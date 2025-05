ETV Bharat / bharat

জঙ্গি হামলার সম্ভাবনা ! কাটরা-শ্রীনগর বন্দে ভারতের উদ্বোধন স্থগিত - PAHALGAM TERROR ATTACK

শ্রীনগর রেলস্টেশন ( ফাইল ছবি, পিটিআই )

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 3, 2025 at 5:58 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 6:22 PM IST 3 Min Read

শ্রীনগর, 3 মে: কাটরা-কাশ্মীর বন্দে ভারত রেল পরিষেবা ঘিরে অনিশ্চয়তার মেঘ ৷ একদিকে পহেলগাঁও হামলার জের অন্যদিকে, উপত্যকার বিভিন্ন স্টেশনে নাশকতা হতে পারে বলে গোয়েন্দাদের আশঙ্কা ৷ সবমিলিয়ে জঙ্গি হামালার পর কাশ্মীরে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ৷ রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে আরও কয়েকমাস সময় লাগবে ৷ গত 19 এপ্রিল কাশ্মীরের প্রথম বন্দে ভারতের উদ্বোধন করার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৷ কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কারণে শেষ মুহূর্তে সেই অনুষ্ঠান বাতিল করে দেওয়া হয় ৷ এবার পহেলগাঁও হামলার পর দ্রুত গতি সম্পন্ন এই রেল পরিষেবা শুরু হওয়া আরও পিছিয়ে গেল ৷ রেলের এক শীর্ষকর্তা ইটিভি ভারত-কে বলেন, "এই মুহূর্তে পরিষেবা শুরুর তেমন কোনও লক্ষ্যণ দেখা যাচ্ছে না ৷ বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমাদের অনুমান আরও 3 মাস সময় লাগবে ৷ রেল পরিষেবা শুরু করার জন্য একাধিক বিষয় যাচাই করে দেখতে হবে ৷ প্রথমে খতিয়ে দেখতে হবে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলি ৷ সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সময় অনুযায়ী ফের দিনক্ষণ ঠিক করতে হবে ৷"

নাশকতার আশঙ্কা ভাবাচ্ছে গোয়েন্দাদের !

অবশ্য, পহেলগাঁও হামলার আবহে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে নিরাপত্তা ৷ গোয়েন্দাদের দাবি, কাশ্মীরের একাধিক ছোট-বড় রেল স্টেশনের উপর হামলার পরিকল্পনা রয়েছে জঙ্গি সংগঠনগুলির ৷ এমনকী, উপত্যকার স্থানীয় বাসিন্দা ছাড়া বাইরের রাজ্যের কর্মীদের যাতে কাশ্মীর থেকে অন্যত্র কাজে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, সেই বিষয়েও রেলের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন গোয়েন্দারা ৷ পাশাপাশি, স্থানীয় কর্মীরাও যেন নিজেদের এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও যাতাযাত না-করেন, সেই বিষয়েও আগাম সতর্ক করা হয়েছে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার তরফে ৷ এক নিরাপত্তা আধিকারিক জানান, সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে উপত্যকার বিভিন্ন এলাকার নিরাপত্তা কয়েকগুণ বাড়ানো হয়েছে ৷ বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশন-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা পড়ছে ৷ সেই সঙ্গে 48টি পর্যটন কেন্দ্রও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ কাজ শুরু 2009 সালে 4 মাস আগে বাণিজ্যিক কার্যক্রমের অনুমোদন পাওয়ার পর থেকে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের অপেক্ষায় 270 কিমির এই উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা রেল লিঙ্ক (USBRL) ৷ চারটি ধাপে এই পুরো রেল প্রকল্পের কাজটি সম্পন্ন হয় ৷ 2009 সাল থেকে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ৷ শেষ হয়েছে 2014 সালের জুলাই মাসে ৷ 2009 সালে কাজিগুন্ড-বারামুল্লা ও কাটরা-বানিহালের মধ্য়ে কাজ শেষ হয় ৷ এরপর 2013 সালের জুন মাসের মধ্য়ে বানিহাল-কাজিগুন্ড এলাকার কাজ শেষ করে ভারতীয় রেল ৷ তারপর 2014 সালের জুলাই মাসের মধ্যে উধমপুর থেকে কাটরার মধ্যে রেলের কাজ সম্পন্ন হয় ৷ এই রেলপথের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল কাটরা-বানিহাল করিডরটি ৷ 111 কিলোমিটার দীর্ঘ এই করিডরটি দুর্গম পাহাড় ও গভীর গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে ৷ গত জানুয়ারি মাসে বন্দে ভারত ট্রেনের পরীক্ষামূলক পরিচালনা করা হয় ৷ প্রধানমন্ত্রীর সফর বাতিল হওয়ায় কাশ্মীরের জন্য বিশেষভাবে তৈরি দুটি ট্রেন জম্মু রেলওয়ে স্টেশনের ইয়র্ডেই রাখা রয়েছে ৷ পড়ুন: আরও কড়া ভারত ! পাকিস্তান থেকে সমস্ত আমদানি নিষিদ্ধ করল মোদি সরকার

