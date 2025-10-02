বিজয়ায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত জগতে নক্ষত্র পতন ! কিংবদন্তির প্রয়াণে শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর

বিজয়ায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত জগতে নক্ষত্র পতন ! কিংবদন্তির প্রয়াণে শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর
উৎসবের আনন্দে এমনিই বিষাদের সুর ৷ তার মধ্যে সঙ্গীত জগতে নক্ষত্র পতন ! বৃহস্পতির সকালে তারাদের দেশে পাড়ি দিলেন কিংবদন্তি শিল্পী পণ্ডিত ছন্নুলাল মিশ্র ৷
Published : October 2, 2025 at 2:43 PM IST
বারাণসী, 2 অক্টোবর: চিরঘুমে পদ্মবিভূষণ প্রাপ্ত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কিংবদন্তি শিল্পী পণ্ডিত ছন্নুলাল মিশ্র। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া শাস্ত্রীয় সংগীতের দুনিয়ায়। ধ্রুপদী কণ্ঠশিল্পীর বয়স হয়েছিল 89 বছর ৷ বৃহস্পতিবার ভোরে দীর্ঘ অসুস্থতার পর মির্জাপুরে তাঁর মেয়ের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন পণ্ডিত ছন্নুলাল মিশ্র।
তিনি গানের বেনারস ঘরানার একজন অন্যতম শিল্পীও ছিলেন ৷ হিন্দুস্তানি ক্লাসিক্যাল মিউজিকে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যে ভারতীয় সঙ্গীতজগৎকে সমৃদ্ধ করেছে। সঙ্গীতশিল্পীর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন তাঁর মেয়ে নম্রতা মিশ্র ৷ তিনি সংবাদসংস্থাকে বলেন, "গত 17 থেকে 18 দিন ধরে বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন বাবা ৷ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। আজ ভোর 4টের দিকে তিনি আমার বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।" শিল্পীর প্রয়াণে গভীর শোকজ্ঞাপন করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্ম এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।
1936 সালে উত্তরপ্রদেশের আজমগড়ে জন্মগ্রহণ করেন। মিশ্রজি ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীতে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় দেন। দাদু গুদাই মহারাজ শান্তা প্রসাদ একজন বিখ্যাত তবলাবাদক ছিলেন ৷ বাবা বদ্রী প্রসাদ মিশ্রের কাছেই খুব অল্প বয়সেই সঙ্গীতের খুঁটিনাটি শিখেছিলেন ৷ তারপর কিরানা ঘরানায় উস্তাদ আবদুল ঘনি খানের কাছে তালিম নেন। পরবর্তীতে ঠাকুর জয়দেব সিংয়ের কাছেও তালিম নিয়েছিলেন। পণ্ডিত ছন্নুলাল মিশ্র শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এক বিশাল ব্যক্তিত্ব ছিলেন ৷ খেয়াল, ঠুমরি, দাদরা, চৈতি, কাজরি এবং ভজনে তিনি পাণ্ডিত্য লাভ করেন।
ভারত সরকার তাঁকে 2000 সালে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কারের সম্মানিত করেন ৷ 2010 সালে পদ্মভূষণ এবং 2020 সালে পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত হন। জাতীয় স্তরের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক স্তরেও বিভিন্ন শ্রদ্ধামূলক অনুষ্ঠানে গেয়েছেন তিনি ৷ এর মধ্যে অন্যতম 2020 সালে 150তম গান্ধিজয়ন্তীতে ইটিভি ভারত ইনাডু গ্রুপ আয়োজিত অনুষ্ঠান অন্যতম ৷
शास्त्रीय संगीत के सुविख्यात गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के निधन से भारतीय संगीत की अपूरणीय क्षति हुई है। बनारस घराने की इस महान संगीत-विभूति ने शास्त्रीय गायन को नए आयाम दिए। अनेक सम्मानों सहित उन्हें पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया था। मैं उनके प्रियजनों और प्रशंसकों के…— President of India (@rashtrapatibhvn) October 2, 2025
তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, "প্রখ্যাত ধ্রুপদী সঙ্গীত শিল্পী পণ্ডিত ছন্নুলাল মিশ্রজি'র মৃত্যু ভারতীয় সঙ্গীতের এক অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। বেনারস ঘরানার এই মহান ব্যক্তিত্ব ধ্রুপদী সঙ্গীতে নতুন মাত্রা প্রদান করেছেন। অসংখ্য সম্মানের পাশাপাশি তিনি পদ্মবিভূষণেও ভূষিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রিয়জন এবং ভক্তদের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জানাই।"
सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे जीवनपर्यंत भारतीय कला और संस्कृति की समृद्धि के लिए समर्पित रहे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को जन-जन तक पहुंचाने के साथ ही भारतीय परंपरा को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने में भी अपना अमूल्य योगदान… pic.twitter.com/tw8jb5iXu7— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2025
ভারতীয় শিল্পে তাঁর অমূল্য অবদানের কথা স্মরণ করে এক্স হ্যান্ডেলে ছবি পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী। আজ বিকেল 5টায় বারাণসী মণিকর্ণিকা ঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। শোকবার্তায় মোদি লিখেছেন, "প্রসিদ্ধ শাস্ত্রীয় গায়ক পণ্ডিত ছন্নুলাল মিশ্রজির প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তিনি আজীবন ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্য নিজেকে নিবেদন করেছিলেন। শাস্ত্রীয় সংগীতকে তিনি প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি ভারতীয় ঐতিহ্যকে বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করতেও অনন্য অবদান রেখেছেন। আমার সৌভাগ্য যে আমি সর্বদা তাঁর স্নেহ ও আশীর্বাদ পেয়েছি। 2014 সালে তিনি বারাণসী আসনে আমার প্রার্থীও ছিলেন। এই কঠিন সময়ে আমি ওনার পরিবার-পরিজন ও অসংখ্য ভক্তদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। ওম শান্তি ৷"