি ৷ গোপনীয়তা এবং মর্যাদার অধিকারকে যে কোনও ব্যক্তির মৌলিক অধিকারের অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছে আদালত। ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, আরও বড় ক্ষতি এড়াতে, আদালত পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ভিডিয়ো ক্লিপিংটির প্রচার বন্ধ করতে হবে ৷ ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপের পাশাপাশি ইউটিউব এবং এক্স হ্যান্ডেলকেও এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
জনস্বার্থ মামলায় বিবেকানন্দ সিং দাবি করেছেন, ভিডিয়োটি অসম্মানজনক ৷ এভাবে প্রধানমন্ত্রীর মা প্রয়াত হীরাবেনের মর্যাদা ও মানসম্মানকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, রাহুল গান্ধির সম্মতির ভিত্তিতে এই ভিডিয়োটি প্রচারিত হয়েছে। আবেদনকারীর আইনজীবী সন্তোষ কুমার বলেন, "ভিডিয়োটি পিতৃপক্ষের সময় পোস্ট করা হয়েছে ৷ এই সময় প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রয়াত মায়ের জন্য বিশেষ আচার অনুষ্ঠান করছিলেন ৷ ঠিক তখন এই ধরনের ভিডিয়ো পোস্ট করা উচিত পদক্ষেপ হতে পারে না ।"
কংগ্রেসের এক্স হ্যান্ডেলগুলির মাধ্যমে পোস্ট করা এআই ভিডিয়োর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি ৷ সমালোচনায় সরব হয়েছেন সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষও ৷ 10 সেপ্টেম্বর বিহার কংগ্রেসের এক্স হ্যান্ডেল থেকে একটি এআই ভিডিয়ো পোস্ট করা হয় ৷ তার সঙ্গে লেখা ছিল, "সাহেবের স্বপ্নে মা এলেন ৷" ভিডিয়োর শুরুতে এক ব্যক্তিকে দেখা যায় ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে তাঁর চেহারার সাদৃশ্য চোখে পড়ার মতো ৷
তিনি নিজের মনেই বলেছেন, "আজকের ভোট চুরির কাজ হয়ে গিয়েছে ৷ এবার ঘুমিয়ে পড়ি ৷" এরপর দেখা যায় ওই ব্যক্তির স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন তাঁর বৃদ্ধা মা ৷ রীতিমত ধমকের সুরে ছেলেকে তিনি বলছেন, "তুই নোটবন্দির সময় আমায় ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার লাইনে দাঁড় করিয়েছিলি ৷ আমার পা ধুইয়ে দেওয়া নিয়ে রিল বানিয়েছিস ৷ বিহারে আমার নাম নিয়ে রাজনীতি করছিস ৷ আবারও তুই বিহারে নাটক করার চেষ্টা করছিস ৷ রাজনীতির জন্য আর কত নীচে নামবি ! " ভিডিয়োর শেষ অংশে দেখা যায় এ পর্যন্ত শুনে ওই ব্যক্তির ঘুম ভেঙে গিয়েছে ৷ শরীরে অস্বস্তি নিয়ে তিনি কোনওরকমে উঠে বসেছেন ৷ 36 সেকেন্ডের ওই ভিডিয়ো ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয় ৷ এবার ভিডিয়ো সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল আদালত ৷
চোখের নিমেষে জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করেছে ভারতীয় সেনা, জন্মদিনে আবারও সেনা-স্তুতি মোদির