শ্রীনগর, 3 মে: কাটরা-কাশ্মীর বন্দে ভারত রেল পরিষেবা ঘিরে অনিশ্চয়তার মেঘ ৷ একদিকে পহেলগাঁও হামলার জের অন্যদিকে, উপত্যকার বিভিন্ন স্টেশনে নাশকতা হতে পারে বলে গোয়েন্দাদের আশঙ্কা ৷ সবমিলিয়ে জঙ্গি হামালার পর কাশ্মীরে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ৷ রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে আরও কয়েকমাস সময় লাগবে ৷ গত 19 এপ্রিল কাশ্মীরের প্রথম বন্দে ভারতের উদ্বোধন করার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৷ কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কারণে শেষ মুহূর্তে সেই অনুষ্ঠান বাতিল করে দেওয়া হয় ৷ এবার পহেলগাঁও হামলার পর দ্রুত গতি সম্পন্ন এই রেল পরিষেবা শুরু হওয়া আরও পিছিয়ে গেল ৷ রেলের এক শীর্ষকর্তা ইটিভি ভারত-কে বলেন, "এই মুহূর্তে পরিষেবা শুরুর তেমন কোনও লক্ষ্যণ দেখা যাচ্ছে না ৷ বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমাদের অনুমান আরও 3 মাস সময় লাগবে ৷ রেল পরিষেবা শুরু করার জন্য একাধিক বিষয় যাচাই করে দেখতে হবে ৷ প্রথমে খতিয়ে দেখতে হবে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলি ৷ সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সময় অনুযায়ী ফের দিনক্ষণ ঠিক করতে হবে ৷"

নাশকতার আশঙ্কা ভাবাচ্ছে গোয়েন্দাদের ! অবশ্য, পহেলগাঁও হামলার আবহে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে নিরাপত্তা ৷ গোয়েন্দাদের দাবি, কাশ্মীরের একাধিক ছোট-বড় রেল স্টেশনের উপর হামলার পরিকল্পনা রয়েছে জঙ্গি সংগঠনগুলির ৷ এমনকী, উপত্যকার স্থানীয় বাসিন্দা ছাড়া বাইরের রাজ্যের কর্মীদের যাতে কাশ্মীর থেকে অন্যত্র কাজে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, সেই বিষয়েও রেলের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন গোয়েন্দারা ৷ পাশাপাশি, স্থানীয় কর্মীরাও যেন নিজেদের এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও যাতাযাত না-করেন, সেই বিষয়েও আগাম সতর্ক করা হয়েছে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার তরফে ৷ এক নিরাপত্তা আধিকারিক জানান, সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে উপত্যকার বিভিন্ন এলাকার নিরাপত্তা কয়েকগুণ বাড়ানো হয়েছে ৷ বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশন-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা পড়ছে ৷ সেই সঙ্গে 48টি পর্যটন কেন্দ্রও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ কাজ শুরু 2009 সালে 4 মাস আগে বাণিজ্যিক কার্যক্রমের অনুমোদন পাওয়ার পর থেকে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের অপেক্ষায় 270 কিমির এই উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা রেল লিঙ্ক (USBRL) ৷ চারটি ধাপে এই পুরো রেল প্রকল্পের কাজটি সম্পন্ন হয় ৷ 2009 সাল থেকে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ৷ শেষ হয়েছে 2014 সালের জুলাই মাসে ৷ 2009 সালে কাজিগুন্ড-বারামুল্লা ও কাটরা-বানিহালের মধ্য়ে কাজ শেষ হয় ৷ এরপর 2013 সালের জুন মাসের মধ্য়ে বানিহাল-কাজিগুন্ড এলাকার কাজ শেষ করে ভারতীয় রেল ৷ তারপর 2014 সালের জুলাই মাসের মধ্যে উধমপুর থেকে কাটরার মধ্যে রেলের কাজ সম্পন্ন হয় ৷ এই রেলপথের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল কাটরা-বানিহাল করিডরটি ৷ 111 কিলোমিটার দীর্ঘ এই করিডরটি দুর্গম পাহাড় ও গভীর গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে ৷ গত জানুয়ারি মাসে বন্দে ভারত ট্রেনের পরীক্ষামূলক পরিচালনা করা হয় ৷ প্রধানমন্ত্রীর সফর বাতিল হওয়ায় কাশ্মীরের জন্য বিশেষভাবে তৈরি দুটি ট্রেন জম্মু রেলওয়ে স্টেশনের ইয়র্ডেই রাখা রয়েছে ৷ পড়ুন: আরও কড়া ভারত ! পাকিস্তান থেকে সমস্ত আমদানি নিষিদ্ধ করল মোদি সরকার

Last Updated : May 3, 2025 at 6:22 PM IST