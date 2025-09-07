মা সন্তানের পরিচয় দেওয়ার পরও ডিএনএ টেস্টের দাবি মাতৃত্বের উপর আঘাত, পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের

মা সন্তানের পরিচয় দেওয়ার পরও ডিএনএ টেস্টের দাবি মাতৃত্বের উপর আঘাত, পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের
পিতৃপরিচয়ের প্রশ্নে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ বাঁধলেই ডিএনএ টেস্টের দাবি ওঠে ৷ এই প্রবণতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল আদালত ৷
Published : September 7, 2025 at 11:13 AM IST
কটক, 7 সেপ্টেম্বর: সন্তানের পরিচয় জানতে ডিএনএ টেস্ট কখন করা যায় তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ দিল ওড়িশা হাইকোর্ট ৷ আদালত মনে করে, মা নিজে সন্তানের পরিচয় দেওয়ার পরও ডিএনএ টেস্ট করার দাবি উঠলে তা মাতৃত্বের অপমান ৷ এই আচরণ মহিলার মর্যাদাকেও প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয় ৷
সম্পত্তির উত্তারাধিকার সংক্রান্ত বহু মামলায় সন্তানের পিতৃপরিচয় নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ডিএনএ টেস্ট করা হয়ে থাকে ৷ ডিএনএ টেস্ট থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বহু মামলার ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকাও নিয়ে থাকে ৷ সেদিক থেকে আদালতের এই নির্দেশ অবশ্যই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ৷ এই প্রসঙ্গে আদালত জানিয়েছে, সম্পত্তির বণ্টন নিয়ে বচসা বাঁধলেই ডিএনএ টেস্ট করার দাবি ওঠে ৷ এই প্রবণতা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত ৷
58 বছর বয়সি এক ব্যক্তির পিতৃপরিচয় নিয়ে দায়ের হওয়া মামলায় এমন নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্টের বিচারপতি বিপি রাউতরে ৷ সম্পত্তির ভাগ কে পাবে তা নিয়ে বিরোধের জেরে একটি মামলা দায়ের হয় আদালতে ৷ তাতে আবেদনকারীর দাবি ছিল, একটি পরিবারের সন্তান হিসেবে 58 বছর বয়সি ওই ব্যক্তি সম্পত্তির ভাগ পেয়েছেন ৷ কিন্তু তিনি ওই পরিবারের সন্তানই নন ৷ যে ব্যক্তির ছেলে হিসেবে সম্পত্তির দাবি করছেন তিনি তাঁর বাব নন ৷ এর আগে নিম্ন আদালত ডিএনএ টেস্টের দাবি খারিজ করে দিয়েছিল ৷ সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা করেন আবেদনকারী ৷ তবে এখানেও তাঁর দাবি খারিজ হয়ে গেল ৷
এই মামলার শুনানিতে আদালত বলে, মা এজলাসে উপস্থিত হয়ে জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তি তাঁর সন্তান ৷ তাঁর প্রয়াত স্বামী ওই ব্যক্তির বাবা ৷ এমতাবস্থায় পিতৃপরিচয় জানার জন্য ডিএনএ টেস্ট করতে চাওয়ার মানে ওই মহিলার মাতৃত্বে আঘাত হানা ৷ শুধু তাই নয়, এই ধরনের প্রশ্ন করার মানে মহিলার মর্যদা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দেওয়া ৷ সেটা করার অধিকার কারও নেই ৷ এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের 112 নম্বর ধারার উল্লেখও করেন বিচারপতি ৷ তাঁর পর্যবেক্ষণ, মা নিজেই যখন সন্তানের পরিচয় ব্যাপারে নিশ্চিত এবং তিনি আদালতকেও বিষয়টি জানিয়েছেন তখন এ ব্যাপারে ডিএনএ টেস্টের দাবি শুধুমাত্র অযৌক্তিক নয়, বেআইনিও বটে ৷
পাশাপাশি মামলাকারীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি ৷ তিনি জানতে চান, কোন ব্যক্তি কার সন্তান, কোন ব্যক্তির সম্পত্তি কে পাবেন আর কে পাবেন না, এ নিয়ে পরিবারের বাইরের কারও প্রশ্ন তোলার অধিকার থাকতে পারে না ৷ এক্ষেত্রেও আবেদনকারী নিজের এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে পদক্ষেপ করেছেন ৷ অন্যদিকে, মামলার শুনানিতে ঠিক কোন কোন পরিস্থিতিতে ডিএনএ টেস্ট করা যেতে পারে তা বিস্তারিত জানিয়েছেন বিচরপতি ৷ তাঁর মনে হয়, সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ দেখা দিলেই ডিএনএ পরীক্ষা করতে হবে এমন দাবি ঠিক নয় ৷ একমাত্র আইনি প্রয়োজন থাকলে তবেই ডিএনএ পরীক্ষার দাবি উঠতে পারে ৷ পাশাপাশি যাঁর ডিএনএ টেস্ট হবে এবং মামলার সঙ্গে জড়তি ব্যক্তিদের গোপনীয়তার অধিকার রক্ষিত হচ্ছে কি না সেটাও মাথায় রাখতে হবে ৷