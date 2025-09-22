এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান হাইজ্যাকের চেষ্টা ! আটক 9 যাত্রী
Published : September 22, 2025 at 7:24 PM IST
বারাণসী, 22 সেপ্টেম্বর: এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের বিমানের ককপিটে ঢোকার চেষ্টা করলেন দুই যাত্রী ! জানা গিয়েছে, বেঙ্গালুরু থেকে বারাণসীগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের ককপিট খোলার চেষ্টা করেন ওই দুই যাত্রী। এমনকী ককপিটের দরজায় তাঁরা সঠিক পাসওয়ার্ডও দিয়েছিলেন। হাইজ্যাকিংয়ের আশঙ্কায় পাইলট তড়িঘড়ি দরজা বন্ধ করে দেন।
ঘটনার পর এটিসি (এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল)-কে পুরো বিষয়টি জানান বিমানের পাইলট ৷ পরে সিআইএসএফ-কেও জানানো হয় বিষয়টি। বারাণসীতে বিমানটি অবতরণের পর ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ন'জনকে আটক করা হয়। বিমানটিতে মোট 163 জন যাত্রী ছিলেন। বারাণসীর বরুণা জোনের ডিসিপি আকাশ প্যাটেল ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, কী হয়েছে তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। তদন্ত রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই এই বিষয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করবেন বলে তিনি জানান ।
অভিযুক্তদের বাবতপুর ফাঁড়িতে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। ফাঁড়ির ইনচার্জ সত্যজিৎ সিং জানিয়েছেন, জিজ্ঞাসাবাদের পরই যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিমান সুরক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয় সংবেদনশীল বলে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।
এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের ফ্লাইটটি এদিন সকাল 8টা 14 মিনিটে বেঙ্গালুরু থেকে বারাণসীর উদ্দেশে রওনা দেয়। বিমানটি বারাণসী বিমানবন্দরে অবতরণের কথা ছিল সকাল 10টা 45 মিনিটে। তার আগে বিমানে থাকা দুই যাত্রী ককপিট খোলার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। তারা সঠিক পাসওয়ার্ডও দিয়েছিলেন।
পাসওয়ার্ড দেওয়ার পর, পাইলটের কাছে দরজা খোলার অনুমতি চেয়ে একটি বার্তা যায়। এরপর পাইলট সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে গেটে দুই যাত্রীকে দেখতে পান। হাইজ্যাকিংয়ের ভয়ে পাইলট গেটটি খোলেননি ৷ এরপরই পাইলট এটিসিকে খবর দেন ৷ পরে সিআইএসএফকে খবর দেওয়া হয়। অভিযোগ, কেবিন ক্রুরা দুই যাত্রীকে থামানোর চেষ্টা করলে, তাঁরা অস্থির হয়ে ওঠেন ৷ যাত্রীদেরও ভয় দেখান।
অভিযুক্ত যাত্রীরা শেষে নিজেদের আসনে বসে পড়েন। এরপর বিমানটিকে নির্ধারিত সময়ের আগেই অবতরণের অনুমতি দেওয়া হয়। বারাণসী বিমানবন্দরে অবতরণের পর, ককপিট খোলার চেষ্টা করা অভিযুক্ত যাত্রী-সহ মোট নয়জনকে আটক করা হয়। বারাণসী পুলিশ, গোয়েন্দা বিভাগ এবং এটিএস অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে বলে জানা গিয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যাত্রীরা টয়লেট ব্যবহার করতে যাচ্ছিলেন, যখন তাঁরা ভুল করে ককপিটের দরজা খোলার চেষ্টা করেছিল বলে দাবি করছেন। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিদের প্রশ্ন, অভিযুক্তরা কোথা থেকে ককপিটের পাসওয়ার্ড পেলেন ৷ তাঁদের জেরা করে সে সম্পর্কে জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা ।