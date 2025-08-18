নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 18 অগস্ট: সিবিআইয়ের এসএসসি-দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে শর্ত সাপেক্ষে জামিন পেলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সোমবার বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি এনকে সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চ পার্থর জামিন মঞ্জুর করেছে। তবে অন্য কয়েকটি মামলায় অভিযুক্ত হওয়ায় এখনও জেলেই থাকতে হচ্ছে বাংলার শাসক শিবিরের প্রাক্তন মহাসচিবকে ৷
শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, পার্থকে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে ৷ একই সঙ্গে, তাঁকে নিয়মিত নিম্ন আদালতে হাজিরাও দিতে হবে। এর আগে এই মামলার শুনানি হয় কলকাতা হাইকোর্টে ৷ সেখানে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় পার্থর জামিন মঞ্জুর করেন ৷ পরে তদন্তকারী সংস্থা বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায় ও বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় ৷ এখানে অবশ্য তাঁর জামিনের আবেদন নাকচ হয়ে যায়। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন করেছিলেন পার্থ। আবেদন মঞ্জুর করেছে আদালত ৷ তবে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দূর্নীতি সংক্রান্ত সিবিআইয়ের অন্য একটি মামলায় তিনি এখনও জামিন পাননি ৷ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চে জামিনের আবেদন জানিয়েছেন। সেই আবেদন এখনও বিচারাধীন। আর সেই কারণে আপাতত জেলেই থাকতে হচ্ছে পার্থকে ৷
অন্যদিকে, এদিন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেই জামিন পেয়েছেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্য ও শান্তিপ্রসাদ সিনহা। তিনি অতীতে এসএসসির উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলেছেন ৷ এসএসসির মামলাতেই সুবীরেশ ভট্টাচার্য ও শান্তি প্রসাদ সিনহা গ্রেফতার হয়েছিলেন।
শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত দূর্নীতির ঘটনায় 2022 সালের 22 জুলাই পার্থকে গ্রেফতার করেছিল ইডি ৷ পরে তাঁকে গ্রেফতার করে সিবিআই ৷ প্রথমবার গ্রেফতারির আগে তাঁর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট থেকে মোট প্রায় 50 কোটি টাকা নগদও উদ্ধার হয়। যদিও পার্থ বারবার দাবি করেছেন এই টাকা তাঁর নয় ৷ কিন্তু একাধিক নথিপত্রে এই বিপুল পরিমাণ টাকার সঙ্গে পার্থর যোগসাজশ পাওয়া যায় বলে তদন্তকারী সংস্থার দাবি। কীভাবে টাকা তাঁর কাছে আসত সেটাও জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা ৷ চাকরি পাওয়ার জন্য কারা কীভাবে টাকা দিতেন এবং সেই টাকা কার কার হাত ঘুরে 'প্রভাবশালীদের' কাছে গিয়েছে উঠে এসেছে সেই তথ্যও ৷
মামলার শুনানিতে উঠে আসে একাধিক বিষয় ৷ পার্থর তরফে আইনজীবীরা দাবি করেন, নিম্ন আদালতে প্রাক্তন মন্ত্রী-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিলেও এখনও রাজ্য অনুমতি না দেওয়ায় তাঁদের বিরুদ্ধে বিচারপর্ব শুরু করা যায়নি। পাশাপাশি ইডি'র মামলায় আগেই জামিন পেয়েছেন পার্থ ৷ সেটাও এদিন আদালতের নজরে আনা হয়। সবমিলিয়ে আরও একটি মামলায় জামিন পেলেন রাজ্যের এই প্রাক্তন হেভিওয়েট মন্ত্রী ৷